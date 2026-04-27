대전시민 감정노동존중 수기공모전 대상에 '0.1%의 무게'

큰사진보기 ▲대전광역시노동권익센터는 27일 '감정의 온도를 나누다; 2026 제5회 대전시민 감정노동존중 수기공모전' 시상식을 개최했다. ⓒ 대전시노동권익센터 관련사진보기

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대전광역시노동권익센터는 '감정의 온도를 나누다; 2026 제5회 대전시민 감정노동존중 수기공모전' 시상식을 열고 대상작으로 '0.1%의 무게'를 선정했다고 27일 밝혔다.이번 공모전은 지난 3월 16일부터 4월 12일까지 진행됐으며, 감정노동자에 대한 시민 인식 개선과 존중 문화 확산을 위해 마련됐고, 총 44편의 작품이 접수된 가운데 대상 1편을 포함해 수상작 4편과 입선작 23편이 최종 선정됐다.대상은 정신건강복지사로서 위기 현장에서의 경험을 담은 박태호 씨의 '0.1%의 무게'가 차지했으며, 우수상은 '120cm의 칸막이를 넘어, 우리라는 온도를 회복하는 시간(임민영)', 장려상은 '숨을 참으세요, 제 마음속 눈물도 꾹 참았습니다(김성기)', '스물두 번째 따뜻한 봄은 없었다(최현규)'가 각각 수상했다.대상 수상자인 박태호 씨는 "정신건강 위기 현장의 최전선에서 보이지 않는 위험 속에서도 묵묵히 역할을 다하는 동료들을 대신해 받은 상이라 생각한다"며 "이번 수상을 통해 위기상담의 의미와 중요성이 더욱 널리 알려지길 바란다"고 소감을 밝혔다.우수상 수상자인 임민영 씨는 "이번 수상이 감정노동 현장의 노력과 가치가 더 널리 알려지는 계기가 되길 바란다"고 말했고, 장려상 수상자 김성기 씨는 "감정을 숨긴 채 일하는 이들에게 작은 위로와 서로를 응원하고 존중하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.또 다른 장려상 수상자인 최현규 씨는 "20대 초반에 겪었던 경험을 바탕으로 당시의 고민과 한계를 글로 담아냈다"며 "비슷한 상황에 놓인 청년들에게 부당한 경험이 당연한 일이 아니라는 점을 전하고 싶었다"고 밝혔다.심사위원장으로 참여한 한성일 중도일보 이사는 "본선 진출작들이 깊은 감동을 전했으며 대상작은 생명을 살리기 위한 헌신과 정신적 부담을 진솔하게 담아낸 작품"이라고 평가했으며, 김호경 민주노총대전지역본부 사무처장은 "참가작 모두가 대상에 손색이 없을 정도로 수준이 높아 심사가 쉽지 않았다"고 밝혔다.박지현 대전시노동권익센터장은 "감정노동자의 어려움은 개인이 감당할 문제가 아니라 제도적 지원과 사회적 관심이 함께해야 한다"며 "이번 공모전이 서로의 경험을 이해하고 치유와 응원의 계기가 되길 바란다"고 강조했다.한편 이번 공모전 수상작과 입선작은 '2026 제5회 대전시민 감정노동존중 수기공모전 글모음'으로 제작돼 오는 6월 시민들에게 공개될 예정이다.