이름만 남은 혁신교육, 다시 시작할 수 있을까

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'혁신교육' 하면 가장 먼저 경기도 혁신학교가 떠오른다. 김상곤 교육감 시기부터 본격화된 혁신학교와 혁신교육 운동은 서울을 비롯한 여러 지역으로 퍼지며 하나의 흐름을 만들어 왔다. 학교를 경쟁과 통제의 공간이 아니라 배움과 돌봄, 민주주의와 공동체의 공간으로 바꾸려는 시도였다.그러나 시간이 흐르면서 혁신교육은 흔들렸다. 교육감이 바뀌고 정책 이름이 '미래교육'으로 바뀌면서, 혁신교육은 낡은 말처럼 취급되기도 했다. 어떤 지역에서는 정책 자체가 멈추거나 방향을 잃었다.이런 상황에서 <뉴 혁신교육 패러다임>을 읽는 일은 단순한 독서를 넘어선다. "혁신교육은 끝났는가, 아니면 다시 시작해야 하는가"라는 물음을 정면으로 마주하게 한다. 혁신교육의 성과와 한계 및 앞으로 나아갈 길을 두루 살피는 이 책에서 인상 깊은 흐름을 중심으로 짚어 보고자 한다.조희연 전 서울시교육감은 혁신교육을 '동아시아형 제4의 길' 교육개혁 모형으로 설명한다. 국가가 이끄는 개혁이나 시장 중심 개혁을 넘어, 교사·학생·학부모·지역사회가 함께 만들어가는 협력적 교육개혁이라는 점을 분명히 한다. 혁신학교, 마을교육공동체, 혁신교육지구, 학생자치, 민주적 학교문화, 생태·평화·시민교육 따위가 그 성과로 제시된다.이런 시도는 값지다. 혁신교육은 수업 방식 몇 가지를 바꾸는 게 아니라 학교의 존재 방식을 바꾸려는 시도였다. 아이들을 '관리 대상'이 아니라 '시민'으로 바라보고, 배움을 삶과 이어 보려 한 점에서 큰 전환이었다. 특히 교사 개인의 헌신에 기대지 않고, 학교 문화와 체계를 바꾸려 한 점은 분명한 성과다.하지만 아쉬움도 또렷하다. 조희연의 성찰은 진지하지만 '정책의 언어'에 머물러 있다. 혁신교육의 한계를 말하면서도, 그것이 교사와 학생의 삶에서 어떻게 느껴졌는지, 어떤 피로와 균열로 드러났는지에 대한 서술이 충분하지 않다. 결국 질문은 남는다. 정책은 바뀌었지만, 삶은 얼마나 달라졌는가?더구나 조희연 교육감 10년 동안 우리의 학교 민주주의는 얼마나 자랐는가? 왜 아이들은 오히려 더 보수적으로 변했다고 하는가? 민주시민교육은 구호에 머문 것은 아니었나? 왜 삶으로 이어지지 못했나? 임기 말 혁신교육이 '미래교육'으로 바뀐 대목 또한 두고두고 아쉬움으로 남는다.심성보 교수는 듀이, 비고츠키, 프레이리를 통해 혁신교육의 철학적 바탕을 다시 짚는다. 교육은 경험이며 민주주의의 장이라는 듀이, 배움은 관계 속에서 이루어진다는 비고츠키, 교육은 해방을 위한 대화라는 프레이리의 생각은 혁신교육의 뿌리였다. 그러나 이런 생각들이 정책과 만나면서 점차 '프로그램'으로 굳어지는 과정 또한 드러난다. 살아 있는 철학이 운영 지침으로 바뀌는 순간, 혁신은 생기를 잃고 피로가 된다.정년 후에도 현장을 누비며 마을공동체 실천에 주력하는 심 교수의 모습은, 혁신교육이 여전히 살아 있는 실천이어야 함을 보여 준다.성열관 교수는 한국 교육을 스스로 낮춰 보는 태도를 비판하며, 혁신교육을 '긍정적 K-교육'의 가능성으로 새롭게 풀이한다. 공공성, 약자 우선, 민주주의 체험, 교사의 주체성, 공동체 교육 등은 우리 교육 안에 쌓여 온 성과라는 것이다. 