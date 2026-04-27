김동연, 고유가 지원금 현장서 '2차 대란' 선제 대응…"예비비 투입도 검토"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 27일 오전 안양시 관양동 행정복지센터를 방문해 고유가 피해지원금 신청 도민의 의견을 청취하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 27일 오전 안양시 관양동 행정복지센터를 방문해 고유가 피해지원금 신청 업무를 담당하고 있는 직원을 격려하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 27일 오전 안양시 관양동 행정복지센터를 방문해 고유가 피해지원금 신청 도민의 의견을 청취하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 27일 오전 안양시 관양동 행정복지센터에서 이계삼 안양시장 권한대행 및 관계자들과 함께 고유가 피해지원금 현장 의견 청취 및 격려를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 고유가 피해지원금 신청 첫날 현장을 찾아 도민 의견을 직접 듣고, 일선 공무원들의 업무 부담을 덜기 위한 선제 대응을 주문했다. 단순한 점검을 넘어 2차 신청 과정에서 예상되는 혼란까지 짚어내며 '현장형 행정'의 면모를 드러냈다는 평가다.27일 경기도에 따르면, 김동연 지사는 이날 오전 안양시 관양동 행정복지센터를 방문해 '고유가 피해지원금' 접수 상황을 점검하고 민원인과 직원들을 격려했다.김 지사는 현장에서 "정부가 어려운 여건 속에서 추경으로 어렵게 만든 제도인 만큼 현장에서 잘 해주셔야 취지가 충분히 살아난다"며 "직접 주민을 상대하는 직원들의 역할이 무엇보다 중요하다"고 강조했다. 이어 "준비가 잘 되어 있는 것 같아 감사하다"며 현장 대응을 높이 평가했다.실제로 1차 신청 첫날 현장은 비교적 안정적으로 운영됐다. 대상자가 명확하고 요일제가 적용되면서 대기 혼잡 없이 즉각적인 처리가 가능했다는 것이 현장 설명이다.하지만 간담회에서는 곧바로 현실적인 우려가 제기됐다. 관양동 행정복지센터 담당 팀장은 "1차는 대상이 한정돼 원활하지만, 5월 18일부터 시작되는 2차 신청은 상황이 다르다"며 "지원 기준이 확대되면 사실상 대부분 주민이 대상이 될 가능성이 있어 민원이 폭증할 것"이라고 말했다.특히 그는 "이의신청과 지급이 동시에 진행되면 '누구는 되고 누구는 안 된다'는 민원이 집중될 수 있다"며 "선거사무까지 겹치는 시기라 인력 운영에 큰 어려움이 예상된다"고 토로했다. 실제로 5월 하순에는 6.3 지방선거 공보 작업과 사전투표 준비가 이어지면서 행정 인력이 대거 선거 업무에 투입된다.고유가 피해지원금은 약 1조 원대 규모로, 신속한 집행이 핵심 과제로 꼽힌다. 그러나 대상 확대와 선거 일정이 맞물리는 2차 신청 구간은 행정 부담이 급증하는 '병목 구간'이 될 가능성이 크다.현장 의견을 들은 김동연 지사는 "좋은 지적"이라면서 즉각 대책 마련에 나섰다. 김 지사는 "2차 신청 시 많은 인원이 몰리고 선거사무와 겹쳐 혼란이 예상된다"며 "단기 계약직 인력 투입 등 필요한 인력 보강을 검토하겠다"고 밝혔다. 이어 "수요조사를 통해 필요하면 도와 시가 예비비까지 동원해 지원하겠다"고 덧붙였다.김동연 지사는 이날 방문 이후 자신의 SNS에서도 "현장에서 제기된 우려는 매우 중요한 지적"이라며 "지원금 지급에 차질이 없도록 인력과 예산 지원 방안을 적극 마련하겠다"고 말했다. 이어 "현장의 고충을 미리 살피고 선제적으로 준비하겠다"고 강조했다.한편, 이날부터 시작된 1차 신청은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 하며, 수도권 기준으로 기초생활수급자 55만 원, 차상위계층과 한부모가족 45만 원이 지급된다. 가평·연천 등 인구감소지역은 5만 원이 추가된다.신청은 4월 27일부터 5월 8일까지 진행되며, 초기 혼잡을 막기 위해 출생연도 끝자리 기준 요일제가 적용된다. 이후 5월 1일부터는 누구나 자유롭게 신청할 수 있다. 지급은 심사를 거쳐 차례대로 이뤄지며, 지원금은 8월 31일까지 연 매출 30억 원 이하 소상공인 가맹점에서 사용할 수 있다.특히 이번 사업에서는 거동이 불편한 고령자와 장애인 등을 위한 '찾아가는 신청 서비스'가 함께 운영된다. 읍면동 전담 인력이 직접 가정을 방문해 신청 접수부터 지급 안내까지 일괄 처리하는 방식으로, 복지 사각지대를 최소화하겠다는 취지다.