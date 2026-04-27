"시민 목소리 915건, 행정이 답했다"…이재준식 '소통 리더십' 빛난 100일

큰사진보기 ▲ 이재준 수원시장이 지난 7일 수원시 입북동에서 열린 현장시장실에서 '폭싹 담았수다! 시민의 민원함'에 민원을 제기한 주민과 함께 환하게 웃고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수원특례시가 1월 15일 시작한 '2026년 상반기 폭싹 담았수다! 시민의 민원함'이 4월 24일 100일 간의 운영을 마무리했다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원시장이 7일 ‘폭싹 담았수다! 시민의 민원함’에 접수된 민원 현장을 확인하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

수원특례시가 100일 동안 운영한 '폭싹 담았수다! 시민의 민원함'이 915건의 시민 목소리를 담아내며 마무리됐다. 단순한 민원 접수창구를 넘어, 시민과 행정이 직접 연결되는 '소통 플랫폼'으로 기능했다는 평가다. 무엇보다 이재준 수원특례시장이 강조해 온 '시민 중심 시정'이 구체적인 성과로 나타났다는 점에서 의미가 크다.27일 수원시에 따르면, 1월 15일부터 4월 24일까지 100일간 '2026년 상반기 폭싹 담았수다! 시민의 민원함'을 운영한 결과, 총 915건의 민원이 접수됐다. 분야별로는 안전교통 256건, 도로·건설 235건, 도시·환경 143건 순으로 생활 밀착형 민원이 주를 이뤘다.이번 사업은 단순한 민원 처리 실적을 넘어, 행정의 방향성을 보여준다. 이재준 시장은 그간 "민원은 행정이 처리해야 할 '업무'가 아니라 시민의 삶 그 자체"라는 점을 강조해 왔다. 실제로 이 시장은 "작은 불편 하나라도 시민 입장에서 보면 절박한 문제일 수 있다"며 "행정은 그 목소리를 끝까지 책임지고 해결하는 데 존재한다"고 밝힌 바 있다.이재준 시장의 이 같은 인식은 '시민소리해결팀' 신설로 이어졌다. 올해 1월 15일 전담 조직을 구성해 민원 접수부터 처리, 사후 관리까지 체계화했다. 접수된 민원은 매일 담당 부서로 전달됐고, 실·국·소장과 구청장이 직접 책임 관리하는 구조를 도입했다.그 결과, 민원 답변의 질이 눈에 띄게 개선됐다는 평가다. 단순한 형식적 답변이 아닌, 구체적이고 진정성 있는 설명이 이뤄졌고, 시민에게 감사 문자까지 발송하는 등 소통의 밀도를 높였다.이번 민원함 운영에서 두드러진 또 하나의 특징은 '현장 중심 대응'이다. 모든 민원은 현장 확인을 원칙으로 처리됐다.예컨대 장애인복지관 내 휠체어 이용자를 위한 체중계 설치 요청은 신속하게 반영됐고, 가로수로 인한 보행 불편 민원은 단순 제거 대신 야자매트 설치라는 대안을 제시했다. 사유지에 설치된 노후 가로등 문제 역시 보안등 신설이라는 현실적인 해결책으로 이어졌다.교통 체증 민원에 대해서는 경찰과 협력해 신호체계를 조정하는 등 관계 기관과의 협업도 강화됐다.이재준 시장은 "행정은 책상 위에서 완성되는 것이 아니라 현장에서 완성된다"며 "답은 늘 시민이 있는 곳에 있다"고 강조해 왔다. 이번 사례들은 이러한 철학이 실제 행정에 반영된 결과로 볼 수 있다.수원시는 민원 대응의 효율성을 높이기 위해 데이터 분석 기반 관리 체계도 도입했다. 민원 현황을 분야별·부서별·진행 단계별로 시각화한 대시보드를 구축해 실시간으로 점검할 수 있도록 했다.이를 통해 간부 공무원들이 수시로 진행 상황을 확인하고, 지연되는 민원에 대해 즉각 대응하는 체계가 마련됐다. 단순한 '접수-처리' 방식에서 벗어나 '분석-관리-개선'으로 이어지는 선순환 구조를 구축한 셈이다.이번 '폭싹 담았수다! 시민의 민원함' 100일 운영은 종료됐지만, 민원 처리는 계속된다. 수원시는 접수된 민원을 완료될 때까지 지속 관리하고, 하반기에도 동일한 방식으로 100일 집중 운영을 이어갈 계획이다.이재준 시장은 "시민의 목소리를 듣는 데서 그치는 것이 아니라, 해결될 때까지 함께하는 것이 진짜 행정"이라며 "시민이 체감하는 변화를 만들어내는 데 집중하겠다"고 강조했다.'폭싹 담았수다! 시민의 민원함'은 단순한 정책 실험이 아니라, 이재준 시장의 시정 철학을 압축적으로 보여주는 사례다. 시민 참여를 확대하고, 행정의 책임성을 강화하며, 데이터 기반 관리까지 결합한 이 모델은 지방행정의 새로운 방향성을 제시한다.특히 이 시장이 '소통'을 구호가 아닌 실행으로 연결했다는 점에서 주목된다. 시민의 목소리를 듣고, 현장에서 답을 찾고, 끝까지 책임지는 구조는 '시민주권도시'를 지향하는 수원시의 정체성을 분명히 드러냈다는 평가다.