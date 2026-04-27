꽃이 건넨 치유의 메시지… 태안, '원예치유 산업' 미래를 피워내다

큰사진보기 ▲2026태안원예국제심포지엄이 27일 오후 1시 30분부터 충남 태안군 안면도 아일랜드 리솜에서 개최됐다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남을 대표하는 나태주 시인이 2026태안원예국제심포지엄에서 '꽃은 사람이다'라는 주제로 기조연설을 하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026태안원예치유국제심포지엄에서 해외 기조연설자로 나선 아누즈 제인(Anuj Jain) 대표가 기조연설을 하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안이 '꽃'에서 '치유'로 그리고 '산업'으로 나아가는 미래 전략을 구체화했다.2026태안국제원예치유박람회조직위원회는 27일 안면도 아일랜드 리솜에서 '2026 태안원예치유 국제심포지엄'을 개최하고, 화훼산업의 한계를 넘어 원예치유 산업으로의 전환 방향과 실행 전략을 집중 논의했다.이번 심포지엄에는 국내외 전문가와 산업 관계자 300여 명이 참석해 원예치유의 과학적 근거부터 산업화 모델, 정책 전략까지 폭넓은 논의를 이어가며 태안이 나아가야 할 미래 청사진을 제시했다.기조연설에 나선 나태주 시인은 '꽃은 사람이다'라는 주제로, 꽃이 단순한 감상의 대상이 아니라 인간의 마음을 어루만지는 존재라고 강조했다.그는 "꽃은 사람의 마음을 위로하고 다시 살아갈 힘을 준다"라며, 원예치유의 출발점이 기술이 아닌 '사람'임을 강조했다.이어 해외 기조연설자로 나선 아누즈 제인(Anuj Jain) 대표는 "꽃과 자연은 인간의 삶의 질을 높이는 핵심 요소"라며, 도시와 산업 속에서 자연 기반 치유의 중요성을 강조했다.특히 그는 "꽃은 단순한 상품이 아니라 사람의 감정과 사회적 연결을 회복시키는 매개체"라고 설명하며, 원예산업의 가치가 경제를 넘어 삶의 질로 확장되고 있음을 짚었다.세션1에서 전남대 한태호 교수는 현재 화훼산업이 고령화, 내수 정체, 노동집약 구조라는 한계에 직면해 있다고 진단했다.그는 "정원 식물은 아직 초기 단계지만 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 블루오션 시장"이라며 "지금이야말로 생산 중심에서 가치 중심으로 전환해야 할 골든타임"이라고 강조했다.특히 ⯅스마트 육묘 기술 ⯅AI 기반 생육 관리 ⯅지식재산권(IP) 확보 ⯅글로벌 라이선싱 등을 핵심 전략으로 제시하며 "기술과 파트너십이 미래 농업의 경쟁력"이라고 밝혔다.이어 안젤라 시아(Angelia Sia) 연구원은 싱가포르 사례를 통해 자연과 인간의 관계 회복이 도시 경쟁력으로 이어지고 있다고 설명했다.그는 "꽃과 식물은 사람을 더 건강하고 행복하게 만든다"라며 "화훼산업의 가치는 아름다움을 넘어 사회적 연결과 웰빙에 있다"라고 강조했다.세션2에서는 원예치유의 과학적 근거와 실행 모델이 집중 논의됐다.국립 대만대학교 천옌창(Chun-Yen Chang) 교수는 자연 기반 활동이 심리·신체 건강에 긍정적 영향을 준다는 연구 결과를 소개하며 "자연은 치료의 배경이 아니라 치료 그 자체"라고 강조했다.이어 단국대 이애경 교수는 맞춤형 원예치유 모델을 제시하며 산업화 가능성을 구체화했다.그는 ⯅데이터 기반 맞춤형 프로그램 ⯅AI 활용 효과 분석 ⯅표준화된 치유 프로토콜을 통해 원예치유를 의료·복지·관광과 결합한 '웰니스 산업'으로 발전시켜야 한다고 밝혔다.이번 심포지엄에서 가장 주목받은 부분은 '태안형 원예치유 모델'이다.전문가들은 태안이 가진 ⯅꽃과 정원 ⯅해양과 산림 ⯅음식과 관광 자원을 결합하면 세계적인 치유산업 거점으로 성장할 수 있다고 평가했다.특히 ⯅박람회장 상설 치유가든화 ⯅지역 농가 연계 치유농장 인증제 ⯅AI 기반 맞춤형 치유 플랫폼 구축 ⯅관광·의료·복지 연계 산업화 등이 핵심 전략으로 제시됐다.이번 심포지엄은 단순한 학술행사를 넘어 화훼산업의 구조적 위기를 진단하고 새로운 돌파구를 제시했다는 점에서 의미가 크다.현재 화훼산업은 ⯅고령화 ⯅내수시장 한계 ⯅생산 중심 구조라는 문제를 안고 있지만, 전문가들은 "치유·관광·헬스케어와 결합하면 새로운 산업으로 도약 가능하다"는 데 의견을 같이했다.이번 심포지엄을 통해 태안은 단순한 관광지를 넘어 '치유산업 중심지'로 성장할 수 있는 가능성을 확인했다.특히 ⯅고령사회 대응 ⯅정신건강 문제 해결 ⯅지역경제 활성화 ⯅일자리 창출 등 다양한 사회적 과제를 동시에 해결할 수 있는 전략으로 원예치유가 주목받고 있다.조직위 관계자는 "이번 국제심포지엄은 화훼산업을 원예치유 산업으로 확장하는 전환점"이라며 "태안을 대한민국을 대표하는 치유산업 도시로 육성해 나가겠다"라고 밝혔다.한편 '자연에서 찾는 건강한 미래'를 주제로 열리고 있는 태안국제원예치유박람회는 안면도 꽃지해안공원 일원에서 다음 달 24일까지 이어진다.