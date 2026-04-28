병원까지 덮친 중동 전쟁의 나비효과

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현직 간호사로서 삶과 죽음의 최전선인 의료 현장의 생생한 목소리를 기록합니다.

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환자의 생명을 다루는 병원에서 '절약'은 미덕이기 이전에 '불안'의 징후다. 이란과 이스라엘, 그리고 미국이 얽힌 중동 전쟁이 장기화 국면에 접어들면서 그 여파가 바다 건너 우리 의료 현장의 핏줄까지 조여 오고 있다. 전쟁은 TV 속 화염을 넘어, 이제 우리가 환자에게 건네는 작은 약병과 거즈 한 장 속에 침투해 있었다.전쟁으로 인한 국제 유가 급등은 단순히 주유소 기름 값의 문제가 아니다. 병원에서 사용하는 수많은 소모품인 플라스틱 주사기, 수액 세트, 일회용 거즈, 비닐 장갑은 대부분 석유 화합물로 만들어진다. 원자재 가격이 치솟고 물류 통로가 봉쇄되면서 병원마다 재고 확보에 비상이 걸렸다.소아 환자들에게 시럽 약을 담아주던 작은 플라스틱 투약 병조차 귀한 몸이 되었고, 매일같이 쏟아져 나오던 의료 폐기물용 종량제 봉투마저 수급이 불안정해졌다. 환자를 살리기 위해 아낌없이 쓰여야 할 재료들을 두고 "조금만 더 아껴보자"는 말을 주고받아야 하는 현실은 의료인들에게 형언할 수 없는 자괴감을 안겨준다.우리는 그동안 지구 반대편의 포성을 '먼 나라 이야기'로 치부해 왔는지도 모른다. 하지만 이번 전쟁은 우리에게 뼈아픈 교훈을 준다. 중동의 불안이 급기야 병원 침상 옆의 의료 처치마저 위축시킨다. 촘촘하게 엮인 글로벌 경제망 속에서 평화는 나눌 수 없는 '공공재'다. 누군가의 야욕과 명분 없는 보복이 전 세계 평범한 시민들의 일상을 인질로 잡고 있는 셈이다. 물가는 오르고 민생은 팍팍해지는데, 정작 전쟁의 당사자들은 타협 없는 평행선을 달리고 있다.병원은 사회의 가장 약한 고리가 모이는 곳이다. 이곳까지 전쟁의 그림자가 짙게 깔렸다는 것은 우리 사회 전체의 안전망이 흔들리고 있다는 신호다. 의료 현장의 재료 부족은 단순한 불편을 넘어 환자의 안전과 직결될 수 있기에, 전쟁 종식은 더욱 절실하다.이제 우리는 간절히 기도한다. 명분 없는 총성이 멎고, 중동의 하늘에 자욱한 연기 대신 대화의 통로가 열리기를. 그래서 치솟았던 유가와 달러가 제자리를 찾고, 우리 아이들의 약병과 병원 창고의 선반이 다시 넉넉해지기를 말이다. 일상의 안정이 무너지는 것은 순식간이지만, 그것을 회복하는 데는 너무나 긴 시간이 필요하다. 더 늦기 전에 전 세계를 요동치게 하는 이 비극이 원만히 해결되길 간절히 소망한다.