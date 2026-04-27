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26.04.27 18:23최종 업데이트 26.04.27 18:23

성남시, 경로당 직접 찾아가는 '어르신 교통안전교육' 실시

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경기 성남시는 고령 보행자의 교통사고 예방과 안전의식 제고를 위해 경로당으로 직접 찾아가는 어르신 교통안전교육을 실시한다고 27일 밝혔다.
경기 성남시는 고령 보행자의 교통사고 예방과 안전의식 제고를 위해 경로당으로 직접 찾아가는 어르신 교통안전교육을 실시한다고 27일 밝혔다. ⓒ 성남시

경기 성남시는 고령 보행자의 교통사고 예방과 안전의식 제고를 위해 경로당으로 직접 찾아가는 어르신 교통안전교육을 실시한다고 27일 밝혔다.

이번 교육은 고령 교통사고 증가 추세에 대응해 추진되는 것으로, 성남시 어린이교통교육장 소속 전문 교통안전 강사가 경로당을 방문해 사례 중심의 체험형 교육을 진행하는 것이 특징이다. 교육은 약 50분 동안 진행되며, 어르신들이 부담 없이 참여할 수 있도록 구성됐다.

경찰청 교통사고 통계에 따르면 2025년 기준 고령 운전자 교통사고는 4만5873건으로 전년 대비 8.3% 증가했으며, 사망자는 843명으로 10.8% 늘어난 것으로 나타났다. 또한 전체 보행자 교통사고 사망자 926명 중 고령 보행자가 619명으로 약 66.8%를 차지해, 보행자 사망의 상당 부분이 고령층에 집중된 것으로 분석됐다.

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이처럼 고령 보행자가 전체 보행자 사망자의 3분의 2 이상을 차지하는 상황에서, 어르신 대상 교통안전교육의 필요성이 더욱 커지고 있다.

이번 찾아가는 교통안전교육은 △보행 시 안전한 이동 요령 △실제 사고 사례를 통한 생활 속 안전수칙 △가족과 함께 실천할 수 있는 교통안전 습관 등 일상에서 바로 적용 가능한 실천 중심 내용으로 운영된다.

교육은 매주 금요일 오후 2시에 진행되며, 각 경로당과 사전 협의를 통해 방문 일정이 조율된다.

성남시 관계자는 "고령층 교통사고가 증가하는 상황에서 어르신 눈높이에 맞춘 현장 중심 교육이 사고 예방에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 교통안전 정책을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

교육 신청 및 문의는 성남시 어린이교통교육장으로 하면 된다.

#성남시

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