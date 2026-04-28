학부모 동의 없이는 개입할 수 없다?

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"(학생이) 대안학교 가서 마음이 조금 변했구나, 마음이 열렸나 보다 하고 (교사가 쓴 편지를) 받아서 읽고 잘 얘기를 해보려고 한다고 생각했죠."(26. 4. 13. SBS 뉴스)



"둘이 인사를 시키고 나는 없어야 되겠지, 하고 잠깐 자리를 피해 준 거죠. 한 10분 정도 있다가 이렇게 올라왔는데...."(26. 4. 13. KBS 뉴스)

충청남도 학생인권 조례 제10조(사생활과 개인정보를 보호 받을 권리) ① 학생은 사생활과 개인정보를 보호 받을 권리를 가진다.

② 교직원은 학생의 동의 없이 학생의 소지품을 검사해서는 안 된다. 다만, 안전 확보와 건강보호 등 필요한 경우에 한하여 해당 학생에게 목적과 이유를 밝힌 후 학생의 사생활이 보호되는 곳에서 소지품을 검사할 수 있다.

③ 교직원은 학생의 동의 없이 일기장, 개인수첩 등 사적기록물 제출을 요구하거나 열람해서는 안 된다.

④ 교직원은 학생의 성적 등 개인정보를 본인 또는 보호자의 동의 없이 제3자에게 공개할 수 없다. 다만, 개인정보보호법 등 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 공개할 수 있다.

⑤ 학교의 장은 교직원과 학생의 안전, 학교재산 보호를 위해 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 카메라를 설치할 경우 교직원과 학생의 인권을 우선 고려해야 한다.

그러나 현행 초·중등교육법 시행령 제31조의6(학생의 정서ㆍ행동 긴급지원)에 따르면 학부모가 학교장의 상담 권고나 치료 권고를 정당한 사유 없이 3회 이상 미이행한 경우(학생 생명ㆍ신체에 중대한 위해 우려 시 1회 이상 미이행 시에도) 교육감, 교육장 및 학교장이 상담 또는 치료를 받게 할 수 있고, 긴급지원의 내용과 결과를 지원이 끝난 후 즉시 보호자에게 통지하도록 하고 있다.

초·중등교육법 제18조의5(학생의 정서ㆍ행동 지원 등) ① 학교의 장은 소속 학생의 건강한 성장을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 대통령령으로 정하는 절차에 따라 학교 구성원과 정신건강 등 관련 전문가(이하 이 조에서 "전문가"라 한다)의 의견을 들어 학생과 보호자에게 필요한 상담을 받도록 권고할 수 있다.

② 학교의 장은 제1항에 따른 상담 결과를 반영하여 해당 학생에게 치료 권고 또는 상담ㆍ학습지원 등 필요한 지원을 할 수 있다.

③ 보호자는 제1항에 따른 상담 및 제2항에 따른 치료 또는 필요한 지원이 원활히 이루어질 수 있도록 협조하여야 한다.

④ 교육감, 교육장 및 학교의 장은 보호자가 학생에 대한 제1항에 따른 상담 또는 제2항에 따른 치료의 지속적인 권고에도 불구하고 정당한 사유 없이 이를 이행하지 아니하는 경우에는 대통령령으로 정하는 절차에 따라 전문가의 의견을 들어 정서ㆍ행동 문제로 학교 생활에 현저한 어려움이 있어 긴급하게 지원할 필요가 있다고 인정되는 학생에게 상담 또는 치료를 받도록 할 수 있다.

⑤ 교육감은 제1항ㆍ제2항 및 제4항에 따른 상담ㆍ치료 등에 필요한 비용을 지원할 수 있다.

⑥ 제1항에 따른 상담 권고, 제2항에 따른 치료 권고ㆍ지원 및 제4항에 따른 상담ㆍ치료의 기준ㆍ내용 및 절차와 전문가의 기준ㆍ자격 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2025. 4. 1.]

초·중등교육법 시행령 제31조의5(학생의 정서ㆍ행동 지원을 위한 상담 권고 등) ① 학교의 장은 법 제18조의5제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 학생과 보호자에게 상담을 받도록 권고할 수 있다.

