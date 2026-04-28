백로를 따라 국경을 넘어, 공존의 답을 찾다

대전환경운동연합과 청주충북환경운동연합, 전북환경운동연합은 백로 집단번식지 문제 해결을 위한 공동 행보를 이어가고 있습니다. 도심 속 백로 번식지는 악취와 소음, 배설물 민원은 '쫓아내야 한다'는 극단적인 목소리로 이어지곤 합니다. 그러나 백로는 갑자기 나타난 침입자가 아닙니다. 세 단체는 사람과 백로가 함께 살아갈 수 있는 실질적인 방안을 모색하고 있습니다.



한국에서 번식하는 백로는 중국과 베트남을 지나며 아시아 생태계의 실핏줄을 연결합니다. 백로를 온전히 이해 할 하기 위해 지난 4월 18일부터 23일까지 베트남 현장을 찾았습니다. 베트남에서 백로가 머무는 습지와 그 곁에서 살아가는 사람들을 직접 만나 현장의 기록을 하나씩 써 내려가려 합니다. 자연이 인간에게 건네는 따끔하면서도 소중한 가르침에 귀를 기울여 주시기 바랍니다.이 프로젝트는 환경재단이 주최하고, 현대자동차와 사랑의열매가 지원하며, 세 환경운동연합이 공동 주관합니다.

큰사진보기 ▲2014년 남선공원 백로벌목 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲참침국립공원의 새들과 습지의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲참침국립공원의 백로들 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲날개를 말리는 짬침국립공원의 Oriental Darter(뱀가마우지류) ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲인터뷰중인 마을 주민 ⓒ 이경호 관련사진보기

