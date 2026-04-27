중국은 기초연구 늘리기 바쁜데... 트럼프, 국가과학위원회 위원 전원 해임

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 미국 국립과학재단의 운영을 지원하는 국가과학위원회 위원들을 무더기로 해임했다. NSB가 운영을 지원하는 미국 국립과학재단(NSF)은 약 90억 달러(약 13조 원)에 달하는 예산을 지닌 백악관 산하의 독립 기관으로, 미국 전역의 기초 과학 연구를 지원해왔다. NSF의 한해 예산은 미국 전체 대학의 기초 과학 연구 예산의 30%를 차지할 정도다. ⓒ 미국 국립과학재단 누리집 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국계 미국인으로 로봇공학자로 유명한 데니스 홍 UCLA 교수 또한 26일 자신의 페이스북에서 "전 세계가 과학기술에 전략적 투자를 이어가고 있는 지금, 정치 논리로 과학의 근간을 흔드는 것은 미래 세대에 대한 무책임한 처사다. 과학자로서, 그리고 교육자로서 깊은 우려와 유감을 표한다"는 입장을 밝혔다. ⓒ 데니스 홍 교수 페이스북 갈무리 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 국립과학재단의 운영을 지원하는 국가과학위원회 위원들을 전원 해고했다.26일(현지시간) <워싱턴포스트(WP)>, <사이언스> 등 외신 보도를 종합하면 미국 국가과학위원회(NSB) 위원들 24명 전원은 대통령실 인사국으로부터 "도널드 트럼프 대통령을 대신하여, 귀하의 국가과학위원회 위원 직무가 즉시 종료되었음을 알려드리기 위해 이 글을 쓴다"는 내용의 해임 메시지를 전달받았다고 한다.NSB가 운영을 지원하는 미국 국립과학재단(NSF)은 약 90억 달러(약 13조 원)에 달하는 예산을 지닌 백악관 산하의 독립 기관으로, 미국 전역의 기초 과학 연구를 지원해왔다. NSF의 한해 예산은 미국 전체 대학의 기초 과학 연구 예산의 30%를 차지할 정도다.WP는 "NSF는 오늘날 세계가 의존하는 많은 혁신 기술과 연구를 지원해 온 오랜 역사를 가지고 있다"며 "언어 학습 앱인 '듀오링고'의 시작을 도왔으며, MRI, 휴대전화, 라식 시력 교정 수술에 사용되는 기술 발전에도 기여했다"고 설명했다.갑작스러운 해임 소식에 위원들은 우려를 표출했다. 윌리 E. 메이 미국과학진흥회 회장은 <뉴욕타임스>에 "깊은 실망감을 느끼지만, 완전히 놀랍지는 않다"며 "저는 이 정부의 과학 자문 체계가 체계적으로 해체되는 것을 지켜봐왔다. NSB는 가장 최근의 희생양일 뿐"이라고 했다.로저 N. 비치 세인트루이스 워싱턴대학 생물학과 명예교수 또한 NYT에 "많은 발견을 이끌어내는 것은 기초 과학이며, 이는 혁신과 시장에 출시되는 제품으로 이어진다"며 기초 과학 연구를 중단해선 안 된다고 강조했다.NSB 위원들은 6년 임기제에 2년마다 8명의 위원이 새로 선출된다. 핵융합 연구자인 마르비 마토스 로드리게스 위원은 WP에 "6년 임기의 취지는 의미 있고 영향력 있는 일을 하고, 특정 행정부나 정치 체제를 넘어 더 오래도록 기여할 수 있게 하는 것"이라고 설명했다. WP는 해임된 위원의 수와 후임자 임명 여부, 해임 사유 등을 백악관에 문의했으나 답변을 받지 못했다고 전했다.NSF가 트럼프 대통령의 공격 대상이 된 건 이번뿐만이 아니다. 지난 2025년 트럼프 행정부는 NSF 예산을 55%나 삭감해야 한다고 주장했다. 또한 다양성·공정성·포용성을 강조하는 소위 'DEI' 정책에 반대하는 트럼프 행정부의 입장으로 인해 NSF는 지난해 한 해 동안 400여 건이 넘는 연구비 지원을 중단해야 했다.이에 하원 과학기술위원회 민주당 간사인 조이 로프그 의원은 성명을 통해 "이번 조치는 과학과 미국의 혁신을 계속해서 해치는 트럼프 대통령의 어리석은 행보 중 가장 최근의 사례"라며 "NSB는 비정치적 기관으로, NSF의 미래에 대해 대통령에게 자문을 제공한다. 취임 첫날부터 NSF를 공격해 온 대통령이 재단의 운영 방향을 제시하는 이사회를 파괴하려 한다는 것은 유감스럽게도 놀라운 일이 아니다"라고 지적했다.한국계 미국인으로 로봇공학자로 유명한 데니스 홍 UCLA 교수 또한 26일 자신의 페이스북에서 "1저는 현 미국 행정부가 출범한 이후 과학을 경시하는 태도에 대해 지속적으로 우려해왔다. 이번 일은 그 우려가 현실로 드러난 수많은 사례 중 하나일 뿐"이라며 "전 세계가 과학기술에 전략적 투자를 이어가고 있는 지금, 정치 논리로 과학의 근간을 흔드는 것은 미래 세대에 대한 무책임한 처사다. 과학자로서, 그리고 교육자로서 깊은 우려와 유감을 표한다"는 입장을 밝혔다.한편 미국과 과학기술 경쟁을 벌이는 중국은 지난 4월, 2026년 과학기술 예산으로 4264억 2000만 위안, 우리 돈으로 약 93조 원을 배정했다고 밝혔다. 이중 기초연구 예산만 NSF 예산의 두 배에 가까운 약 25조 원이 넘는 규모로, 전년 예산 대비 16.3% 늘어난 수준이다.