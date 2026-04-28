병원 로비에 뜬 '지구살림터'... "일회용품 없는 병원 생활 함께해요"

큰사진보기 ▲강서양천 지역사회 공헌부스보건의료노조 이화의료원지부가 주최하는 '사랑나눔 바자회'에 '강서양천햇빛쿱'이 참여해 '1회용품 없는 병원 생활'을 돕는 친환경 물품을 안내하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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질병의 치료와 사랑 나눔을 넘어 지구 건강까지 생각하는 이색적인 행사가 병원 로비에서 열려 내원객들의 눈길을 끌고 있다.보건의료노조 이화의료원지부(지부장 유현정, 아래 노조)가 주최하는 '저소득층 지원기금 마련을 위한 사랑 나눔 바자회'가 이대서울병원 지하 1층 로비에서 열리고 있다. 이번 바자회는 판매 수익금으로 경제적 어려움을 겪는 이웃을 돕고 지역사회에 환원하는 사회공헌 활동에 '기후 위기 대응'이라는 가치를 더해 지역 시민사회와 2주간 연속해서 연대 부스를 운영한다.첫 주인 오늘부터 5월 2일(토)까지는 강서양천시민햇빛발전협동조합(이사장 주은아, 아래 강서양천햇빛쿱)의 제로웨이스트 숍 '지구살림터'가 '찾아가는 가게'를 운영하며, 이어 5월 4일(월)부터 9일(토)까지는 '동네부엌좋은날협동조합'이 자리를 이어받아 지역사회 공헌 부스를 꾸릴 예정이다.행사장 입구에는 <1회용품 없는 병원 생활>이라는 슬로건과 함께 ▲ 친환경 제로웨이스트 물품 ▲ 유기농 차류 리필 ▲ 면 의류 및 담요 등이 진열되어 있다. 위생과 편의를 이유로 일회용품 소비가 많은 병원 환경에서 실질적인 탄소중립 대안을 제시하려는 시도를 엿볼 수 있다.이번 행사를 기획한 유현정 이화의료원지부장은 "사랑 나눔 바자회는 저소득층 이웃을 돕고 지역사회에 환원하는 취지뿐만 아니라, 지난해부터 병원이 환자 회복뿐만 아니라 우리 터전인 지구 건강을 지키는 일에도 앞장서야 한다는 마음으로 지역사회 연대 부스를 마련했다"라고 취지를 밝혔다.첫 주 부스를 주관하는 주은아 강서양천햇빛쿱 이사장은 "이번 행사가 병원 노동자와 환자 모두에게 친환경적인 병원 생활을 제안하는 실질적인 계기가 되길 바란다"라며 "지역사회 연대를 실천하고 있는 이화의료원지부에 감사하다"라고 전했다.노동조합의 나눔 정신과 지역 공동체의 환경 의식이 결합된 이번 '지역사회 공헌 부스'는 오는 5월 9일까지 이대서울병원 지하 1층 로비에서 시민들을 맞이한다.