2014년 대전 남선공원에서 백로 집단 번식지를 둘러싼 이른바 '벌목 사태'가 발생해, 우리 사회에 큰 상처와 논란을 남겼다. 도심 속 백로가 내뿜는 악취와 소음 민원에 밀려 나무가 잘려 나갔다. 인간의 편의를 위해 생명의 터전을 잘라낸 이후 갈 곳 잃은 생명들은 우리 사회에 공존이란 무엇인가에 대한 무거운 숙제를 남겼다.대전환경운동연합은 이 사건을 계기로 백로 모니터링과 보호를 위한 활동을 시작했다. 대전시와 공동 모니터링 등을 통해 대전에서 번식했던 중대백로가 약 3,000km를 날아 베트남 뚜이호아에서 월동한다는 놀라운 사실을 확인했다.인간은 행정구역으로 선을 긋고 문제를 해결한다. 하지만 백로는 국경을 모른 채 생존을 위한 비행을 이어간다. 이번 베트남 방문은 바로 그 경이로운 여정을 확인하고, 국제적 공존의 가능성을 타진하기 위한 현장 조사였다. 이번 베트남 방문은 바로 그 긴 여정을 직접 확인하기 위한 현장 조사였다. 첫 일정으로 찾은 곳은 베트남 호치민의 서쪽에 위치한 '짬침(Tràm Chim) 국립공원'이었다. 짬나무를 뜻하는 '짬(Tràm)'과 새를 뜻하는 '침(Chim)'이 합쳐진 이름이라고 한다. 이름에 걸맞게 이곳은 새들의 딸이었다.짬침 국립공원은 광활한 습지대로 총 면적은 7,313헥타르에 달한다. 1998년 국립공원으로 지정됐고, 2012년에는 베트남에서 네 번째 세계적으로는 2000번째 람사르 습지로 등록되며 국제적으로 그 가치를 인정받았다. 현장에는 왜가리, 쇠백로, 중대백로, 황로, 해오라기 등 익숙한 얼굴들이 먼저 눈에 들어왔다. 멀리 한국에서 번식하고 이곳에서 겨울을 보내는 백로들일지도 모른다는 생각에 묘한 반가움이 들었다.이번 여정을 함께한 현지 연구자 뷔 박사는 "백로들은 이곳에서 건기를 보내고 우기가 시작되기 전 대부분 떠난다"고 설명했다. 다행히 아직 우기가 시작되기 전이라 백로들을 직접 확인할 수 있었다. 다행히 아직 우기가 본격화되기 전이라 약 100여 개체의 백로를 직접 마주할 수 있었다. 하지만 베트남 역시 백로의 정밀한 이동 경로를 다 파악하지는 못하고 있었다. 일부는 텃새로 남고 대부분은 이동한다는 사실 정도만 확인될 뿐이다.결국 백로 연구는 한 나라의 노력만으론 완성될 수 없다. 번식지와 이동지, 월동지를 연결하는 국제적 조사와 데이터 축적이 반드시 필요하다. 결국 백로 연구는 한 나라만의 노력으로는 완성될 수 없다. 국제적 데이터 축적과 연대가 반드시 필요함을 현장에서 다시 한번 절감했다. 백로가 통해 생태계가 얼마나 긴 연결선 위에 서 있는지 알 수 있었다. 현장에 확인한 백로들은 "이제는 함께 연구하고 함께 지켜야 한다"고 말하는 듯했다.백로만 있는 곳은 아니었다. 짬침 국립공원은 물새 25목 49과, 총 231종의 조류가 확인된 베트남의 대표적인 조류 서식지다. 이 가운데 88%는 건기에 관찰되며, 베트남 전체 조류 종의 4분의 1이 이곳에 서식한다고 한다.현장에서는 물을 기반으로 살아가는 물꿩(Pheasant-tailed Jacana), 장다리물떼새, 논병아리, 흰얼굴아기오리, 흰뺨검둥오리, 민물가마우지, Oriental Darter(뱀가마우지류), 물총새, 청호반새와 숲을 기반으로 살아가는 녹색비둘기, 검은머리갈색찌르레기, 얼룩무늬납무리새, ashy tailorbird, 넓은이마홍때까치와 긴 다리로 현장을 걸어다니는 백로류와 유사한 홍대머리황새(Painted Stork), Asian Openbill, 검은머리흰따오기, 적갈색따오기 등 수십여종을 만났다. 수많은 새가 한데 어우러져 그야말로 물 위와 하늘이 동시에 살아 있는 생동감 넘치는 공간이었다.이 풍경은 하루아침에 만들어진 것이 아니다. 현지 주민들은 오랜 시간 습지를 지켜왔다. 어민들은 국립공원을 찾는 방문객들의 안내자가 되었고, 농민들은 새들이 농작물에 피해를 주는 해충과 달팽이를 잡아주는 것을 오히려 고맙게 여긴다고 했다. 새를 쫓아내는 대신 함께 살아가는 법을 선택한 것이다. 보전은 거창한 선언보다 "같이 살아도 괜찮다"는 일상의 합의에서 시작된다는 것을 보여주고 있었다. 짬침 국립공원은 바로 그 공존의 결과였다.짬침 국립공원의 상징이라 할 수 있는 큰두루미는 이번 방문에서 끝내 만나지 못했다. 국립공원은 오랜 시간 두루미 서식지 복원을 위해 풀밭을 복원하고, 수위를 조절하며 먹이터를 관리해왔다고 한다. 두루미가 편안하게 머물 수 있는 환경을 만들기 위한 꾸준한 노력이 이어졌지만, 수년 전 부터 모습이 보이지 않는다고 한다.서식지를 지킨다고 반드시 새들이 돌아오는 것은 아니다. 그래서 보전은 더 어렵고, 더 오래 걸린다. 짬침 국립공원의 큰두루미는 이런 사실을 보여있다. 멸종을 막는 일은 단지 한 종을 살리는 것이 아니라 그 종이 다시 돌아올 수 있는 '시간'과 '환경'을 끝까지 포기하지 않고 지켜내는 일이다. 서식지를 지킨다고 곧바로 새들이 돌아오는 것은 아니기에 보전은 더 어렵고 인내심이 필요한 작업이다.백로를 따라 시작된 이번 여정은 결국 사람과 자연이 어떻게 함께 살아갈 것인가를 묻는 일이었다. 그리고 그 답은 짬침의 습지 한가운데에서 농민과 새가 나누는 평화로운 일상 속에 이미 존재하고 있었다.