살 빼려고 시작한 주5일 따릉이, 싫증나면 찾아가는 곳

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큰사진보기 ▲따릉이 자전거 타고 들러본 올림픽공원 ⓒ 김상화 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍제천 명소로 자리 잡은 '홍제폭포' (맨위), 한강 ⓒ 김상화 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍제천-한강 이동 경로 지도 ⓒ 김상화 관련사진보기

추천 방문 장소: 홍제천의 대표 명소인 '홍제폭포'는 이제 외국인 관광객도 찾는 인기 장소로 자리 잡았다. 겨울철 얼어붙은 풍경은 또 다른 매력을 선사한다. 월드컵대교 인근에는 여름철 '난지 거울분수'가 시원한 볼거리를 제공한다.

큰사진보기 ▲중랑천은 탁 트인 전경 덕분에 자전거 타기 최적의 경로 중 하나로 손꼽을만 하다. ⓒ 김상화 관련사진보기

큰사진보기 ▲중랑천 자전거 이동 경로 지도 ⓒ 김상화 관련사진보기

추천 방문 장소: 한양대와 성수동을 연결하는 살곶이다리(구 '전곶교')는 조선시대 세종대왕이 외부 행차가 잦았던 선왕 태종을 위해 놓은 다리로 알려져 있다. 지난 2011년 보물로 지정된 국가 유산 중 하나다.

큰사진보기 ▲올림픽공원 주변 성내천길은 자연과 도심 풍경이 멋진 조화를 이룬 코스로 손꼽을만 하다. ⓒ 김상화 관련사진보기

큰사진보기 ▲올림픽공원 성내천길 이동 경로 지도 ⓒ 김상화 관련사진보기

추천 방문 장소: 당연히 '올림픽공원'이다. 한국의 센트럴파크라고 불러도 좋을 만큼 43만평에 달하는 방대한 규모는 엄청난 볼거리 뿐만 아니라 최적의 휴식 공간 역할을 담당해준다. 자전거 세워두고 공원 안에 자리 잡은 몽촌호, 또는 88호수를 바라보며 잠시 마음의 여유를 찾아보는 나름의 재미를 만끽할 수 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.