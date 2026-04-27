국힘 "MBC, 사과 안 하면 출입 거부하겠다"... 입틀막 시즌2?

큰사진보기 ▲MBC '뉴스데스크' 26일 클로징 멘트 ⓒ MBC 관련사진보기

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국민의힘이 MBC의 출입 금지를 예고했다. MBC '뉴스데스크' 앵커의 클로징 멘트를 빌미 삼은 것이다. 앞서 MBC는 26일 '뉴스데스크' 말미에 내란 중요임무 종사 혐의를 받고 있는 추경호 국회의원이 국민의힘 대구광역시장 후보 경선에서 승리한 것을 비판했다. 그러자 국민의힘 원내대표실 관계자가 MBC를 향해 '사과'를 요구하며 '출입 거부'까지 거론하고 나섰다. 윤석열씨 재임 시절 언론사 '입틀막'과 겹쳐 보인다.송언석 국민의힘 원내대표실에 소속된 당 관계자는 27일 오후 본인의 페이스북에 글을 올리며 "막가자는 건가?"라고 따져 물었다. 그는 "이 정도 편향적인 선거 개입이라면, 당 차원의 취재 거부도 감내한 건지 MBC 본사 입장이 궁금하다"라고 날을 세웠다. "취재 거부 문제 없느냐?"라며 "데스크 차원의 사과 표명 없다면, 곧 결론 내리겠다"라는 협박이었다.연달아 올린 또 다른 게시물에서는 "금일 내로 MBC의 공식 사과가 없다면 원내 차원의 MBC 취재를 거부토록 하겠다"라고 못을 박았다. "각 언론의 성향과 방향을 충분히 고려하고 있음에도 주말 '뉴스데스크'의 선거개입 발언은 도를 넘었다"라는 이유였다.그는 "MBC 회사 방침이 정당의 차별적 대응이라면 국민의힘 역시 언론 취재를 구별할 수 밖에 없음을 전한다"라며 "취재의 자유가 있듯, 거부할 권리도 있는 법"이라고도 주장했다. "만나면 좋은 친구였던 시절이 그립다"라는 이야기였다. 사실상 전직 대통령 윤석열씨 시절 '전용기 배제' 사건에 이은 언론사 겁박으로 이해된다.지난 26일, 김초롱 MBC 아나운서는 '뉴스데스크' 클로징 멘트에서 "12.3 비상계엄 당시, 온 국민이 초조한 마음으로 국회의 계엄 해제 의결을 기다리던 그때, 추경호 당시 국민의힘 원내대표가 보여준 모습은 계엄만큼이나 충격적이었다"라고 입을 열었다.이어서 김경호 앵커도 "그 급박했던 시간, 의원총회 장소를 세 차례나 바꾸며 혼란을 일으킨 끝에, 국민의힘 의원 다수가 계엄해제 투표에 불참한 그날 밤은, 지금도 많은 국민이 생생히 기억하고 있다"라고 이야기했다.이들은 "내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 피고인을 광역시장 후보로 내세운다는 게 어떤 의미인지 묻고 싶다"라며 40여 초의 코멘트를 마무리했다.