1. 「학교보건법」 제7조제1항에 따라 학생에 대하여 같은 법 제2조제1호의 정신건강 상태를 검사한 결과 상담 권고가 필요하다고 학교의 장이 판단하는 경우

2. 제40조의3제1항에 따른 학생생활지도 결과 상담 권고가 필요하다고 학교의 장 또는 교원이 판단하는 경우

3. 그 밖에 학생의 건강한 성장을 위하여 필요하다고 학교의 장이 판단하는 경우

② 학교의 장은 법 제18조의5제1항에 따라 학생과 보호자에게 상담을 받도록 권고하려면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정신건강 등 관련 전문가(해당 학생이 소속된 학교에 소속되지 않은 사람으로 한정하며, 이하 이 조 및 제31조의6에서 "전문가"라 한다)의 의견을 청취하고, 학생의 정서ㆍ행동 지원을 수행하기 위한 학교 내 관련 위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 학교의 장은 상담을 권고받은 학생과 보호자가 정당한 사유 없이 상담을 받지 않아 같은 사유로 반복하여 상담을 받도록 권고하는 경우에는 전문가의 의견 청취 및 위원회의 심의를 생략할 수 있다.

1. 「의료법」 제5조에 따른 의사면허를 받은 사람

2. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제17조제1항에 따른 정신건강전문요원

3. 「청소년 기본법」 제22조제1항에 따른 청소년상담사

4. 「국가기술자격법」 제9조제2호 및 같은 법 시행령 제12조의2제1항ㆍ별표 1에 따른 임상심리사

5. 법 제19조의2에 따른 전문상담교사 또는 전문상담순회교사

6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 사람에 준하는 사람으로서 교육감이 정하여 고시하는 사람

③ 학교의 장은 제2항에 따른 위원회의 심의 결과에 따라 학생과 보호자에게 상담을 권고하는 경우에는 해당 학생과 보호자가 지체 없이 전문가의 상담을 받을 수 있는 방법 등을 보호자에게 안내해야 한다.

④ 학교의 장은 법 제18조의5제2항에 따라 학생의 정서ㆍ행동 지원을 수행하기 위한 학교 내 관련 위원회의 심의를 거쳐 같은 조 제1항에 따른 상담 결과를 반영한 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.

1. 치료 권고

2. 전문가의 학교 내 방문 상담

3. 전문상담기관 또는 의료기관 연계

4. 학습지원

5. 그 밖에 학교의 장이 학생의 정서ㆍ행동 문제 해결을 위해 필요하다고 인정하는 지원

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 상담 권고 및 치료 권고ㆍ지원에 필요한 세부적인 사항은 교육감이 정한다. [본조신설 2026. 2. 19.]



제31조의6(학생의 정서ㆍ행동 긴급지원) ① 교육감, 교육장 및 학교의 장은 법 제18조의5제4항에 따라 같은 조 제1항에 따른 상담 권고를 3회 이상 받거나 같은 조 제2항에 따른 치료 권고를 3회 이상 받고도 정당한 사유 없이 이를 이행하지 않은 학생으로서 정서ㆍ행동 문제로 학교 생활에 현저한 어려움이 있어 긴급하게 지원할 필요가 있다고 인정되는 학생에게 상담 또는 치료(이하 "긴급지원"이라 한다)를 받도록 할 수 있다. 다만, 해당 학생의 생명ㆍ신체에 중대한 위해가 발생할 우려가 있는 경우에는 1회 이상 상담 권고 또는 치료 권고를 한 경우로 한다.

② 교육감, 교육장 및 학교의 장은 긴급지원을 하려면 정신건강의학과 전문의 1명 이상을 포함한 전문가 3명 이상의 의견을 청취하고, 학생의 정서ㆍ행동 지원을 수행하기 위한 소속 기관 내 관련 위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 교육감, 교육장 및 학교의 장은 긴급지원을 받은 학생에게 같은 정서ㆍ행동 문제로 같은 긴급지원을 반복하는 경우에는 전문가의 의견 청취 및 위원회의 심의를 생략할 수 있다.

③ 긴급지원은 해당 학생의 정서ㆍ행동 문제의 해결에 필요한 최소한의 범위에서 이루어져야 하며, 교육감, 교육장 및 학교의 장은 긴급지원의 실시 내용 및 그 결과를 지원이 끝난 후 즉시 보호자에게 통지해야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 긴급지원에 필요한 세부적인 사항은 교육감이 정한다. [본조신설 2026. 2. 19.]

