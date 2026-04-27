"경선 끝, 곧장 민심 속으로"… 민경선, '황소걸음'으로 본선 판 흔든다

큰사진보기 ▲민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 대화노인복지관에서 배식봉사를 하고 있다. ⓒ 민경선후보캠프 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 경선 직후 곧바로 민생 현장으로 뛰어들어 시민들을 만나고 있다. ⓒ 민경선후보캠프 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 대화노인복지관에서 배식봉사를 하고 있다. ⓒ 민경선후보캠프 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 더불어민주당 후보가 주민 바자회에서 얼굴에 “HUG ME”라는 문구를 새기는 페이스페인팅을 했다. ⓒ 민경선후보캠프 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 '배드민턴 실버연합회' 관계자들과 만나고 있다. ⓒ 민경선후보캠프 관련사진보기

더불어민주당 고양시장 후보로 확정된 민경선 후보가 경선 직후 곧바로 민생 현장으로 뛰어들며 본선 레이스의 성격을 바꾸고 있다. 통상 경선 승리 직후 '정치적 여유'가 감지되는 흐름과 달리, 민경선 후보는 배식봉사와 체육대회, 노동계·대학 간담회 등을 쉼 없이 이어가며 '민심 선점형 행보'를 전면에 내세웠다. 지역 정가에서는 이를 두고 "승리에 취하지 않고 곧장 정책을 다듬는 실전 모드에 돌입한 사례"라는 평가가 나온다.민경선 후보의 최근 행보는 단순한 일정 소화가 아니라 '정책 완성도를 끌어올리는 과정'에 방점이 찍혀 있다. 대화노인복지관 배식봉사를 시작으로 배드민턴 실버연합회, 주민체육대회, 동문회 등 다양한 생활 현장을 찾은 것은 물론, 청년 당원들과 직접 만나 교통 정책 제안을 듣는 자리까지 마련했다. 세대와 계층을 가로지르는 접촉면을 의도적으로 넓힌 셈이다.특히 눈에 띄는 대목은 '속도'다. 민경선 후보는 경선 기간 당심 확보에 집중했다면, 후보 확정 이후에는 단 하루도 비우지 않고 촘촘한 현장 일정을 이어가고 있다. 이는 선거 초반부터 정책 경쟁력을 선점하겠다는 전략으로 읽힌다. 실제로 민 후보는 "현장에서 들은 시민들의 고충과 애로사항을 정책 최우선 순위에 두겠다"고 밝히며, 공약을 '완성된 결과물'이 아닌 '진행형 설계'로 규정했다.민경선 후보의 진정성은 현장 이후 이어지는 메시지에서도 드러난다. 그는 배식봉사 직후 자신의 SNS에 "작은 실천이었지만 어르신들과의 만남이 소중했습니다. 앞으로 지속적으로 어르신들과의 만남을 통해 귀한 말씀 잘 듣겠습니다"라고 적었다. 단순한 행사 참여를 넘어 '지속적 경청'을 약속한 것이다.민경선 후보의 이 같은 태도는 '정치적 이벤트'에 그치지 않겠다는 의지로 해석된다. 실제로 배식봉사와 같은 생활 밀착형 일정은 단기 홍보 효과는 제한적이지만, 지역사회 신뢰를 축적하는 데는 가장 직접적인 방식으로 꼽힌다. 민 후보가 이를 경선 직후 첫 행보로 선택했다는 점은 상징성이 크다.바자회 현장을 찾은 뒤 남긴 글에서는 민경선 후보의 메시지가 한층 확장된다. 그는 "바자회는 단순히 물건을 나누는 자리가 아니라 서로의 온기를 나누는 자리"라며 "우리가 건네는 것은 물건이 아니라 '괜찮아요, 함께 있어요'라는 마음"이라고 강조했다.민 후보는 바자회 현장에서 "HUG ME"라는 문구를 얼굴에 새긴 페이스페인팅을 하기도 했다. 짧은 문구였지만, 공동체 회복과 연대를 강조한 이 메시지는 민생 행보를 단순한 현장 방문이 아닌 '도시 비전'으로 연결하려는 시도로 읽힌다. 즉, 개별 정책을 넘어 '함께 버티는 도시'라는 서사를 구축하고 있는 셈이다.민경선 후보의 행보는 생활 현장에만 머물지 않는다. 한국노총 공공노련의 지지 선언을 끌어내며 노동계 기반을 다지는 동시에, 항공대, 중부대 등과의 협력을 통해 지역 성장 전략도 병행하고 있다. 공공의료 현장, 골목상권, 보육, 도시 재생 등 다양한 의제를 한꺼번에 다루는 '멀티 트랙 전략'이다.이는 단순한 외연 확장이 아니라 정책 포트폴리오를 입체적으로 구축하려는 움직임으로 해석된다. 특히 치유농업 등 미래 산업까지 아우르며 '고양 대전환'이라는 큰 틀의 비전을 구체화하고 있다는 점에서, 단기 선거 전략을 넘어선 장기 구상이라는 평가도 나온다.민경선 후보는 자신의 행보를 '황소걸음'이라고 표현했다. 그는 "경선 승리는 시민 여러분의 고양시 대전환 요구임을 잊지 않고 있다"면서 "남은 기간 동안 고양시 구석구석을 살피는 '황소걸음'으로 시민 삶을 실제로 바꾸는 실무중심 시장의 준비를 마칠 것"이라고 강조했다. 느리지만 멈추지 않는 방식으로 도시 전반을 훑겠다는 의미다. 이는 속도전과 이슈 선점 경쟁이 치열한 선거 국면에서 오히려 차별화된 전략이 될 수 있다.'이기는 선거'보다 '준비된 시정'을 강조하는 메시지는 중도층과 무당층에까지 확장력을 가질 수 있는 요소다. 결국 민경선 후보의 민생 행보는 단순한 현장 방문의 나열이 아니다. 경선 승리의 여세를 '민심 재확인'과 '정책 정교화'로 전환하는 전략적 선택이다. 승리 이후가 아니라, 승리를 준비하는 방식 자체를 바꾸고 있다는 점에서 이번 행보는 고양시장 선거의 흐름을 가를 중요한 분기점이 되고 있다.