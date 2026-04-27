"숫자 말고 나의 이름을"... 울산서 '이주노동자 이름 부르기 운동' 시작

큰사진보기 ▲4월 27일 울산테크노파크 자동차부품기술연구소 3층 컨퍼런스홀에서 열린 '이주노동자 노동존중 캠페인'은 이주노동자의 안전모에 이름 새겨 전달하는 행사를 비롯해 협약체결 등으로 진행됐다. ⓒ 온 제공 관련사진보기

"제 이름은 베트남이 아닙니다. 응우엔 티 흐엉입니다."

"방글라데시어로 '빛나는'이라는 뜻을 가진 저는 아즈하르입니다."

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이주노동자를 국적이나 숫자가 아닌 '이름'으로 부르자는 캠페인(운동)이 울산에서 첫발을 뗐다. 이름을 부름으로써 동등한 노동 인격체로 존중하자는 의미를 담은 것이다.울산북구비정규직노동자지원센터, 울산이주민센터, 여기우리가 '노동약자 지원사업단 온(대표 김광식)'을 구성하고 이 운동을 주관해 4월 27일 울산테크노파크 자동차부품기술연구소 3층 컨퍼런스홀에서 '이주노동자 노동존중 캠페인'을 열었다. 이날 이주노동자의 안전모에 이름을 새겨 전달하는 행사를 비롯해 협약체결 등이 진행됐다.노동약자지원사업단 온 관계자는 "이번 '이주노동자 이름불러주기 캠페인'은 가장 힘들고 어려운 조건에서 일하는 50인 미만 소규모 사업장 이주노동자들의 노동인권과 산업재해 예방을 지역사회와 함께 해결해나가는 출발점으로 기획했다"고 밝혔다.이어 "이번 캠페인은 이주노동자에게 가해지는 일상적인 차별을 해소하고 안전하게 일할 권리를 사회적으로 확산하는 출발점"이라고 덧붙였다.앞서 지난 4월 17일, 4개의 노동권익재단(공공상생연대기금, 금융산업공익재단, 사무금융우분투재단, 전태일재단)이 기금(1억원)을 조성하고 고용노동부와 업무협약을 맺어 2026년 '이주노동자 이름 불러주기 캠페인'을 전국으로 확산하기로 한 바 있고, 이제 울산에서 시작됐다.노동약자지원사업단 온에 따르면, 현장에서는 이주노동자의 이름 대신 "야", "이봐", 혹은 "베트남", "캄보디아" 등 국적으로 부르거나, 심지어 번호로 호칭하는 등 비인격적 대우가 빈번하게 발생하고 있다.또한 이주노동자의 산업재해가 매년 지속적으로 증가하는 가운데 산재사망율이 내국인의 3.5배에 달하고 산재사망자 10명 중 6명이 50인 미만 소규모 사업장 소속이다.온 관계자는 "이주노동자에게 이름을 부르지 않는 것은 단순한 습관을 넘어, 그들을 동등한 인격체로 인정하지 않는 구조적 차별의 표현"이라며, "이름을 불러주는 작은 실천이 산업현장의 인권 감수성을 높이는 시작점이 될 것"이라고 취지를 밝혔다.한편 이날 행사에서는 이주노동자들에게 본인의 이름이 새겨진 안전모와 선물을 전달하고 이후 겨울옷과 작업복 나눔사업, 포크숟가락 지원 등 이주노동자와 노동약자를 위한 지원사업을 지속적으로 해나가자는 노사단체 업무협약으로 진행됐다.이번 사업은 4개 노동권익재단이 물꼬를 텄지만, 울산시청, 고용노동부의 행정적 뒷받침이 있었다. 무엇보다 한국노총울산광역시지역본부와 업종별 연맹과 대기업노조, 금속노조 현대자동차지부와 ㈜현대자동차, 상공회의소, 경총 등 울산지역의 대표적인 노사 단체가 협약을 맺어 이주노동자와 노동약자를 위한 지원을 해나가겠다는 약속을 하는 의미있는 행사다.울산 내에서도 북구를 시작으로 온산공단(울주군), 동구 등으로 지역을 확대하고, 하반기에는 겨울옷과 작업복 나눔 등 이주노동자의 실질적인 복지 증진을 위한 후속 사업도 해나갈 계획이다.