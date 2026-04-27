옛 충남방적 부지, '6차산업복합허브공간'으로 가닥

큰사진보기 ▲예산군의 옛 충남방적 부지 단계별 개발 사업 기본 구상 및 계획안. ⓒ 예산군 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

예산군이 옛 충남방적 부지 개발을 본격화하기 위해 '기본구상 및 타당성 조사 용역'에 착수했다.지난 10일 군청 대회실에서 열린 착수 보고회에서 제시된 '기본구상 및 개발기본계획안'에는 기존 1단계 사업인 'K-773 문화복단지 지원시설 조성' 사업에 이어 2·3단계 사업으로 '6차산업 복합 허브공간' 조성 등의 사업을 추진하겠다는 내용을 담았다.2단계 개발사업 기본 구상에 따르면 9만8436㎡(약 3만평) 부지에 ▲농산물 가공시설 ▲로컬푸드 판매·전시 ▲창업·체험복합공간 ▲문화공간 ▲캠핑·카라반 숙박시설 등을 민간사업자를 통해 조성하겠다는 것.다만 기존 백종원 더본코리아 대표와 함께 진행한 국가공모사업과의 연계성을 유지하면서 추가 개발 구상을 마련해야 하는 조건이 붙어 있어, 완전한 '백지 상태'에서의 구상은 현실적으로 제한적이다.군 관계자는 2단계 개발사업을 맡게 될 민간사업자가 특정된 것은 아니라고 하지만, 그렇다고 백 대표가 맡게 될 가능성까지 부인하진 않았다.현재 군은 백 대표와 손잡고 국토교통부 공모사업으로 선정된 'K-773 문화복합단지 지원시설 조성사업'이 진행 중이다. 125억 원을 들여 방문자센터, 공공보행로, 기념광장, 주차장 등 기반시설이 구축될 예정이다. 이 같은 선행 사업은 향후 전체 개발 방향에 일정 부분 영향을 미칠 수밖에 없다는 점에서 그동안 논란이 됐다.지역사회와 예산군의회는 "민간 투자 25억 원이 향후 잔여부지 활용을 제약하는 '족쇄'가 될 수 있다"는 우려를 제기한 바 있다. 특히 향후 산업시설이나 농산물 유통센터 등 다른 기능을 유치하려 할 경우 기존 사업과의 충돌 가능성이 있다는 것.이에 군 관계자는 "특정 사업이나 업체를 전제로 한 개발이 아니라 다양한 가능성을 열어두고 검토 중"이라는 점을 분명히 하고 있다. 용역 초기 단계에서 제시된 계획안 역시 확정된 것이 아닌 '하나의 방향성'일 뿐이며, 향후 검토 과정에서 얼마든지 수정·보완될 수 있다는 설명이다.군 관계자는 "기존 사업을 포함해 전체가 어우러질 수 있는 큰 그림을 그리는 것이 목표"라며 "경제성과 공공성, 지역 연계성을 모두 고려한 종합적인 개발이 필요하다"고 밝혔다.특히 대규모 사업 특성상 민간자본 유치가 핵심 변수로 작용하는 만큼, 수익성이 확보되지 않으면 현실적인 추진이 어렵다는 점도 강조했다.충방 부지 개발이 가시화 되기 전인 지난 2023년 11월 이음창작소에서 열린 '도시재생 포럼'에서 군내 도시재생 실무 경험자들과 도시계획 전문가들은 충방 개발에 대해 기존 충방 건물을 최대한 보존하는 방식으로 개발할 필요가 있다는 점을 강조했다.이는 단순 개발을 넘어 '도시 정체성'을 고민해야 한다는 문제의식과 맞닿아 있다. 도시재생의 핵심은 새로운 건물을 짓는 것이 능사가 아니라 기존 자산에 의미를 부여하는 데 있다는 점에서, 충남방적 부지는 예산군의 과거와 미래를 연결하는 상징적 공간으로 기능할 수 있도록 해야 한다는 것.결국 이번 용역은 기존 공모사업과의 연계 속에서 얼마나 유연한 개발을 하면서도 민간 투자 유치가 가능한 수준의 경제성을 확보할 수 있는지가 관건이 될 것으로 보인다.특히 여론 수렴 방식도 중요한 과제로 떠오르고 있다. 현재까지는 착수보고회와 개별 의견 청취 수준에 머물러 있지만, 향후 다양한 이해관계자와 전문가 의견을 체계적으로 반영하는 과정이 필요하다는 지적이다.군 관계자는 일단 "용역 과정에서 다양한 아이디어와 민간 사업자 의견을 폭넓게 수렴할 계획"이라며 "지역에 실질적인 도움이 되는 방향으로 최적의 개발안을 도출하겠다"고 밝혔다.충남방적 부지는 20년 넘게 방치된 채 지역의 숙제로 남아 있던 공간이다. 이제 그 해법을 찾기 위한 첫걸음이 시작됐다. 이번 용역이 '제약 속 개발'에 머물지, 아니면 '미래를 여는 전환점'이 될지는 향후 군의 선택과 실행력에 달려 있다.