소녀는 언제쯤 고향에 갈 수 있을까?

큰사진보기 ▲쌍둥이 평화의 소녀상 앞에 서 있는 김서경, 김운성 작가 부부가 ⓒ 노현기 관련사진보기

"아직도 소녀가 고향으로 가지 못해 아쉽습니다. 내년에는 소녀를 고향으로 보내고 북쪽 작가들이 만든 징용노동자 상을 이곳에 세웠으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲끊어진 경의선 철길앞에 선 쌍둥이소녀상통일로 가는 평화의 소녀상 7주년 기념식에서 임현주 대표가 인사하고, 참가자들을 소개하고 있다. ⓒ 노현기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲소녀 손잡고 '우리의 소원은 통일'통일로 가는 평화의 소녀상 7주년 기념식에서 소녀 손잡고 우리의 소원은 통일을 부르는 파주시민들 ⓒ 노현기 관련사진보기

큰사진보기 ▲임진각을 찾은 외국인 관광객들이 쌍둥이로 서 있는 평화 소녀상에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 원희복 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 신문협동조합 '파주에서'에도 실립니다. 온 세상에 전쟁없는 평화가 오기를 소망합니다.

남북 정상이 판문점에서 만난 지 8년째 되는 2026년 4월 27일 파주 임진각에서 '통일로 가는 평화의 소녀상 7주년 기념식을 했다. 평화의 소녀상을 제작한 김서경·김운성 작가 부부는 기념사에서 풀리지 않고 있는 남북 관계 때문에 소녀를 고향으로 보내지 못한 아쉬움을 말했다.매년 이날 기념식을 여는 '통일로 가는 평화의 소녀상 모임' 임현주 대표도 아직도 소녀를 고향으로 보내지 못했다며 어서 평화가 와 소녀의 꿈을 이뤄지길 기대했다.민간인통제구역 철책선 앞에 있는 파주 임진각에 있는 평화의 소녀상은 쌍둥이이다. 남북이 고향인 두 소녀가 나란히 앉아 있다. 한반도가 평화분위기이던 판문점 회담 1주년 되는 날 시민 1773명 106개 단체의 후원으로 총 7529만 3394원을 모아 2기의 소녀상을 세웠다. 쌍둥이 소녀상을 세울 때 일본군 성노예 피해자 중 평양이 고향인 길원옥 할머니는 '소녀야 고향가자'는 헌시를 적어 당시 윤미향 정의기억연대 대표가 낭독했다.윤석열 집권 이후 남북 관계가 최악으로 치닫던 4년 전에는 소녀를 고향으로 보내기 위한 북송식을 했다. 그날 기념식에서 김운성 작가는 유럽에 있는 교포들이 소녀를 고향으로 보내기 위한 모임을 추진하고 있다고 보고했다. 하지만 남북 관계는 더욱 악화됐고 평화의 소녀상을 북으로 보내기 위해 앞장섰던 목사 한 분도 이제는 고인이 됐다고 작가는 아쉬워 했다.고향으로 가지 못한 소녀와 임진강을 남북으로 연결하는 독개다리도 같은 처지이다. 전쟁 때의 총탄 자국을 상처로 간직한 채 아직도 끊겨있다.파주시청소년재단 원희복 대표는 소녀상을 능멸하던 자가 구속됐다며 "사실 그동안 법이 없던 것이 아니라 법을 적용하지 않은 것"이라고 말했다. 그는 "소녀상을 능멸하거나, 대북 삐라를 뿌리는 자를 '표현의 자유'라는 이름으로 방치한 것은 다분히 정치적"이라고 주장했다. 원 대표는 또 "표현의 자유는 강자가 약자를 누르는 게 아니라 약자가 강자에게 '말할 수 있는 자유'에서 비롯된다"고 강조했다.기념식은 참가자들이 평화의 소녀상 손을 잡고 우리의 소원을 합창하는 것으로 끝냈다. 평화의 소녀상을 늘 씻기고, 관리해 온 운정청소년복지회관의 역사동아리 '역지사지' 청소년들은 4월 27일이 평일인 관계로 주말에 미리 찾아와 소녀들에게 봄 스웨터를 입혀주고 꽃을 선물했다. 평화의 소녀상을 세운 날 청소년들이 심은 무궁화 나무에는 임진각을 찾은 외국인 관광객들이 평화를 소망하며 선물한 노란 리본이 달려있다.