눈부시지 않아 더 오래 남는 풍경, 불갑산의 봄

큰사진보기 ▲4월의 불갑산은 제비꽃을 비롯한 수많은 들꽃들이 산길을 수놓고 있다. ⓒ 김종수 관련사진보기

큰사진보기 ▲입구에 들어서기 전부터 각종 들꽃이 만개해있는 풍경이 시선을 사로잡는다. ⓒ 김종수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲입구 인근 언덕쪽 투박한 호랑이 석상은 이곳의 명물중 하나다. ⓒ 김종수 관련사진보기

큰사진보기 ▲불갑산 들꽃은 화려함보다는 편안함으로 관람객들의 마음을 품어준다. ⓒ 김종수 관련사진보기

전남 영광 불갑산을 가족과 함께 지난 주말에 찾았다. 그냥 소소하게 편한 풍경을 보고 싶은 것이 이유였다. 흔히 이 산을 떠올릴 때면 가을, 붉은 상사화가 산허리를 뒤덮는 장면이 먼저 그려진다. 매년 수많은 이들이 이를 보기 위해 발걸음을 옮긴다. 나 역시 그중 하나다.하지만 개인적으로는 봄의 불갑산도 가을 못지않게 추천할만하다. 가을과는 다른 결의 아름다움을 품고 있기 때문이다. 요란하지 않되 깊고, 화려하지 않되 오래 남는 풍경이다. 한마디로 표현하자면 '담백한 절경'이라 할 수 있다.산에 들어서자마자 느껴지는 것은 속도에 대한 감각의 변화다. 평지에서의 걸음이 '이동'이라면, 이곳에서의 걸음은 '머묾'에 가깝다. 시선이 자꾸 아래로, 옆으로, 그리고 나뭇가지 사이로 흩어지기 때문이다. 제비꽃을 비롯한 수많은 들꽃들이 산길을 수놓고 있다. 작고 낮은 자리에서 피어나는 꽃들은 겸손한 듯 하지만, 그 존재감 만큼은 결코 작지 않다.특히 제비꽃은 이곳에서 새롭게 인식되는 존재다. 같은 이름 아래 묶여 있던 꽃들이 실제로는 각기 다른 색과 형태, 개성을 지니고 있다는 사실을 눈으로 확인하게 된다. 보랏빛, 노란빛 등 다채로운 색깔의 물결을 따라 꽃잎의 배열까지… 마치 다양한 이야기를 품고있는 구름다리를 걷는 듯 하다. '일화일세계(一花一世界)'라는 말처럼, 하나의 꽃 마다 각각의 세계가 깃들어 있음을 실감하게 한다.불갑산 계곡은 일반적인 산의 계곡과는 조금 다른 인상을 준다. 우기가 아니면 물이 거의 흐르지 않는 구간이 많아 처음 찾은 이들은 다소 의아함을 느낄 수도 있다. 그러나 조금만 눈을 돌리면 이곳이 결코 메마른 공간이 아님을 알게 된다. 오히려 그렇기에 더 깊은 생태의 결이 드러난다.계곡 주변에는 습지 식물들이 다양하게 자리하고 있다. 작은 풀과 이끼, 그리고 이름 모를 식물들이 서로 얽히며 하나의 층위를 이루고 있다. 이는 나무들이 만들어내는 풍성한 그늘 덕분이다. 단풍나무와 갈참나무, 비목나무 등 키 큰 수종들이 빽빽하게 자라 햇빛을 부드럽게 걸러내고, 그 아래에는 자연스레 습기가 머문다.'무위자연(無爲自然)'이라는 말을 떠올리게 한다. 인위적인 개입 없이도 스스로 균형을 이루는 자연의 질서가 고스란히 드러나 있기 때문이다. 절제된 환경 속에서 더 단단하게 유지되는 생태계의 힘을 느낄 수 있다.바람이 나뭇잎을 스치고 지나갈 때, 그 소리는 크지 않지만 깊다. 마치 산 전체가 호흡을 맞추고 있는 듯한 리듬이다. 풍경을 걷는 사람 역시 자연스레 그 숨소리에 동화된다. 번잡한 생각은 옅어지고, 감각은 또렷해진다.산길 곳곳에는 등을 달기 위한 준비가 한창이다. 곧 다가올 부처님 오신 날을 앞두고, 산은 이미 조용한 축제의 분위기를 품고 있다. 아직 불이 밝혀지지 않은 등들이지만, 낮의 햇살 아래에서도 그 존재는 충분히 따뜻하다.불갑산은 사계절 내내 서로 다른 표정으로 사람을 맞이한다. 봄에는 들꽃이 은은하게 번지고, 여름에는 짙은 녹음이 산을 감싸며, 가을에는 상사화가 절정을 이루고, 겨울에는 군더더기 없는 산의 윤곽이 드러난다.이처럼 변화를 거듭하면서도 변하지 않는 것은 특유의 편안한 분위기다. 늘 같은 자리에서 포근하게 방문객을 맞아준다.개인적으로 이 산에서 가장 정감있게 다가오는 존재 중 하나는 입구 언덕에 자리한 호랑이 석상이다. 정교함과는 거리가 있지만, 오히려 그 투박함이 더 친근하다. 해학적인 표정은 보는 이의 마음을 자연스럽게 풀어준다. 이곳을 찾을 때마다 그 앞에 잠시 머물게 되고, 손으로 만져보며 짧은 교감을 나눠본다.아이와 함께라면 이 순간은 더욱 생생한 기억으로 남는다. 거창한 풍경이나 특별한 체험이 아니라도 좋다. '소확행'이라는 말처럼, 작지만 분명한 행복의 순간이다. 여행이 반드시 특별한 기억이나 감동만으로 채워지는 것이 아님을 깨닫게 해준다.불갑산의 4월은 조용하다. 하지만 그 고요 속에는 어지러웠던 마음을 어루만져주는 편안함이 있다. 화려함으로 시선을 압도하기보다, 천천히 스며들어 마음에 흔적을 남긴다. 겉으로 드러나지 않으면서도 삶을 부드럽게 적시는 아름다움이다.산을 내려오는 길, 처음과는 다른 시선으로 주변을 바라보게 된다. 보이지 않던 것들이 보이고, 스쳐 지나가던 것들이 의미를 갖는다. 걸으면서 쉰다는 느낌이 바로 이런 게 아닐까.