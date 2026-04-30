감정을 읽는 스마트워치, 실제로 가능한 기술일까

큰사진보기 ▲드라마 속 감정 워치 장면유튜브 JTBC 공식 채널 영상 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 화면 캡처. 감정 상태에 따라 워치가 색으로 반응하는 설정이 등장한다. ⓒ JTBC (유튜브 공식 채널) 관련사진보기

큰사진보기 ▲스마트워치를 통한 생체 데이터 분석 예시심박수와 스트레스 등 생체 데이터를 기반으로 상태를 분석하는 스마트워치 화면 예시. (AI 생성 이미지) ⓒ 강하은 (AI 생성 이미지) 관련사진보기

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손목에 찬 기기가 내 감정을 알아차린다면 어떨까.방영중인 드라마 <모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다>를 보면서 가장 인상 깊었던 장면은, 주인공의 감정이 손목 위에서 먼저 드러나는 순간이었다. 특정 상황이 되면 웨어러블 워치가 반응하고, 화면에는 '불안', '설렘', '허기'처럼 감정을 나타내는 단어가 나타난다. 긍정적인 상태는 초록색, 부정적인 상태는 빨간색으로 구분된다.이 장치는 단순히 정보를 보여주는 도구처럼 보이지만, 그 역할은 그 이상이다. 인물은 이 신호를 보고 나서야 자신의 감정을 자각한다. 감정이 자연스럽게 떠오르는 것이 아니라, 외부에서 먼저 제시되고 나중에 이해되는 것처럼 보인다. 이 장면을 보면서 감정을 '측정한다'는 개념이 단순한 상상만은 아닐 수도 있겠다는 생각이 들었다.우리는 이미 하루 동안의 걸음 수나 수면 시간, 심박수와 같은 데이터를 손목 위에서 확인하며 살아가고 있다. 이러한 흐름을 생각해 보면, 감정 역시 언젠가는 같은 방식으로 다뤄질 수 있지 않을까 하는 질문이 자연스럽게 이어진다. 실제로 기술은 점점 더 개인의 상태를 정밀하게 파악하는 방향으로 발전하고 있다.현재 기술은 감정을 직접 읽는 단계까지는 아직 도달하지 못했다. 대신 웨어러블 기기는 감정 그 자체가 아니라, 감정에 따라 나타나는 신체 변화를 기반으로 상태를 추정한다.감정은 하나의 숫자나 값으로 단순하게 표현될 수 없다. 불안, 긴장, 설렘과 같은 감정은 심박수 변화, 자율신경계 반응, 피부전도도, 호르몬 분비 등 다양한 생리적 신호와 함께 나타난다. 현재의 웨어러블 기기는 이러한 신호들을 측정하고, 이를 바탕으로 사용자의 상태를 해석하는 방식으로 작동한다.대표적인 지표가 심박변이도(HRV)다. 2026년 Applied Sciences에 발표된 연구에서는 HRV가 스트레스 변화를 감지하는 데 활용될 수 있는 중요한 생체 지표이며, 인공지능과 결합할 경우 실시간으로 상태를 분석할 수 있다고 설명한다. 이는 감정을 직접 읽지 않더라도, 그와 관련된 상태를 지속적으로 추적하는 기술이 이미 상당한 수준까지 발전했음을 보여준다.이처럼 기술은 감정을 직접 해석하기보다는, 몸의 반응을 통해 간접적으로 접근하는 방식을 취하고 있다. 이는 감정이 얼마나 복잡한 현상인지를 보여주는 동시에, 현재 기술의 한계와 가능성을 동시에 드러내는 부분이기도 하다.이 기술이 실제로 얼마나 활용되고 있는지도 궁금해졌다.