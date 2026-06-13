고쳐야 할 문장, 눈은 몰라도 입은 안다

시민기자가 쓴 글을 매일 고치고 다듬는 사람의 이야기. 인공지능(AI)이 쓰고 고치는 시대에, 인간이 쓰고 고치는 마음을 찬찬히 담아 봅니다.

큰사진보기 ▲인공지능(AI)을 활용해 만든 이미지. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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해 질 녘의 노을이 짙게 드리워지는 가을 저녁, 창가에 기대어 앉아 뺨을 스치는 서늘한 바람의 촉감을 느끼고 있자면, 마치 여름날의 뜨거운 기억들이 아득히 멀어진 강물처럼 흘러가고, 그 자리에 고요하면서도 애틋한 감정의 물결이 잔잔하게 밀려드는 것을 깨닫게 되는데, 이것은 아마도 사계절 중 가장 사색적인 계절이라 불리는 가을이 주는 특유의 깊이감 때문일 것이다.

①해 질 녘 노을이 짙게 드리워지는 가을 저녁. ②창가에 기대어 앉아 뺨을 스치는 서늘한 바람의 촉감을 느끼고 있자면, 마치 여름날의 뜨거운 기억들이 아득히 멀어지는 것 같다. ③추억은 강물처럼 흘러가고 그 자리에 고요하면서도 애틋한 감정의 물결이 잔잔하게 밀려든다. ④이런 감정이 드는 것은 아마도 사색의 계절이라 불리는 가을이 주는 특유의 깊이감 때문일 것이다.

①해 질 녘 노을이 짙게 드리워지는 가을 저녁. ②창가에 기대어 앉으니 뺨을 스치는 서늘한 바람이 느껴진다. ③마치 여름날의 뜨거운 기억들이 아득히 멀어지는 것 같다. ④추억은 강물처럼 흘러가고 그 자리에 고요하면서도 애틋한 감정의 물결이 잔잔하게 밀려든다. ⑤왜 이런 감정이 드는 것일까? ⑥아마도 사색의 계절이라 불리는 가을이 주는 특유의 깊이감 때문일 것이다.

플로베르가 말했듯이 좋은 문체는 호흡의 요건을 반드시 충족시켜야 한다. 따라서 작가라면 본인의 원고를 신중하게 소리 내어 읽어보거나 적어도 머릿속으로라도 읽어보아야 한다. 물론 대부분의 현대 문학은 무언의 독자를 대상으로 한다. 그렇다 하더라도 어떤 문장을 그대로 전달하거나 소리 내어 읽을 때 호흡이 어려워진다면 그 문장은 아주 훌륭한 문장이 아닐 가능성이 크다. 문장이 너무 훌륭해서 감격에 찬 나머지 숨이 가빠지는 경우가 아니라면 말이다.