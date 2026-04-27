이 대통령의 '기본소득' 질문, '알파고의 아버지'도 동의

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 청와대에서 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)를 접견하고 있다. 2026.4.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AI 시대와 기본소득

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큰사진보기 ▲김용범 정책실장이 27일 청와대 춘추관에서 이날 열린 이재명 대통령과 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO) 면담 관련 브리핑을 하고 있다. 왼쪽부터 김우창 국가AI정책비서관, 김 정책실장, 박지연 수어통역사. 2026.4.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲하정우 AI미래기획수석(왼쪽)과 전은수 대변인이 27일 이재명 대통령과 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)의 면담이 열리는 청와대 접견실에 들어서고 있다. 2026.4.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 27일 '알파고의 아버지'라 불리는 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO)와 만나 던진 질문 중 하나다. 2016년 이세돌 9단과의 역사적인 '알파고' 대국을 총괄한 하사비스 대표는 단백질 구조 예측 AI 모델 '알파폴드' 개발의 공로로 2024년 노벨화학상을 수상한 세계적인 석학이다.김용범 청와대 정책실장은 이날 브리핑에서 "대통령께서는 20여 년 전부터 기본소득을 얘기했는데 AI 시대인 지금이야말로 기본소득이 필요한 것 아니냐는 질문을 하셨다"면서 "하사비스 대표는 기본소득 필요성에 동의하며 주택과 교육, 건강 서비스 등 기본적 서비스를 국가가 제공하되 자본시장 원리로 접목하는 방안에 대한 고민이 필요하단 점을 추가했다"고 전했다.김 실장은 특히 "(하사비스 대표는) 일자리를 대체하는 로봇의 생산성 증가분에 대하여 로봇을 교육하는 노동자에게 지원하는 방안도 고민할 필요가 있다는 의견도 주었다"고도 밝혔다. 이 대통령이 지난 10일 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 초청 간담회 당시 나눴던 대화를 일부 연상케 하는 대목이었다.양경수 민주노총 위원장은 당시 이 대통령에게 정부의 AI 정책과 관련 "AI로 발생하는 기업의 초과 이윤을 어떻게 환수할 것인가의 문제까지 종합적인 논의가 필요하다"는 의견을 개진했다. 이에 이 대통령은 "숙련 노동을 로봇으로 대신하는 피지컬 AI는 노동자들의 협조나 관리 없이는 불가능하다"며 "현장의 시각으로 인공지능 도입에 대해서 공동 대응하자"고 한 바 있다.이와 관련, 김 실장은 "하사비스 대표가 2030년까지 50% 확률로 AGI(범용 인공지능) 시대가 오게 될 텐데 지금과 같은 모델로는 경제적인 권력의 초집중 현상을 맞게 될 것"이라며 "본인이 저명한 경제학자나 사회과학자들을 만날 때마다 'AI 시대에 맞는 뉴이코노미 모델이 필요하다'고 주장했고, 글로벌 연구기관들과 AI 시대의 '분배 모델'에 대한 연구를 했다고 밝혔다"고 설명했다.또한 이 대통령과 하사비스 대표가 AI 시대와 기본사회에 대해 "일은 어떻게 정의되느냐", "분배와 보수는 어떻게 되느냐", "국가의 역할은 뭐냐" 등에 대한 다양한 이야기들을 주고 받았다고도 전했다.이 대통령은 여러 UN 기구의 AI 본부를 한국에 모아 하나의 캠퍼스처럼 집적시키는 정부의 '글로벌 AI 허브' 설립 구상에 대한 협력도 하사비스 대표에게 요청했다.참고로 정부는 지난 3월 국제노동기구(ILO)·국제이주기구(IOM)·국제전기통신연합(ITU)·세계보건기구(WHO)·세계식량계획(WFP)·유엔개발계획(UNDP) 등 6개 유엔 기구와 '글로벌 AI 허브' 구축을 위한 협력의향서(LOI)를 체결한 바 있다.이에 대해 김 실장은 "이 대통령은 AI 기술 발전의 혜택을 모두가 함께 누릴 수 있도록 정부, 국제기구, 기업 등과 다양한 협력 사업을 이끌어 갈 '글로벌 AI 허브' 설립을 추진 중이라고 소개하면서 독보적인 기술력과 역량을 가진 딥마인드가 이 여정의 핵심 파트너로 함께 해 달라고 당부했다"고 설명했다. 이어 "하사비스 대표가 이를 높게 평가하면서 구글도 이 사업에 적극 참여할 기회를 갖기를 희망한다고 했다"고 덧붙였다.구글이 올해 안에 서울에 '구글 AI 캠퍼스'를 열고 정부의 'K-문샷' 프로젝트를 중심으로 긴밀하게 협력할 것이라고도 알렸다. 'K-문샷' 프로젝트는 AI를 연구개발 전 과정에 활용해 바이오·에너지·반도체 등 주요 전략기술 난제를 해결하는 것을 주요 골자로 한다.김 실장은 "과학기술정보통신부와 구글 딥마인드가 이를 뒷받침하기 위한 양해각서(MOU)도 체결할 것"이라며 "하사비스 대표는 구글 연구진도 한국에 파견하는 것을 적극 검토하기로 했는데 제가 최소 10명 정도 파견 요청을 했고 즉석에서 하사비스 대표가 동의했다"고 밝혔다.한편, 김 실장은 6.3 부산 북갑 보궐선거 출마 가능성이 점쳐지고 있는 하정우 AI미래기획수석의 거취 문제에 대해서는 "인사 문제는 제가 아는 바가 없다"고 답했다. 하 수석은 이날 접견에 배석했지만 브리핑에는 동석하지 않았다.김 실장은 관련 질문에 "(하 수석이) 열심히 일은 하고 있는데 오늘 (브리핑에) 오면 하사비스 대담보다 본인에 대한 질문이 많아질 것 같아서 그렇게 (불참)한 것"이라며 "개인적인 문제는 제가 언급하기가 적절치 않다"고 말했다.또 후임 인사 물색 작업에 대해서도 "(하정우 수석 사직이라는) 앞 단이 지금 실현되지 않았기 때문에 질문 자체가 성립이 안 된다"며 더 이상 답하지 않았다.