잊고 있었던 세금 환급금, 우체국 앱으로 찾으세요

큰사진보기 ▲우정사업본부가 28일부터 우체국 모바일뱅킹 앱(잇다뱅킹)을 통해 국세 미환급금 조회 서비스를 제공한다. ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

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우체국 뱅킹 앱을 통해 자신의 숨어있던 세금을 돌려 받을수 있게 됐다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 28일 우체국 모바일뱅킹 앱 '잇다뱅킹'을 통해 국세 미환급금 조회 서비스를 제공한다고 밝혔다. 이를 통해 우체국 고객들은 별도의 앱이나 웹사이트에 접속할 필요 없이 잠자고 있던 돈을 확인할 수 있게 된 것이다.우정사업본부에 따르면 잇다뱅킹 앱 안에서 국세청의 '국세환급금찾기' 기능을 바로 이용하면 된다. '국세환급금찾기'는 환급이 결정됐지만 찾아가지 않은 국세 환급금을 조회하는 서비스로, 기존에는 국세청 홈택스를 통해서만 확인이 가능했다.또 단순 조회 뿐 아니라 환급 절차까지 이어지는 점도 눈에 띈다. 최근 5년간 발생한 국세 미환급금 현황 조회가 가능한 데, 앱에서 확인한 뒤 홈택스 모바일 웹으로 연동해 환급금 지급 신청을 할 수 있도록 했다. 특히 서비스 화면에서 우체국 계좌번호를 복사해 바로 입력할 수도 있다.이번 서비스는 행정안전부의 '디지털서비스개방' 정책에 따른 부처 간 협업 사례라는 것이 우정사업본부의 설명이다. 이를 계기로 우체국 모바일뱅킹을 단순 금융 서비스를 넘어 공공서비스 플랫폼으로 확장하겠다는 계획이다. 나아가 세금 환급 조회처럼 일상생활과 밀접한 기능을 지속적으로 연계해 나갈 예정이다.박인환 우정사업본부장은 "국세청과의 협력을 통해 우체국 이용 고객들이 잊고 있던 소중한 국세환급금을 더욱 편리하게 찾을 수 있게 됐다"면서 "앞으로도 국민 생활 편의 증대를 위해 다양한 서비스를 지속적으로 도입해 나가겠다"고 말했다.