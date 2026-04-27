시비 284억 투입되는 울산 고유가 피해지원금 '지급 원활'

큰사진보기 ▲'고유가 피해지원금' 지급 첫날인 27일 오후 울산 남구 신정2동 주민센터에서 한 시민이 신청하고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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울산시가 지방비 분담분 전액인 284억 원을 시비로 투입하는 총 1421억 규모의 '고유가 피해지원금' 지급이 27일 시작됐다. 이번 1차 지급은 기초생활수급자(60만 원)와 차상위·한부모가족(50만 원) 등 취약계층 5만 7천여 명이 대상이다.울산시에 따르면, 이날 취약계층을 시작으로 한 '고유가 피해지원금' 지급은 비교적 원할하게 진행됐다. 그동안 있었던 몇 차례의 소비쿠폰 지급 사례가 도움이 됐다는 것이 울산시의 분석이다.앞서 울산시는 지난해 7월 이재명 정부 첫 민생회복 소비쿠폰 지급 때도 광역단체와 기초단체가 배분해 분담하는 10%를 광역 80%, 기초 20% 비율로 해 기초단체의 부담을 덜어 준 바 있다. 당시 대부분 시·도의 광역과 기초 간 분담 비율이 50:50 또는 60:40였던 것을 감안할 때 울산광역시의 부담분은 상대적으로 컸다.울산시 관계자는 "지난해 민생회복 소비쿠폰 때와 마찬가지로 이번 고유가 피해지원금의 지방비 분담을 울산시가 떠안은 것은 재정이 어려운 기초지자체의 부담을 덜어준다는 취지로 결정된 것"이라고 말했다.'고유가 피해지원금' 지급 첫날인 27일 오후 2시 30분쯤 전담팀(TF) 단장인 안효대 경제부시장이 남구 신정2동 주민센터를 방문해 접수 창구 설치 현황부터 행정 지원 인력의 협업 체계, 해울이콜센터(전화120, 오전 9시~오후 8시) 운영 실태까지 꼼꼼히 점검하며 현장 근무자들을 격려했다.안효대 부시장은 현장에서 "막대한 시 예산이 투입되는 만큼, 지원금이 시민의 삶에 실질적인 버팀목이 되어야 한다"라며 "단 한 명의 시민도 신청 과정에서 불편을 겪지 않도록 신청 관리 등 대민 행정서비스에 만전을 기할 것"을 당부했다.울산시는 신청 초기 혼잡을 줄이기 위해 '신청 요일제'를 도입하고, 시 본청과 구군 공무원, 자원봉사자를 현장에 배치했다.울산시 관계자는 "이를 통해 읍면동 행정복지센터의 업무 부담을 줄이고, 시민 대기 시간을 최소화한다는 계획"이라며 "또 지원금 사용 편의를 높이기 위해 '사용처 안내 홍보 스티커'를 제작해 가맹점에 배부했다"며 스티커를 통해 시민들이 사용 가능한 매장을 쉽게 확인할 수 있도록 하고, 골목상권 활성화 효과도 기대하고 있다.