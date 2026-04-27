"농번기에는 전쟁도 멈추는데... 송전선로 당장 백지화하라"

큰사진보기 ▲27일 오후 1시 충남 보령머드테마파크(보령시 고잠2길 55)에서는 새만금-신서산 송전선로 입지선정위원회 제9차 회의가 열렸다. 보령머트테마파그 앞에서는 지역 시민사회단체와 지역주민들은 수작업으로 제작한 피켓을 들고 항의에 나섰다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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호남에서 재생에너지로 생산된 전기를 경기도 용인의 반도체 산업단지로 보내기 위한 송전선로 건설이 추진되고 있는 가운데, 해당 선로의 경과지에 포함된 충남 지역 주민들의 반발이 커지고 있다.새만금-신서산 345kV 송전선로가 충남 서천군과 부여군, 보령시, 청양군, 홍성군, 예산군, 서산시 등을 경유할 것으로 예상되고 있다.27일 오후 1시 충남 보령머드테마파크(보령시 고잠2길 55)에서는 새만금-신서산 송전선로 입지선정위원회 제9차 회의가 열렸다. 보령머트테마파그 앞에서는 지역 시민사회단체와 지역주민들은 수작업으로 제작한 피켓을 들고 항의에 나섰다. 피켓에는 '농촌은 도시의 전력식민지가 아니다', '송전탑 결사 반대' 등의 내용이 담겼다.이날 주민들은 한전의 송전선로 입지선정위원회 절차를 즉각 중단할 것을 촉구했다. 또 용인 반도체 산업단지 건설을 즉각 중단하고 송전선로 계획을 전면 백지화할 것을 요구했다.황성렬 충남 송전탑 백지화 대책위원회 상임위원장은 "지금은 한참 바쁜 농사철이다. 농번기에는 전쟁도 멈춘다는 말이 있다. 한전은 무엇이 급해서 이렇게 입지선정위원회를 강행하는 것인지 모르겠다"라고 말했다. 그러면서 "용인 국가 반도체 산업단지는 아직 첫삽도 뜨지 않았다. 아직 토지 수용단계이다"라고 말했다.서천 주민 A씨는 "우리 주민들은 한전과 입지선정위원회에 어떠한 권한도 부여한 적이 없다. 입지 선정위를 인정할 수 없다"라며 "이미 충남은 지역에서 생산된 전기를 수도권으로 보내기 위해 건설된 송전탑으로 피해를 입고 있다"라고 주장했다.그러면서 "용인 반도체 산단을 위해 충남이 희생을 당할 이유는 없다. 송전선로 계획은 지금 당장 백지화 되어야 한다. 지역 주민들이 일상으로 돌아갈 수 있도록 정부가 결단을 내려야 한다"고 촉구했다.