학교 안전 및 교사 보호를 위한 5대 요구 (26. 4. 16. 교사노동조합연맹) 하나, 중대한 범죄행위는 교육적 사안과 분리하여 엄정하고 강력한 대응 절차 마련하라.

하나, 교사 대상 폭력 사건은 기관이 책임지고 절차를 진행하라.

하나, 보호자 책임을 강화하고, 고위험 학생 조기 개입을 의무화하라.

하나, 보복성 아동학대 신고 남용으로부터 교사 보호 제도 마련하라.

하나, 안전 인력 배치를 의무화하고 학교 안전 체계 전면 재정비하라.

큰사진보기 ▲"인권 없는 학교, 사람 없는 교육" ⓒ 정치하는엄마들 관련사진보기

덧붙이는 글 | 정치하는엄마들은 회원들의 직접적인 정치 참여를 통해 ▲모든 엄마가 차별받지 않는 성평등 사회 ▲모든 아동의 권리가 보장되는 복지 사회 ▲모든 생명이 폭력 없이 공존하는 평화 사회 ▲현재와 미래 세대의 환경권을 옹호하는 생태 사회를 건설하기 위해 행동합니다. politicalmamas.kr

지난 13일 충남 소재 고등학교 내에서 발생한 교사 피습 사건에 관해, 일부 교원단체는 이를 충남학생인권조례나 학생의 정서·행동 지원 시 학부모 동의 제도의 한계로 돌리며 또다시 규제 강화를 주장하고 있다. 그러나 제도만 탓하고 사람의 책임을 묻지 않는 것은, 사건의 본질을 왜곡하는 일이다. 사건의 본질을 직시하지 않으면 참사는 재발한다.사건 당일 충남교사노조는 성명을 내고 "<교원의 학생생활 지도에 관한 고시>는 일정한 요건 하에서 물품 분리 보관을 허용하고 있으나, '생명·신체 위험 또는 질서 침해 우려' 등 엄격한 기준과 절차를 요구하고 있어 현장에서 즉각적인 대응이 어려운 구조이다. 여기에 보호자 통보, 보관·반환 등 후속 절차에 따른 행정 부담과 <충청남도 학생인권 조례>에 따른 소지품 검사 제한, 인권 침해 논란까지 더해지면서 선제적 대응은 사실상 불가능한 상황"이라고 밝혔다.하지만 충남교사노조의 주장과 달리 충남학생인권조례는 안전 확보를 위한 소지품 검사를 허용하고 있으며, 생명·신체 위험 시 물품 분리를 허용하는 학생생활지도 고시도 이 사건의 범행 도구를 압수하는데 지장을 주지 않는다. 즉 충남교사노조는 괜한 제도를 탓하며 사건의 본질을 흐리고, 학교 안에서 교사가 흉기에 피습된 참사와 피해 교사를 충남학생인권조례 폐지의 도구로 악용한 것이다. 교원단체의 이런 주장은 일선의 무고한 교사를 위험에 방치하고 또 다른 참사를 부를 뿐이다.또한 해당 학교장 인터뷰에 따르면 학생이 흉기를 휘두르는 상황을 교장이나 피해 교사가 예측하지 못한 것으로 보인다.이렇듯 위험을 예측할 수 없는 사건에 대해서 소지품 검사와 물품 분리 규정을 문제 삼는다면 과연 충남교사노조는 매일 전체 학생 소지품 검사를 의무화하라는 것인가? 충남학생인권조례를 없애고 소지품 검사를 허용하면 교사 안전을 보장할 수 있다는 무책임한 주장을 하는 저의를 알고 싶다.교사노동조합연맹은 16일 교육부 앞에서 기자회견을 열어 "정서적·행동적 위험 신호가 반복적으로 감지되는 학생은 보호자가 책임지고 지도해야 한다. 위기관리위원회 등을 통해 학생의 위험성이 확인된 경우, 보호자가 전문 상담을 의무적으로 이행하는 법적 근거를 마련해야 한다. 이를 이행하지 않을 경우 학부모에게 방임에 대한 책임을 명확히 묻는 제도 또한 필요하다"라고 주장했다.즉 학부모 동의 없이는 개입할 수 없다든가, 학부모가 학교장의 상담·치료 권고를 미이행하면 방임의 책임을 물어야 한다는 것도 교사노조의 억지 주장이다.