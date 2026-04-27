여주시, Y-FARM EXPO 2026 참가… 귀농 희망 도시민 유치 나서

큰사진보기 ▲경기 여주시가 귀농 희망 도시민 유치를 위해 Y-FARM EXPO 2026에 참가해 농업 정책과 정착 지원 제도를 홍보했다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 귀농 희망 도시민 유치를 위해 Y-FARM EXPO 2026에 참가해 농업 정책과 정착 지원 제도를 홍보했다.여주시는 지난 24일부터 사흘간 수원컨벤션센터에서 열린 박람회에서 상담 중심 홍보관을 운영하며 예비 귀농인을 대상으로 맞춤형 정보를 제공했다고 27일 밝혔다.홍보관에서는 귀농 절차와 각종 보조사업, 융자 지원 제도, 지역 농업 환경 등에 대한 안내가 이뤄졌다. 실제 정착 과정에서 필요한 정보를 중심으로 상담이 진행돼 방문객들의 관심을 끌었다고 시는 설명했다.현장에는 청년층은 물론 중·장년층까지 다양한 연령대의 관람객이 방문해 여주시의 농업 정책, 주요 재배 작물, 생활 인프라 등에 대해 문의한 것으로 전해졌다.시는 수도권과 가까운 접근성과 농업 기반을 함께 갖춘 도농복합도시라는 점을 주요 강점으로 소개했다. 정주 여건과 영농 기반을 동시에 갖춘 지역이라는 점을 강조하며 귀농 수요층 확보에 나섰다.또 여주시 대표 특산물인 대왕님표 여주쌀 나눔 행사도 함께 진행해 지역 농특산물 홍보도 병행했다.여주시 관계자는 "현장 중심 상담과 실질적인 지원 정책 안내를 통해 예비 귀농인이 안심하고 여주를 선택할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.