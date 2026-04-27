임태희 "진보·보수로 교육 나누는 거 원치 않아, 미래교육감..."

큰사진보기 ▲임태희 경기도 교육감 ⓒ 이민선 관련사진보기

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예비 후보 등록을 하루 앞두고 임태희 경기도 교육감이 27일 경기도 교육청에서 기자 간담회를 열어 재선에 도전하는 이유 등을 밝혔다. 임 교육감은 28일 오전 예비 후보 등록을 할 예정이다.임 교육감이 전면에 내세운 출마 이유는 '대학 입시 개혁'이다임 교육감은 "대학 입시가 가까운 시기가 올수록 공교육이 왜곡되고, 모든 게 대입에 맞춰지는 것은 바람직하지 못하다"며 대입 개혁의 필요성을 강조했다. 이어 "이거 그냥 두면 안 되는데, 고치기가 매우 어렵다"며 "이 문제 제가 나서는 게 가장 효율적"이라고 밝혔다.그러면서 "이 문제에 대한 과정 등 구체적인 내용을, 각론까지 고민한 그런 사람은 없을 거라고 생각한다"며 자신이 대입 개혁의 적임자 임을 내세웠다.또한 임 교육감은 교육의 탈정치화를 강조했다.임 교육감은 "알게 모르게 교육에 정치가 개입할 소지가 있어, 학생들을 정치로부터 차단하기 위해 노력했다"며 "교육을 정치의 영향력으로부터 보호해야 한다"고 밝혔다.이와 관련해 한 기자가 "최근 교육감 경선 과정에서 평택 한 고교 교사가 학생들에게 지지를 호소하는 사례가 있다"며 이 문제에 어떻게 대처하는지를 물었다. 이에 임 교육감은 " 학교에서 교사가 해서는 안 될 일을 했다"며 "감사관실에서도 교사로서의 이런 정치적인 의무를 위반한 것이라는 점에 혐의를 두고 조사를 하는 것 같다"고 대답했다.해당 사건은 경기도 교육감 민주·진보 단일화 과정에서 발생했다. 한 교사가 학생들에게 특정 후보 선거인단 가입을 요구했다는 의혹이다. 학생이 직접 중앙선거관리위원회에 신고한 것으로 알려졌다.교육의 정치적 중립 문제와 관련해 한 기자가 "교육감 선거할 때마다 진보와 보수로 나뉜다"며 이에 대한 견해를 묻자 임 교육감은 "진보와 보수는 정치권의 논리"라며 "교육은 정치 이전의 문제"라고 비판적인 견해를 밝혔다.그러면서 "정치가 바뀌어도 교육은 변하지 말아야 한다"며 "진보와 보수로 나뉘는 거, 이거 솔직히 원치 않는다. 나는 미래교육감으로 불러 주면 좋겠다"라고 강조했다.임 교육감은 민주·진보 단일 후보로 결정된 안민석 전 국회의원 평가에 대한 한 기자의 질문에 '이 질문에는 답하지 않는 게 바람직'하다는 취지의 답을 했다. 그러면서 "나도 국민에게 평가받는 입장"이라며 "안 후보에 대한 평가는 국민이 하는 게 맞다"고 답했다.임 교육감은 28일 경기도선관위에 후보자 등록을 하면 교육감 지위가 정지되며, 김진수 제1부교육감이 교육감 권한대행으로 업무를 진행하게 된다.