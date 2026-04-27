대전시, 천변도시고속화도로 통제 구간 전면 개통

큰사진보기 ▲대전시는 원촌육교 보수공사로 인해 통제됐던 천변도시고속화도로 전 구간을 오는 28일 오후 5시 부터 전면개통한다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시는 원촌육교 일원 보강토옹벽 긴급 보수·보강 공사로 통제됐던 천변도시고속화도로 본선 및 램프B 구간을 4월 28일 오후 5시부터 전면 개통한다고 밝혔다.이번 개통은 당초 5월 1일로 예정됐던 정상화 일정보다 3일 앞당긴 것으로, 보수·보강 공정이 원활히 진행되고 개통 전 안전 점검이 마무리됨에 따라 조기 개통이 결정됐다.앞서 대전시는 지난 3월 원촌육교 램프B 구간 보강토옹벽에서 급격한 변위가 확인되고, 안전성 평가 결과 'E등급' 판정을 받자 시민 안전 확보를 위해 해당 구간에 대한 긴급 교통 통제를 시행한 바 있다.이로 인해 출퇴근 시간대 교통 혼잡 등 시민 불편이 발생했으나, 시는 신탄진 방향 본선 1차로 확보를 통한 BRT 정상 운행, 버스전용차로 단속 유예, 도시철도 1호선 배차간격 조정, 우회 안내 강화 등 다양한 교통 대책을 병행해 혼잡을 최소화해 왔다.이번에 개통되는 구간은 둔산에서 신탄진 방향 본선과 원촌교네거리에서 신탄진 방향으로 연결되는 원촌육교 램프B 구간 등 기존 통제 전 구간이다. 도로 통행이 정상화됨에 따라 우회도로 운영을 위해 시행됐던 한시적 교통 대책도 순차적으로 종료될 예정이며, 대덕대로와 한밭대로 일부 구간의 버스전용차로 단속 유예는 4월 30일까지 유지된 뒤 5월 1일부터 정상 단속이 재개된다.박민범 대전시 철도건설국장은 "시민 안전을 위해 불가피하게 시행한 긴급 통제에 협조해 주신 시민들께 감사드린다"며 "마지막까지 현장 안전관리를 철저히 해 통제 구간이 차질 없이 정상 개통될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.