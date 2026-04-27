충북 시민사회 12단체, 후보자들에게 '26개 민생과제' 제안

큰사진보기 ▲충북참여연대 등 도내 12개 시민단체는 27일 6.3지방선거 후보자들에게 각 분야 26개 정책을 제안했다. 사진=충북참여연대 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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6·3 지방선거를 앞두고 충북지역 시민사회단체들이 지방자치부터 복지까지 민생 전반을 아우르는 정책 과제를 제안했다.27일 충북참여자치시민연대, 내가만드는금융복지 등 12개 단체는 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 총 26개 정책 의제를 발표했다.지방자치 분야에서 이들은 "시민의 정책 참여를 제도적으로 보장하고, 감사기구의 독립성을 강화하는 한편 공공기관장 인사 검증을 확대해야 한다"고 지적했다.또한 주민자치회를 전면 도입해 생활 민주주의를 실현하고, 각종 위원회와 지방의회 회의 공개를 통해 행정의 투명성을 높여야 한다고 밝혔다.여기에 AI 기반 교통체계 구축과 아동보호 인프라 확충, 의회 운영 방식 개선 등을 통해 지방행정의 책임성과 효율성을 강화할 것을 요구했다.금융복지 분야에서는 금융취약계층에 대한 실태조사를 바탕으로 정책을 수립하고, 채무·복지·고용 상담 등을 통합 지원하는 금융복지상담센터 설치를 제시했다.인권 분야에서는 행정 전반에 인권 개념을 반영하는 인권행정을 강화하고, 독립적인 인권센터 설치와 인권영향평가 도입 등을 통해 차별 방지와 권리 보호 체계를 구축해야 한다고 조언했다.소상공인·자영업 분야에서는 불공정 거래를 개선하는 공정경제 기반을 마련하고, 골목상권 보호와 지역경제 활성화를 위한 제도적 장치를 요구했다.여기에 자영업자 사회안전망을 강화하고, 디지털 전환 지원과 탄소중립 대응을 통해 지속가능한 영업 환경을 조성해야 한다고 밝혔다.주거 분야에서는 돌봄과 주거를 결합한 통합 행정체계를 구축하고, 노인·장애인을 위한 돌봄주택 도입과 주거복지센터 확대 등으로 주거 취약계층 지원을 강화해야 한다고 제안했다.또한 주거복지기금 조성과 마을 단위 관리체계 도입을 통해 지역 기반 주거복지 전달체계를 정비할 필요성을 강조했다.복지 분야에서는 기존 제도의 사각지대에 놓인 비수급 빈곤층을 위한 지방정부형 기초생활보장제도 도입과 공공 소액대출 모델 구축, 청년 활동 공간 확충 등을 요구했다.충북시민사회는 "이번 정책 제안은 도민 삶의 질을 실질적으로 바꾸기 위한 최소한의 과제"라며 "각 후보자들에게 수용 여부를 공개 질의하고 공약 반영을 지속적으로 요구하겠다"고 밝혔다.