타인의 기준으로 살고 있지 않은가, 헤세가 던지는 질문

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.



안녕책다방



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헤르만 헤세의 <인생의 해석>이라는 책은 한 작가의 문장을 읽는 일이면서 동시에 한 사람의 생애를 따라가는 독서이기도 하다. 헤르만 헤세를 떠올리면 대개 <데미안> <싯다르타> <수레바퀴 아래서> 같은 대표작이 먼저 언급된다.그러나 헤세의 문학 세계를 온전히 이해하려면 소설만으로는 부족하다. 그는 시인이었고, 산문가였으며, 화가이기도 했다. 실제로 제1차 세계대전 이후 정신적 위기를 겪던 시기 그림 작업에 몰두했고, 이후 수채화는 그의 또 다른 창작 언어가 되었다.<인생의 해석>은 그러한 헤세의 시와 산문을 엮어, 유년기에서 청년기, 장년기와 노년기를 지나 죽음을 사유하는 지점까지 인간의 생애를 단계별로 조망한다.책의 첫머리는 인생을 하나의 완성된 결과가 아니라 "자기 자신이 되어가는 과정"으로 규정한다. 이는 헤세 문학 전반을 관통하는 핵심 명제이기도 하다. 그는 늘 '타인이 요구하는 삶'과 '내면이 요구하는 삶' 사이의 긴장을 응시해 왔다.데미안의 싱클레어가 성장통 속에서 자아를 찾아가듯, 싯다르타의 주인공 역시 타인의 가르침이 아닌 자기 체험을 통해 깨달음에 이른다. 그런 점에서 "내 인생의 해석권은 오직 내게 있다"는 이 책의 메시지는 단순한 위로가 아니라, 헤세가 평생 천착한 사유의 결론에 가깝다.오늘을 사는 우리에게도 이 문장은 유효하다. 우리는 타인의 속도와 성취가 실시간으로 전시되는 시대를 살아간다. 누군가는 승진했고, 누군가는 창업했으며, 누군가는 이미 안정된 삶의 궤도에 오른 것처럼 보인다. 그 비교의 풍경 속에서 자신의 삶은 자주 지체된 것처럼 느껴진다.그러나 헤세는 인간의 생애를 경쟁의 시선으로 보지 않았다. 그는 저마다 다른 리듬과 계절을 지닌 존재로 이해했다. 같은 나이라도 누구는 시작의 시기이고, 누구는 성찰의 시기이며, 누구는 멈춤을 배워야 하는 시기일 수 있다.특히 청년에 관한 대목은 인상적이다. 헤세는 청춘을 단순히 연령의 문제가 아니라 내면의 생동감으로 바라본다. 다시 말해 청춘은 주민등록상의 숫자가 아니라, 세계를 새롭게 받아들이는 감각과 아직 굳지 않은 정신의 상태다. 그래서 스무 살에도 늙은 사람이 있을 수 있고, 예순에도 젊은 사람이 존재할 수 있다.현실에서는 나이가 새로운 도전을 가로막는 가장 흔한 핑계가 되곤 한다. 너무 늦었다는 말, 지금 시작해 무슨 의미가 있느냐는 말, 안정된 길을 버리기엔 위험하다는 말들이 우리를 주저앉힌다. 그러나 삶은 원래 변화 속에서만 갱신된다. 정체는 안전해 보이지만, 종종 가장 완고한 퇴행이 되기도 한다.헤세는 또한 인간을 가장 쉽게 흔드는 유혹으로 "본래의 자신과 전혀 다른 존재가 되고자 하는 욕망"을 지목한다. 이는 오늘날 더욱 선명하다. 사회는 끊임없이 모범적인 인생 모델을 제시한다. 특정 직업, 특정 자산 수준, 특정 라이프스타일을 성취의 표준처럼 내세운다. 그러나 타인의 기준에 자신을 맞추는 순간, 삶은 성취될지언정 충만해지기는 어렵다. 헤세가 말한 자아 탐색은 자기중심적 고립이 아니라, 남의 욕망을 욕망하지 않는 용기다.노년에 대한 통찰 역시 깊다. 현대 사회는 젊음을 지나치게 숭배하는 반면, 늙음을 실패나 쇠퇴처럼 취급하는 경향이 있다. 헤세는 이를 경계하며, 나이 듦을 피할 수 없는 손실이 아니라 또 하나의 성숙 과정으로 받아들인다.그는 인간이 늙어가며 상실을 경험하지만, 동시에 내려놓음의 지혜와 본질을 분별하는 능력을 얻는다고 본다. 무엇을 더 가질 것인가보다 무엇을 비워낼 것인가를 아는 시기, 그것이 노년의 가치라는 뜻이다.특히 "영혼이 신체보다 앞서거나 뒤처진다"는 통찰은 오래 남는다. 몸은 아직 움직일 수 있는데 마음이 먼저 늙어버리는 사람이 있다. 반대로 마음은 청년인데 몸이 따라주지 않아 좌절하는 사람도 있다. 삶의 품위란 이 둘의 불일치를 억지로 감추는 데 있지 않다. 지금의 몸과 지금의 마음을 정직하게 받아들이며, 그 시기에 맞는 리듬을 새로 찾는 데 있다.죽음에 대한 사유 역시 이 책의 중요한 축이다. 헤세에게 죽음은 공포의 대상이면서 동시에 삶을 선명하게 만드는 거울이다. 끝이 있기에 오늘의 시간은 귀해지고, 유한하기에 선택은 진지해진다. 죽음을 외면할수록 삶은 흐릿해지고, 죽음을 의식할수록 삶은 오히려 또렷해진다. 이는 염세가 아닌 성찰이다.<인생의 해석>은 정답을 알려주는 자기계발서가 아니다. 대신 삶의 각 계단에서 스스로에게 질문하게 만든다. 나는 지금 누구의 기준으로 살고 있는가. 나는 무엇을 두려워해 멈춰 서 있는가. 나이 든다는 사실을 상실로만 해석하고 있지는 않은가.헤세는 생애 내내 인간 내면의 균열과 가능성을 동시에 바라본 작가였다. 그래서 그의 문장은 시대가 달라져도 빛이 난다. 인생을 대신 해석해 줄 사람은 없다. 다만 누군가의 깊은 문장이, 각자가 자기 삶을 다시 읽도록 도울 수는 있다. <인생의 해석>은 바로 그런 책이다.