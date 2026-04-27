"네번째 도전" 진보당 파주시의원 안소희 후보 '개소식'

큰사진보기 ▲개소식진행사진파주시나선거구5번안소희후보자를 뽑자라는 단체사진 ⓒ 안소희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲테이블정책토크진행사진다양한공약중핵심적인정책들을지지자들과토론하여 올리는사진 ⓒ 안소희 관련사진보기

6.3지방선거가 40여일 앞으로 다가온 가운데, 후보자들의 선거사무소 개소식 소식이 줄을 잇고 있다. 진보당 안소희 파주시의원 예비후보자도 지난 25일 오후 3시에 파주시 책향기로 419 웰스피아에서 선거사무소 개소식을 열었다.이날 행사장에는 지지자와 당원들 그리고 중고등학교 동창생들이 참석해 후보자의 행보를 응원했다. 나는 당원이자, 시민의 한 사람으로 개소식에 참석했다.안소희 후보자는 5, 6, 7대 3선의 검증된 실력으로 소수자와 약자를 위해 말이 아닌 발로 뛰던 정치인이다. 이날 안 후보자는 "3선 후 국가보안법이라는 시대의 벽 앞에서 시민을 위한 활동이 의원직을 잃는 결과로 이어졌다"며 "주민 곁에서 10년을 함께 달려온 과거의 열정을 발판으로 네 번째 도전의 첫걸음을 내딛는다"고 응원과 지지를 호소했다.후보자는 지난 3선(5, 6, 7대 파주시의회) 의정활동 기간에만 조례 발의 61회, 행정 사무감사 2,104건을 해결했다.이날 안소희 후보자의 개소식은 보통의 선거사무소 개소식과 결이 달랐다. 행사장 안을 채운 것은 여러 개의 테이블과 그 위에 놓인 '정책 토크'라는 이름의 대화였다. '더 좋은 선택, 더 좋은 파주'라는 주제 아래 안 후보는 시민의 목소리에 귀를 기울였다. 개소식이라기보다는 '공동체의 대화'에 가까웠다.멀리서 왔다는 한 당원은 "이 소박하고 다정한 정책 토크는 정치가 더 이상 우리 일상과 먼 곳에 있는 것이 아님을, 바로 우리 테이블 위에 있음을 깨닫게 해주는 시간이었다"고 소감을 밝히기도 했다.첫 번째 테이블 토크에 나선 박소연 민주노총고양파주지부 수석부의장은 얼마 전 화물노동자 참변을 이야기하며 "죽지 않고 노동하며 살 수 있는 사회를 위해 정치가 해야 할 일이 많은데 후보자님의 생각은 어떠시냐"고 질문했다. 이에 안 후보는 "3선 기간 동안 비정규직 노동자와 소수자 약자를 위해 뛰어온 초심을 잊지 않고 있다"며 "현장에서 고통당하고 있는 노동자들의 안전과 복지를 위해 다시 신발 끈을 동여매고 최선을 다하겠노라"라고 답했다.노년위원회 당원인 강정자, 한송자 어르신은 경로당을 다니며 "어르신들이 가장 바라시는 점들은 무엇이었는가?"에 대한 질문을 하셨다고 했다. 발품을 팔아 경로당을 전전하며 어르신들의 진짜 갈증이 무엇인지 직접 듣고 오셨다는 것. 두 분은 경로당의 어르신들이 바라는 것은 거창한 담론이 아니었다고 했다. 그저 뜨거운 여름에 시원하게 쉴 수 있는 곳, 외롭지 않게 함께 밥 먹을 수 있는 자리, 아플 때 마음 편히 갈 수 있는 병원 같은 아주 작고 소박한 일상에 대한 바람이었다고 전했다. 이에 안 후보는 자신의 공약인 '공공의료 확대'와 '공공돌봄 혁신'으로 연결된다며 "취약한 구석구석을 직접 발로 뛰며 실효성 있는 노인복지와 민생 안전을 위해 진심을 다하겠다"고 말했다.세 번째 테이블 토크의 주인공인 청년 김율양씨는 제주에서 살다 파주 출판 단지로 이사와 홀로 산지 2개월째인 청년이다. 김씨는 "후보자의 선거운동을 응원할 마음의 준비가 되어 있다"고 싱긋 웃기도 했다.한편, 27일 현재 선관위 예비후보자 명부에 따르면 안소희 후보자가 출마하는 파주시 나선거구에는 더불어민주당 김혜원, 박희철 후보와 국민의힘 정지윤, 최창호, 옥승철 후보 그리고 노동당 소경준 후보가 등록해 놓은 상태다.안소희 후보자의 공약과 비전 보기 : https://sites.google.com/view/pajusohee5