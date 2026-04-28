경제환경단체, 정부 향해 "반쪽짜리 ESG 로드맵 폐기"촉구

큰사진보기 ▲경제-환경단체들이 27일 오전 청와대 앞에서 기자회견을 했다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

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경제·환경 단체들이 27일 금융위원회가 이달 중 확정할 예정인 것으로 알려진 '지속가능성(ESG) 공시 로드맵'안에 대해 "즉각 폐기하고 법정 공시 체계로 전환하라"고 촉구했다.경제개혁연구소, 경제정의시민실천연합, 국민연금기후행동, 이로움재단, 참여연대, 환경운동연합 등 단체들은 27일 오전 11시부터 서울 종로구 청와대 앞에서 기자회견을 열어 금융위원회가 이달 중 확정 예정으로 알려진 '지속가능성(ESG) 공시 로드맵'안에 대해 비판 입장을 발표했다.이들 단체들은 로드맵 내 공시 시점의 유예와 항목의 선택적 도입 등을 언급하며 "이는 글로벌 공급망 재편 흐름에 역행하는 보수적 접근"이라고 강도 높게 비판했다.기자회견문을 통해 "이번 안은 2021년 정부 스스로 제시했던 기준에도 미치지 못할 뿐 아니라, 이후 논의된 어떤 수준보다도 더 후퇴한 내용"이라면서 "의무화 시점을 3년 미루고, 대상 기준을 자산 2조 원에서 연결자산 30조 원으로 대폭 좁혔으며, 전체 확대 일정은 아예 사라졌다. 5년이 지나는 동안 진전은 커녕 후퇴한 것"이라고 강조했다.발언을 한 지현영 환경운동연합 에너지위원은 "법정공시는 투자자 보호와 공시 책임을 명확히 하고 성실 기업에 세이프하버를 제공하는 신뢰 인프라를 구축해야 한다"며 "일본·독일·대만처럼 2028년부터 국제정합성을 갖춘 법정공시로 도입하는 로드맵을 정부에 요구한다"고 강조했다.김은정 참여연대 협동사무처장은 "금융의의 로드맵은 기업의 진짜 위험은 교묘하게 가리고 관리 가능한 일부 수치만 과도하게 부각시킬 위험이 크다"며 "공시가 일종의 '편집'이 되어서는 안된다"고 말했다.정호철 경제정의연구소 부장은 " 금융위원회가 ESG 공시 준비가 안된 몇몇 기업의 편의를 봐주기 위해 말도 안되는 로드맵을 마련한 것 아니냐"며 "금융위가 더 이상의 역행없이 제대로 된 로드맵을 마련하라"고 촉구했다.노종화 경제개혁연구소 연구위원은 "금융위의 현재 로드맵은 세계 시장에서 우리 기업을 보호하기는커녕 방치하는 것"며 "제대로 된 ESG 공시를 시작해야 적극적인 온실가스 감축 논의를 할 수 있다. 기후 공시는 기업의 부담이나 규제 비용이 아니라, 기업의 사회적 책임과 미래를 위한 나침반이 돼야 한다"고 강조했다.기자회견 단체들은 정부를 향해 ▲자본시장법 개정을 통한 법정 공시 즉시 전환 ▲자산 2조 원 이상 기업까지 의무화 대상 확대 ▲환경·사회 전반의 지속가능성 공시 의무화 ▲이중 중대성 원칙 및 제3자 검증 로드맵 명시 등을 촉구했다.이날 기자회견이 끝나고 'ESG 공시 로드맵 폐기 및 국제 기준에 부합하는 법정 공시 체계 전환 요구안'을 청와대에 관계자에게 전달했다.