"세금 낼 기회를 주세요" 장애인이 원하는 진짜 권리

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큰사진보기 ▲휠체어 탄 교사의 수업 장면AI로 생성 ⓒ 박혜현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 최근 장애인 의무 고용 부담금과 실질 고용 비용의 차이가 단 2만 원 남짓이라는 현실을 마주하며, 제자들이 마주할 미래가 '보호구역'이 아닌 '일터'가 되길 바라는 간절한 마음으로 이 글을 썼습니다. 장애인에게 필요한 것은 단순한 동정이 아니라, 함께 세금을 내며 공동체를 움직일 '시민으로서의 기회'임을 알리고 싶습니다.

오늘 아침도 나는 휠체어 바퀴를 굴려 교실로 향한다. 교실 문을 열면 아이들의 천진난만한 웃음이 나를 반기지만, 그 뒤편에 선 학부모들의 시선은 종종 복잡한 빛을 띤다. 장애를 가진 자녀를 둔 부모들에게 학교는 안온한 울타리인 동시에, 언젠가는 반드시 떠나보내야 할 거친 세상으로 나가는 마지막 정거장이기도 하다.어느 날 한 어머니는 조심스럽게 내 손을 잡으며 물었다. "선생님, 욕심일지 모르겠지만 우리 아이도 선생님처럼 어엿한 직장인이 될 수 있을까요? 그저 누군가의 도움 없이는 하루도 살 수 없는 존재로 남을까 봐 밤잠을 설칩니다." 그 간절한 질문을 들을 때마다 나는 목구멍이 뜨거워지는 것을 느낀다. 나 역시 14살의 가을, 예고 없이 찾아온 사고로 인생의 장르가 바뀌었을 때 부모님의 얼굴에서 보았던 그 시린 눈빛을 기억하기 때문이다.10년 넘게 특수교육 현장에서 내가 가르치는 이 아이들의 종착역은 과연 당당한 일터일까, 아니면 여전히 세상과 격리된 안온한 보호구역일까. 안타깝게도 우리 사회에서 장애인은 종종 거대한 보호소 안의 존재처럼 다뤄진다. 국가는 복지 예산을 늘려 지원금을 지급하고, 기업은 고용 부담금을 납부하는 것으로 사회적 책임을 갈음한다. 그렇게 장애인은 태어날 때부터 삶의 마지막 순간까지 보호받아야 할 수혜자라는 이름 안에 갇히고 만다.이러한 현실 뒤에는 차가운 경제 논리가 숨어 있다. 최근 고용노동부의 조사 결과는 우리 사회가 장애인의 노동을 바라보는 민낯을 여실히 드러낸다. 기업이 장애인을 고용할 때 시설 투자와 생산성 손실 등을 포함해 발생하는 1인당 추가 비용은 월평균 123만 7천 원 수준이다. 반면, 법적 의무 고용률을 지키지 않았을 때 내는 부담금은 월 125만 8천 원이다.단돈 2만 1천 원의 차이다. 기업 입장에서는 편의시설을 설치하고 직무를 재배치하는 행정적 번거로움을 고려하면, 차라리 2만 원을 더 내고 미고용을 선택하는 것이 훨씬 '합리적인' 판단이 되는 구조다. 누군가에게는 이 부담금이 고용 유도를 위한 채찍이 아니라, 장애인 없는 사무실을 유지하기 위해 지불하는 면죄부 구매권이 되어버린 셈이다. 실제로 10년 연속 장애인 고용을 외면한 기업이 수십 곳에 달한다는 사실은 이 제도가 얼마나 무력한지를 증명한다.하지만 나는 현장에서 아이들을 마주하며 교과서 너머의 진실을 본다. 장애인에게 가해지는 가장 교묘하고도 잔인한 폭력은 육체적 불편함이나 계단의 턱이 아니다. 그것은 사회에 기여할 기회를 원천적으로 박탈당한 채, 평생을 누군가의 짐으로 살아야 한다는 무력감이다. 인간은 누구나 타인에게 도움이 되고 공동체에 기여할 때 자신의 존재 가치를 확인한다. 장애인 또한 예외는 아니다.나는 나의 임용 후 첫 월급날을 잊지 못한다. 내 인생의 장르가 바뀌었던 14살 이후, 나는 줄곧 사회가 제공하는 도움의 손길을 받는 '수혜자'였다. 하지만 첫 월급명세서에 선명하게 찍힌 소득세와 지방세 항목을 보았을 때, 나는 비로소 내가 이 공동체의 당당한 일원임을 실감했다. 누군가에게는 아까운 지출일지 모를 그 세금이 나에게는 내가 이 나라의 주인 중 한 명임을 입증하는 수수료처럼 느껴졌다.그날 이후, 매달 내 몫의 세금을 꼬박꼬박 내는 납세자로 산다는 것은 나의 가장 큰 자부심이 되었다. 그것은 내가 이 공동체의 소모품이나 부속품이 아닌, 당당한 권리와 의무를 지닌 시민이라는 가장 확실한 증거이자 선언이다. 동시에 나를 보며 평생 눈물짓던 부모님의 근심을 사회적 자부심으로 바꾸어 놓은 단 하나의 증명서이기도 하다.이제 우리 사회는 장애인 고용을 시혜적 배려가 아닌 가치 있는 투자로 바라보아야 한다. 장애인이 노동을 통해 납세의 의무를 다하는 사회는, 어떤 시민이라도 삶의 불확실한 문턱에서 무너졌을 때 다시 공동체의 구성원으로 돌아올 수 있다는 강력한 희망의 메시지를 주기 때문이다. 이는 단순히 장애인만을 위한 일이 아니다. 모두를 위한 보편적 안전망을 구축하는 일이다.국가는 장애인을 위한 보호구역의 담장을 높이는 대신, 그들이 각자의 역량에 맞는 일터로 나갈 수 있도록 촘촘한 제도적 경사로를 닦아야 한다. 부담금을 상향하거나 고질적 미이행 기업에 대해 차등 부과하는 실질적인 대책 마련이 시급하다. 또한 직무를 세분화하고 보조공학기기를 충분히 지원하여 기업이 장애인을 비용이 아닌 자산으로 인식하게 만드는 패러다임의 전환이 필요하다. 휠체어를 탄 내가 교단에서 아이들을 가르치는 것이 더 이상 기적이 아닌 상식이 되어야 한다.우리는 동정이 아니라 기여할 기회를 원한다. 동료들과 하루를 치열하게 보내고 집으로 돌아가는 퇴근길의 고단함은, 누군가의 근심으로 남겨지는 안락함보다 훨씬 존엄하기 때문이다. 묻고 싶다. 우리 사회는 장애인에게 영원히 착한 약자로 남으라며 동정의 손길만 내밀 것인가. 아니면 한 명의 당당한 시민으로서 세금을 낼 기회를 기꺼이 허락할 것인가.이제는 사회가 그 질문에 답해야 할 때다. 교실 문 앞에서 서성이던 그 어머니의 간절한 눈빛에, 우리 공동체가 "당신의 아이도 당당한 납세자가 되어 함께 세상을 움직일 수 있다"고 확신을 가지고 답할 수 있는 날을 간절히 꿈꾼다. 그것이 바로 우리가 넘어야 할 가장 높은 선 너머의 안녕이다.