심지어 EBS 등 일부 언론은 관련 법령을 확인조차 하지 않고, "현행법상 교권 침해 학생에 대한 심리치료 권고는 사실상 강제력이 없습니다. 위기 징후가 명확하다면, 정신건강 전문가의 개입을 의무화하는 등, 보다 실효성 있는 대책 마련이 시급하다는 지적입니다."(26. 4. 21. EBS 뉴스)라며 교사노조의 주장을 그대로 받아쓰고 있다.과연 충남 교사 피습 사건은 제도가 없어서, 학부모가 협조하지 않아서 발생한 사건일까?경찰과 학교 측에 따르면 가해 학생(고3)은 중학교 3학년 당시 학생부장이었던 피해 교사의 생활지도에 불만을 품었으며, 최근 피해 교사가 같은 학교로 전근을 오자 가해 학생은 '학교에 다니기 힘들다'며 심리적 불안을 호소했고, 사건 발생 전주부터 대안교육기관에서 수업을 들어왔다고 언론을 통해 알려졌다.교사노조는 왜 학부모 동의 없이는 개입할 수 없다는 거짓 프레임을 만드는 것일까? 혹시 '사람'의 책임을 숨기기 위해, 모든 걸 제도 탓으로 돌리는 건 아닌지 의심스러울 따름이다.교사노조의 요구안이 실현되면, 학생인권조례가 없어지면, 교사는 안전해질까?이 사건의 본질은 제도의 부재가 아니라, 정서적 위기 신호에 대해 학교와 교육 당국이 실질적인 개입을 하지 않았다는 것이다. 제도는 제도일 뿐 제도를 운용하는 것은 사람이다. 사람이 움직이지 않으면 제도는 아무것도 지켜주지 않는다.가해 학생은 피해 교사 전근 직후 등교 거부라는 명백한 위험 징후를 보였고, 학교는 수업 시간 조정과 대안학교 위탁이라는 공간적 분리 조치를 했다. 하지만 위탁교육은 가해 학생의 학업 중단을 막기 위한 방편일 뿐, 학생의 심리 상태를 진단하거나 치료하는 방법은 아니다.우선 확인할 점은 학교장의 상담·치료 권고가 있었는지, 가해 학생의 정서적 불안이나 공격성에 대한 진단, 전문기관 연계, 지속 상담, 학부모 설득 등 조치가 이루어졌는지 여부다. 현행법 상 학부모가 권고를 미이행하면 교육감·교육장·학교장이 긴급지원을 실시할 수 있는데도, 교사노조는 '학부모 동의 없이는 개입할 수 없다. 학부모가 협조하지 않으면 책임을 물어야 한다'며 사람이 아닌 제도 탓을 하고 있다. 책임 있는 사람들이 초·중등교육법에 따른 지원과 개입을 이행했는지 사실 확인이 시급하다.특히 지난 3월부터 전국적으로 시행된 학생맞춤통합지원(이하 학맞통) 체계가 해당 학교에서 작동했는지도 확인이 필요하다. 학맞통은 정서·행동 위기 학생을 조기에 발견하고 학교·교육청·지역 전문기관이 연계해서 통합 지원하기 위해 도입된 제도다. 교사노조는 "학교는 교육기관이며, 학생과 교사가 학습하고 성장하는 공간이다.학생맞춤통합지원법 전면 개정하라"라며 학맞통 도입을 적극 반대해왔다.(25. 12. 11. 교사노동조합연맹)하지만 충남 교사 피습 사건은 위기 학생에 대한 적극적이고 선제적인 지원이 교사 안전과 직결된다는 점을 시사한다. 정서적 위기 학생을 단순히 분리하는 방식이 가장 손쉬울지 몰라도, 학생 안에 내재 된 위험은 공간을 옮긴다고 사라지지 않으며, 적절한 개입과 지속적인 관리 없이는 언제든 표출될 수 있다.교사노조는 교육과 복지의 분리를 요구하지만, 교육복지를 확대·강화하는 것이 국민적 요구다. 학생 행복지수 최하위, 학생 자살률 1위의 한국 사회가 아동·청소년의 삶을 긍정적으로 변화시키려면 학교부터 바뀌어야 한다. 학맞통은 이러한 변화의 시작점이다.교권과 학생인권은 대립하는 가치가 아니다. 위기 학생에 대한 실질적인 개입과 책임 있는 지원은 단지 행정 업무 부담이 아니라, 학교 본연의 의무이며 학교 공동체 모두의 안전을 위한 첫걸음이 될 것이다.