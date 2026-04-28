"ICE를 NICE로" 지지자 글 공유한 트럼프 "실행하라"

큰사진보기 ▲27일 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어에 지난 3월 한 지지자가 올린 "트럼프 대통령이 이민세관단속국(ICE)을 국가이민세관단속국(NICE)로 변경하길 원한다. 그렇게 되면 언론은 매일 '나이스' 요원들이라고 불러야 할 것"이라는 내용의 X(옛 트위터) 게시글을 공유하면서 "훌륭한 아이디어다!!! 실행하라"고 지시했다. ⓒ 트럼프 대통령 소셜미디어 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲트럼프 대통령의 발언 직후 백악관은 X에 "ICE에서 NICE 요원들로. '국가이민세관단속국' 실행하라!"라는 내용과 함께 "조국을 지키는 NICE 요원들"이라는 문구가 적힌 포스터를 게재했다. ⓒ 백악관 X 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조이 로프그렌 연방하원의원도 자신의 X에 "ICE의 명칭을 바꾸는 것은 복면을 쓴 요원들의 잔혹 행위로부터 미국인들을 보호하는 데 아무런 도움이 되지 않을 것"이라고 덧붙였다. ⓒ 조이 로프그렌 연방하원의원 X 갈무리 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 이민세관단속국(ICE)의 명칭을 '나이스'로 변경하라고 지시했다.27일 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어에 지난 3월 한 지지자가 올린 "트럼프 대통령이 이민세관단속국(ICE)을 국가이민세관단속국(NICE)로 변경하길 원한다. 그렇게 되면 언론은 매일 '나이스' 요원들이라고 불러야 할 것"이라는 내용의 X(옛 트위터) 게시글을 공유하면서 "훌륭한 아이디어다!!! 실행하라"고 지시했다.이는 ICE가 강압적이고 폭력적인 이민자 단속으로 여론의 비판을 받는 가운데 기관 명칭에 국가(National)만 추가해 약칭을 NICE로 변경, 발음상 '좋은'과 같은 의미로 불리도록 한 것이다.트럼프 대통령의 발언 직후 백악관은 X에 "ICE에서 NICE 요원들로. '국가이민세관단속국' 실행하라!"라는 내용과 함께 "조국을 지키는 NICE 요원들"이라는 문구가 적힌 포스터를 게재했다.앞서 트럼프 대통령은 미국 국방부의 명칭을 전쟁부로 변경하라는 행정 명령을 내린 바 있다. 다만 연방 정부 부처는 의회가 명칭을 변경할 권한을 지니고 있기에 공식 법정 명칭은 여전히 국방부다. 전쟁부라는 명칭은 행정부 누리집과 홍보 자료 등에만 사용되고 있다.다만 연방 정부 부처와 달리 ICE와 같은 기관은 의회 승인이나 새로운 법률 제정 없이 행정 절차를 통해 명칭을 변경한 사례가 있다. 2007년 부시 행정부는 연방 관보를 통해 기존의 이민세관집행국을 미국 이민세관집행국으로 이름을 바꿨다.하지만 이미 올해 1월 르네 니콜 굿, 알렉스 프레티 등 미국 시민 두 명을 살해한 ICE에 '나이스'라는 이름을 붙이는 것에 대한 비판이 잇따르고 있다.ICE의 예산 삭감과 함께 ICE 요원의 복면 착용 금지와 바디캠 의무화를 주장하는 미국 민주당은 곧바로 비판하고 나섰다.하원 국토안보위원회 소속 민주당 의원들은 "복면을 쓴 트럼프 대통령의 비밀경찰들은 인종차별적 단속을 하고, 미국 시민을 폭행하고, 살해했다. 트럼프 행정부는 어떠한 개혁도 제시하지 않았고, ICE의 폭력 행위를 막을 의지도 보이지 않았다"며 명칭 변경에 반대했다.조이 로프그렌 연방하원의원도 자신의 X에 "ICE의 명칭을 바꾸는 것은 복면을 쓴 요원들의 잔혹 행위로부터 미국인들을 보호하는 데 아무런 도움이 되지 않을 것"이라고 덧붙였다.한편, 현재 ICE 예산을 둘러싼 갈등으로 ICE가 속한 미 국토안보부는 두 달 넘게 일부 셧다운(일시적 업무정지) 상태다. 트럼프 대통령은 "늦어도 6월 1일까지 내 책상 위에 있길 요청한다"라고 국토안보부 예산안 통과를 촉구한 바 있다.