'한만중 지지' 참여단 6000명 도둑맞았다? 제외 원인 살펴보니

▲정근식, 서울 민주진보교육감단일화 후보로 선출정근식 서울교육감 후보가 23일 오후 서울 종로구 2026 서울 민주진보교육감단일화 추진위 사무실에서 열린 2026 서울민주진보교육감 단일화 1차 투표 발표에서 한만중 예비후보와 악수를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기