웨어러블 기기를 활용한 스트레스 측정 관련 연구에서는 대학생을 대상으로 한 사례 분석이 이루어지기도 했다. 이 연구에 따르면 심박 관련 데이터와 피부전도도는 실제로 의미 있는 지표로 사용되고 있었고, 일상생활 속에서도 데이터를 지속적으로 수집할 수 있다는 점이 큰 장점으로 나타났다.하지만 동시에 한계도 분명했다. 데이터의 규모가 아직 충분하지 않고, 개인마다 신체 반응이 다르기 때문에 동일한 기준으로 상태를 해석하기 어렵다는 점이다. 같은 상황에서도 어떤 사람은 심박수가 크게 변화하지만, 어떤 사람은 거의 변화가 없을 수 있다. 이러한 개인차는 감정을 하나의 기준으로 측정하는 것이 얼마나 어려운지를 잘 보여준다.최근에는 기술이 한 단계 더 발전하고 있다. 최근 연구에서는 심전도, 피부전도도뿐 아니라 코르티솔과 같은 스트레스 호르몬까지 함께 고려하는 분석 방식이 제안되고 있다. 여러 생체 신호를 동시에 분석하는 '멀티모달' 접근을 통해 보다 정밀한 상태 파악이 가능해질 수 있다는 것이다.이러한 연구들을 살펴보면서 드라마 속 장면이 단순한 과장으로만 보이지는 않았다. 완전히 허구라기보다는, 현재 기술이 향하고 있는 방향을 조금 더 앞서 보여준 사례처럼 느껴졌기 때문이다. 기술은 이미 그 방향을 향해 움직이고 있었고, 드라마는 그 모습을 조금 더 직관적으로 보여주고 있었다.하지만 여전히 남는 질문이 있다. 이런 기술이 정말 감정을 '읽는다'고 말할 수 있을까.여기서 중요한 차이가 드러난다. 몸의 반응을 읽는 것과 마음을 이해하는 것은 전혀 다른 문제라는 점이다. 예를 들어 운동을 해서 심박수가 증가한 상황에서도 기기는 이를 스트레스로 해석할 수 있다. 반대로 심리적으로 불안한 상태에서도 신체 변화가 크지 않으면 이를 감지하지 못할 수도 있다.결국 현재 기술은 감정을 '판단'하는 것이 아니라, 여러 신호를 기반으로 상태를 '추정하는 수준'에 머물러 있다고 보는 것이 더 적절하다. 감정은 개인의 경험과 맥락에 따라 달라지는 복합적인 현상이기 때문에, 단순한 데이터만으로 완전히 설명하기에는 여전히 한계가 존재한다.또한 감정을 기계가 해석하는 방식에는 윤리적인 문제도 함께 따라온다. 만약 기기가 사용자의 감정을 잘못 해석한다면, 그 결과를 어떻게 받아들여야 할지에 대한 고민도 필요하다. 기술이 제공하는 정보가 오히려 사용자의 판단에 영향을 미칠 수도 있기 때문이다.그렇다면 이런 기술은 아직 멀었다고만 봐야 할까.오히려 반대로 생각하게 됐다. 우리는 종종 자신의 감정을 정확히 인식하지 못한 채 살아간다. 스트레스를 느끼면서도 괜찮다고 넘기거나, 몸이 보내는 신호를 제대로 해석하지 못하는 경우도 많다.이런 상황에서 웨어러블 기기가 먼저 변화를 알려준다면, 그것은 감정을 대신 판단해주는 장치라기보다, 스스로의 상태를 돌아보게 만드는 계기가 될 수 있다. 즉, 기술은 감정을 정의하는 도구라기보다, 감정을 이해하는 데 도움을 주는 보조적인 수단으로 기능할 가능성이 크다.드라마 속 워치는 감정을 명확한 단어와 색으로 보여준다. 하지만 현실의 기술은 그보다 훨씬 신중하게, 데이터를 기반으로 상태를 해석하는 방향으로 발전하고 있다.손목 위의 기기가 감정을 완전히 읽어내는 시대는 아직 오지 않았다. 감정을 직접 측정하는 단계에는 이르지 못했지만, 이를 향한 기술적 접근은 꾸준히 이어지고 있다. 드라마 속 장면이 완전히 먼 미래의 이야기로만 보이지 않는 이유도 여기에 있다.