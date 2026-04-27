김건희에 그라프 목걸이 건넨 통일교 간부, 항소심서 형량 늘어

큰사진보기 ▲윤영호 전 통일교 세계본부장. ⓒ 이희훈 관련사진보기

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김건희씨에게 그라프 목걸이를 건넨 혐의 등을 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장이 항소심에서 징역 1년 6개월을 선고받았다.서울고등법원 형사6-1부(고법판사 김종우·박정제·민달기)는 27일 오후 윤영호 전 본부장 사건 항소심 선고기일에서 징역 1년 2개월을 선고한 1심 판결을 파기하고 징역 1년 6개월을 선고했다.주요 공소사실은 윤영호 전 본부장이 ①2022년 1월 권성동 국민의힘 국회의원에게 '윤석열 대선 후보의 통일교 행사 참석을 희망한다, 통일교가 윤 후보 당선을 돕겠다'는 제안과 함께 1억 원의 불법 정치자금을 기부하고(정치자금법 위반) ②2022년 7월 여러 차례에 걸쳐 김건희씨에게 건진법사 전성배씨를 통해 1271만 원 상당의 샤넬 가방 1개와 6220만 원 상당의 그라프 목걸이 1개 등을 제공(청탁금지법 위반)했다는 것으로, 1심에서 모두 유죄 판단이 나왔다.윤 전 본부장은 ③김건희씨에게 건넬 명품을 구입하면서 통일교 자금을 쓴 혐의(업무상 횡령)도 받는데, 1심에서 일부 유죄 판단이 나왔다. ④통일교 임원 미국 원정 도박 혐의와 관련해 회계 프로그램 자료를 삭제·조작했다는 혐의(증거인멸)의 경우, 1심은 김건희특검법에 따른 수사 범위에 해당하지 않는다는 이유로 공소기각 판결을 내렸다.김건희특검(특별검사 민중기)은 일무 무죄가 나온 ③업무상 횡령, 공소기각 판결이 나온 ④증거인멸 혐의에 대해 항소를 제기했다. 또한 "정교유착을 통한 국정농단 사안으로 정교분리 등의 헌법 가치 및 국정의 공정성을 현저히 훼손하고, 막대한 사회적 폐해를 야기하는 등 사안이 중대한 점, 이 사건 범행에서 피고인은 주도적인 지위에 있었고, 김건희·권성동 등에게 공여한 금품의 가액이 상당한 점 등을 종합하면, 1심의 형은 피고인의 죄책에 상응한다고 보기 어렵다"면서 양형 부당을 주장하기도 했다.이날 항소심 재판부는 1심과 달리 ③번 혐의를 전부 유죄로 판단했다. 다만 ④번 혐의의 경우, 1심과 같은 공소기각 판단이 나왔다.재판부는 양형사유에서 "(피고인의) 이러한 범행은 정치자금과 관련한 부정을 방지함으로써 민주정치의 건전한 발전에 기여하기 위하여 제정된 정치자금법과 공직자 등의 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보하기 위해 제정된 청탁금지법의 입법 목적을 훼손시키는 행위일 뿐만 아니라 정교분리 등 헌법 가치를 훼손하는 행위"라고 지적했다.이어 "특히 피고인은 대통령에게 가장 큰 영향력을 미칠 수 있는 배우자인 김건희에게 세 차례에 걸쳐 고가의 명품 가방과 목걸이를 선물해 친분을 형성하면서 통일교의 각종 사업에 관하여 대통령의 직무와 관련된 각종 정책적 지원을 청탁했는 바, 이는 대통령 당선 이후에 더욱 더 청렴성이 강조되는 대통령(당선인) 배우자에 대한 범행이라는 점에서 죄질이 좋지 않다"라고 설명했다.이어 "통일교 측이 요청한 사항들이 실현되었는지와 무관하게 이 사건 범행 자체만으로 국가정책의 공정한 집행에 대한 국민의 신뢰와 기대가 심각하게 침해됐다"면서 "피고인에 대하여는 엄중한 처벌이 불가피하다"라고 했다.다만, 재판부는 윤 전 본부장이 통일교 측의 유·무형적인 압박 등에도 불구하고 자신이 아는 범위 내에서 사실에 부합되게 진술하는 등 성실하게 수사에 협조한 점, 다른 관련 사건에 증인으로 출석해서도 사실대로 진술해 권성동과 김건희 등 다른 사람의 범죄를 규명하는 주요 진술이나 증언을 함으로써 실체적 진실을 발견하는 데 크게 기여한 점 등을 유리한 정상으로 판단했다.