바깥 모형을 들여오는 데서 그칠 게 아니라, 우리의 경험을 스스로 이론으로 세워야 한다는 주장이다.경기도 혁신학교 현장 교사 출신인 박현숙 교사는 혁신학교 정책의 성과와 한계를 함께 보여준다. 학교 문화의 변화, 교사의 자율성 확대, 학생 참여의 증가는 분명한 성과다. 그러나 일부 학교에 머문 한계, 형식화, 교사 피로, 정책 의존성, 입시 구조와의 충돌이라는 문제도 함께 드러난다. 혁신학교는 완성된 모형이 아니라 여전히 진행 중인 과정이다.이 책은 발달과 선발의 긴장, 혐오와 공감, 교육인권, 생태전환교육, 학생 민주주의 등, 오늘의 교육이 마주한 문제들을 폭넓게 짚는다. 특히 학생들이 신문을 만들고 학교 문제를 비판하며 공론장을 만들어가는 사례는 의미가 크다. 학생 참여가 살아 있는 학교에서만 민주주의 교육은 가능하다. 반대로 학교가 이를 막는다면 민주주의는 교과서 속 말로만 남는다.이제는 혁신교육을 이끌어 온 이들에 대한 성찰이 필요하다. 지난 10여 년 동안 정책을 만들고 실행했던 교육감과 장학사, 연구자들은 성과뿐 아니라 한계 역시 정직하게 돌아보아야 한다. 혁신교육이 '미래교육'이라는 이름으로 바뀌는 동안 현장에는 무엇이 남았는가? 방향을 잃은 채 피로만 쌓인 교사들, 형식만 남은 프로그램은 아니었는가?수많은 논의와 가치가 쏟아졌지만 그것이 학생들의 삶을 얼마나 바꾸었는지에 대한 물음은 여전히 남아 있다. 이제는 정책의 성공 여부를 따지는 데서 멈출 수 없다. 삶이 바뀌었는지를 묻는 더 근본적인 질문으로 나아가야 한다.혁신교육은 다시 출발선에 서 있다. 더 이상 구호나 정책 이름으로 존재해서는 안 된다. 아이들의 삶에서, 교사의 일상에서, 관계와 공동체 속에서 다시 살아나야 한다. 다음 단계의 교육은 새로운 이론이 아니라 살아 있는 실천이어야 한다. 시민으로 살아가는 힘을 기르는 교육이어야 한다.우리는 다시 묻는다. 그리고 다시 기대한다. 혁신교육이 이름이 아니라 삶이 되기를, 정책이 아니라 관계가 되기를.아울러 이 책에는 더 넓은 물음을 제기하는 글들이 이어진다. 이수광은 '혁신교육 문법구조와 AI 시대 변주 상상력'에서 변화하는 교육 환경을 묻고, 함영기는 '발달과 선발의 긴장을 넘어'에서 학력의 틀을 다시 생각하게 한다. 김혜자는 '혐오의 시대, 공존의 길'로 오늘 학교의 갈등을 짚어 내고, 구민정은 '예술로 빚는 전인적 발달'을 통해 교육의 깊이를 되묻는다.이형빈은 교육 과정과 평가 혁신의 길을 제시하고, 김지용은 교육 복지에서 교육 인권으로 나아갈 방향을 밝힌다. 정대수는 생태전환교육의 과제를 분명히 드러내며, 문성호와 차원은 혁신학교를 경험한 학생의 목소리로 그 의미를 되살려 낸다.이처럼 이 책은 하나의 정책을 넘어, 한국 교육이 지나온 길과 앞으로 가야 할 길을 함께 묻는 기록이다. 새롭게 교육을 맡을 교육감 그리고 혁신교육을 꿈꾸면서도 깊이 알지 못해 오해를 받는 이들에게 이 책을 꼭 읽어 보기를 권한다. 혁신교육이 무엇이었고 무엇을 남겼으며 앞으로 어디로 가야 하는지를 차분히 돌아보게 하는 책이기 때문이다.결국 남는 물음은 하나다.혁신교육은 사라진 것이 아니다. 우리가 멈춘 것은 아닌가?/ 교육희망네트워크 상임대표