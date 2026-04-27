송미령 "비료, 농업용 비닐 공급 문제없다...농업개혁 국가적책무"

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 27일 오전 정부세종청사에서 가진 출입기자 정례간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

"무기질 비료의 원료가 되는 요소는 8월 말까지 공급에 문제가 없도록 확보해 놓은 상태다."

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27일 송미령 농림축산식품부 장관의 말이다. 그는 이날 오전 정부세종청사에서 기자들과 만나 중동 전쟁 장기화에 따른 원료 수급 불안과 관련해 "비료·농업용 비닐 등 주요 농자재의 시중 공급에는 당장 큰 문제가 없는 수준"이라고 밝혔다.이어 시장 우려에 대해서는 "비료 사용량의 97%가 농협을 통해 공급되는데 지난해 12월에 올해 쓸 비료량을 정해 미리 확보를 했기 때문에 (부족한 부분에 대해) 크게 염려하지 않으셔도 될 것"이라고 강조했다.농업용 비닐 공급과 관련해서는 "6월까지 농업 현장 수요분을 상당 부분 가지고 있는 것으로 파악하고 있다"면서도 "다만 지역별 재고 편차가 있어 농협 단위로 파악해보니 지역별로 재고가 부족한 지역 간 물량 조정, 계통 공급 확대 등을 통해 필요 물량을 공급하고 있다"고 했다.현재 정부는 식량·원예·축산·식품 등 7개 분야로 나눠 공급망과 가격 동향을 일일 점검하고 있다. 이를 통해 국민 생활에 미치는 영향을 최소화하는 데 정책 역량을 집중하고 있다는 것이 송 장관의 설명이다.농협중앙회 개혁과 관련해서는 보다 강도 높은 발언이 이어졌다. 송 장관은 "현재 제시된 개혁안은 1차 안으로, 구조적 문제를 바로잡는 데 초점을 맞췄다"면서 외부 감사위원회 신설, 정부 감독권 확대, 조합장 직선제 도입 등을 핵심 과제로 제시했다. 특히 지배구조 개편에 착수했음을 분명히 했다.그는 외부 감사기구 도입을 둘러싼 자율성 침해 논란에 대해 "기존 내부 감사 기능이 제대로 작동하지 못해 문제가 발생한 것"이라며 "감사 기능을 강화하는 것은 국가적 책무"라고 했다. 조합장 직선제에 대해서도 "권한 집중 우려가 있지만, 외부 감시 장치와 결합하면 민주성과 견제 기능을 동시에 확보할 수 있다"고 설명했다.여론 역시 농혁 개혁 필요성에 무게를 싣고 있다. 농식품부가 최근 실시한 설문조사(국민 1000명, 조합원 1079명)에 따르면 농협 개혁 필요성에 대해 조합원 94.5%, 국민 95.1%가 찬성했다. 외부 감사위원회 설치는 조합원 86%, 국민 93%가, 조합장 직선제는 조합원 83%, 국민 91%가 각각 찬성했다.이어 송 장관은 "경제사업 활성화 등 실질적 변화는 2차 개혁 과제"라며 "개혁위원회에서 추가 방안을 논의 중이며, 6월까지 2차 개혁안을 마련할 계획"이라고 밝혔다.다음 달 18일부터 실시되는 농지 전수조사에 대한 언급도 있었다. 조사원 채용과 교육, 농지법 개정과 중앙·지방간 협력 체계를 돕는 정보시스템 구축도 함께 추진하겠다고 했다.농식품부는 중동 사태를 계기로 농업·농촌 에너지 구조 전환에도 속도를 낸다. 송 장관은 "축분, 농지, 저수지 등 농촌 자원을 활용한 재생에너지 전환이 필요하다"며 "농업·농촌 에너지 대전환 TF를 이번 주 출범시켜 3개월 내 실행 과제를 도출할 것"이라고 밝혔다.농어촌 기본소득 시범사업에 대해서는 "기존 10개 군에 더해 5개 군을 추가 선정할 계획"이라며 "현재 참여 지역에서는 인구가 4.6% 증가하는 등 긍정적인 변화가 나타나고 있다"고 평가했다.중동 사태를 계기로 농업·농촌 에너지 구조 전환에도 속도를 낸다. 송 장관은 "축분, 농지, 저수지 등 농촌 자원을 활용한 재생에너지 전환이 필요하다"면서 "농업·농촌 에너지 대전환 TF(테스크포스)를 이번 주 출범시켜 3개월 내 실행 과제를 도출할 것"이라고 말했다.