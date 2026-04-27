판문점선언 8주년... 민주정부 전·현직 대통령 입모아 "평화공존" 강조

문재인 전 대통령은 27일 "한반도 평화를 지키고 만드는 것은 결국 우리의 능력에 달려있다"면서 "이재명 정부는 한반도가 대결의 장이 아닌 지속 가능한 평화공존과 번영의 땅으로 거듭나도록 역할을 해야 한다"고 강조했다.
문 전 대통령은 이날 오후 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 4.27 판문점선언 8주년 기념식에 참석해 판문점 선언에 대해 "남북 관계 개선과 군사적 긴장 완화, 전쟁 위험의 실질적 해소와 한반도 평화체제 구축 등을 담은 역사적 선언"이라고 평가하면서 이같이 밝혔다.
문 전 대통령은 "2018년 한반도 평화의 봄은 저절로 오지 않았다"며 "지금 북한의 반응이 냉담하고 적대적이지만 이럴 때일수록 인내하며 일관된 길을 걷는다면 대화의 기회는 반드시 다시 찾아올 것"이라고 강조했다.
그는 김정은 북한 국무위원장을 향해 "군사력을 증강하며 고립과 단절의 벽을 높이는 것으로는 진정한 안보를 보장받을 수 없다"면서 "대화의 의지를 보인 도널드 트럼프 미국 대통령과 과감하게 마주 앉길 바란다"고 촉구했다.
문 전 대통령은 트럼프 대통령을 향해선 "북핵 문제 해결과 한반도 평화를 위해선 외교적 해법 외에 다른 길은 없다"며 "북한을 다시 대화의 장으로 끌어낼 특유의 결단력과 지혜를 발휘해 주길 바란다"고 당부했다.
이재명 대통령은 홍익표 정무수석이 대신 읽은 축사를 통해 "전쟁 종식과 항구적 평화체제, 남북의 공존과 번영은 '판문점 선언'의 핵심 정신이자, 우리가 반드시 가야 할 미래"라고 강조했다.
이 대통령은 "국민주권정부는 출범 이래 한반도의 평화적 공존을 최우선 정책목표로 삼았다. 이를 위해 남북간 신뢰 회복을 위한 선제적 조치들을 취해왔다. 북측의 체제를 존중하며, 흡수통일을 추구하지 않으며, 일체의 적대행위를 하지 않는다는 원칙도 분명히 밝혀 왔다"고 설명했다.
그러면서 "지난 2월 초 정부는 이러한 목표와 원칙을 바탕으로 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 '한반도 평화공존 정책'을 제시했다. 우리 정부는 '한반도 평화공존 정책'을 흔들림 없이 추진해 나갈 것"이라며 "남북간 신뢰 회복과 한반도 평화를 위해 우리가 먼저 할 수 있는 조치들은 주도적으로 취해나가겠다"고 밝혔다.
우원식 국회의장은 축사를 통해 "2017년 일촉즉발의 전쟁 위기 앞에서 끈질긴 노력으로 그 위기를 넘어선 4·27 판문점 선언이 증명하듯 한반도 정세는 절대로 고정된 것이 아니다"라며 "긴장 완화와 신뢰 회복을 위한 우리 정부의 선제적인 노력에 북한이 호응하지 않는 것은 참 유감이지만, 그런 노력은 때가 왔을 때 반드시 결실로 이어질 것이라 믿는다"고 말했다.
우 의장은 이어 "어떻게든 대화와 교류의 가능성을 포기하지 않고 연결의 실마리를 만들어 가는 끈질긴 노력이 평화를 지키는 힘을 더 단단하게 키워낼 것"이라며 "한반도 평화의 봄은 여전히 우리가 가야 할 길이고, 그 길이 우리의 미래"라고 강조했다.
정청래 더불어민주당 대표도 판문점 선언 정신을 결코 포기하지 않겠다며 전쟁의 언어보다 평화의 언어를 키워가겠다고 약속했다. 정 대표는 "(판문점 선언은) 전쟁의 시대를 끝내고 평화의 시대로 가자는 엄숙한 다짐이었다"면서 "이재명 정부에서도 김대중, 노무현, 문재인 정부의 바통을 이어받아 평화의 길로 나아갈 것"이라고 다짐했다.
4.27 판문점 선언은 지난 2018년 4월 27일 문재인 당시 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 판문점 평화의 집에서 만나 발표한 남북정상회담 합의문이다. 양 정상은 판문점 선언을 통해 핵 없는 한반도 실현, 종전 선언, 남북공동연락사무소 설치 등을 천명했다.
이날 행사는 민주정부 한반도평화 계승발전 협의회와 통일부가 공동 주최했고, 더불어민주당, 조국혁신당, 프리드리히 에버트재단이 후원했다. 민주정부 한반도평화 계승발전 협의회는 한반도평화포럼이 지난 2025년 결성한 단체로 김대중재단, 노무현재단, 포럼사의재 등이 참여하고 있다.
행사에는 문재인 전 대통령 내외를 포함해 우원식 국회의장, 홍영표 청와대 정무수석, 정청래 더불어민주당 대표, 정동영 통일부 장관, 권노갑 김대중재단 이사장, 차성수 노무현 재단 이사장, 임동원 한반도 평화포럼 이사장 등이 참석했다.
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