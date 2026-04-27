피해자와 정부는 '세월호 참사'를 어떤 눈으로 바라보는가?

대통령: 세월호는 어느 부처가 주관하고 있느냐, 진상규명은 어떻게 되어가고 있나?

해수부 차관: 진상규명은 끝났고, 일부 추모 사업과 유족 민원만 남아 있습니다.

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큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 경기도 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에 참석했다. 2026.4.16 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲사건 기록 연구필자가 집필한 첫 번째 책 표지 모습 ⓒ 박종대 관련사진보기

큰사진보기 ▲책 표지필자의 두 번째 책 표지 ⓒ 박종대 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론회 사진필자가 진주 시민들과 만나는 모습 ⓒ 박종대 관련사진보기

"지금까지 있었던 일을 돌아보면 대통령의 세월호 참사 진상규명 의지는 의심할 필요가 없는 것 같다. 하지만 진상규명의 정도는 정확히 모르시는 것 같다. 적어도 해경의 구조 방기 문제만이라도 대통령이 정확한 상황을 알 수 있도록 수현 아빠의 책을 한 권 선물하는 것이 어떻겠는가?"

큰사진보기 ▲필자의 서명필자가 대통령께 보내는 선물 안에 쓴 글 ⓒ 박종대 관련사진보기

2026년 4월 6일, 해수부 차관은 이재명 대통령이 주관하는 국무회의에서 세월호 참사와 관련하여 다음과 같은 보고를 하였다.갑자기 궁금해진다. 대통령이 정말 저 보고를 사실로 믿으셨을까?담당 차관이 무엇을 근거로 저리 답했는지 알 수는 없지만, 차관은 저 대답으로 12년이 지난 시간에 다시 한번 피해자들 가슴에 대못을 박았다고 생각한다.이미 세상을 떠난 사람을 제외하면, 차관과 같은 생각을 하는 피해자는 단 한 명도 없기 때문이다.피해자들이 사랑하는 가족과 이별한 지 정확히 4395일(2026.4.27.기준)이 지났다. 흔히 사람들은 날짜를 계산할 때 '일, 주, 월, 년'으로 표현하지만, 나를 포함한 다수 피해자는 여전히 '날'로 그 세월을 세고 있다. 그들은 아직도 날마다 새로운 세월호 참사를 겪고 있기 때문이다.세월호 참사 피해자들은 국가가 '철저한 진상규명과 엄중한 처벌'을 하지 않는 한 결코 투쟁을 멈출 수 없는 위치에 서 있다.우리는 그것을 위해 어떤 사람은 단식으로 굶어 죽을 뻔하였고, 또 어떤 사람은 삼복더위에 삼보일배를 하였으며, 또 다른 어떤 사람은 국회 본관 처마 밑에서 몇 달간 모진 비바람을 다 맞으면서 이를 악물고 이겨 냈다. 우리는 범죄행위를 제외하면 세월호 참사 진상규명을 위해 할 수 있는 것은 모두 다 했고, 더 이상 할 수 있는 것은 아무것도 없다.그래서 세월호 참사에 관심이 많은 이재명 정부가 출범했을 때, '어쩌면 저분이 우리의 간절한 소망을 들어줄 수도 있겠구나!'하는 실낱같은 희망으로 대통령 취임을 축하했다.차관은 이런 상황을 분명히 알고 있었을 것인데, 그런데도 국민이 생방송으로 시청하고 있는 상황에서 "진상규명은 끝났고, 일부 추모 사업과 유족 민원만 남아 있습니다"라고 대통령께 보고한 것은 그 누구도 동의하지 못할 것이다.2015년부터 세월호 참사 피해자 단체들은 항상 추념식장에 대통령 부부와 여야 정치인들을 위한 자리를 마련하였다.그동안 더불어민주당 의원들과 진보 진영 정치인들은 이 자리를 메웠지만, 그 반대편 진영의 정치인과 대통령 부부를 위한 자리는 항상 비어 있었다.하지만 강산이 한 번 변한 다음에 현직 대통령이 참석해 주셨기에, 가족들은 잔잔한 감동과 '어쩌면 진상규명이 될 수도 있다'는 간절한 소망을 품었던 것을 부정할 수 없다.특히 대통령은 얼마 전 '제주4·3희생자 추념식'에서 "국가폭력 공소시효 폐지를 통해 국가폭력에 대해서는 살아 있는 한 그 책임을 결코 회피할 수 없도록 하겠다."는 말씀을 하셨기 때문에, '어쩌면 우리한테도 자그마한 선물 하나 정도는 주실 수도 있겠다'고 희망을 품는 것은 너무나도 당연하다고 할 수도 있다.감동은 거기까지였다. 대통령께서는 우리가 기대했던 말씀은 단 한마디도 하지 않고 추념식장을 떠나셨기 때문이다. 희망과 절망이 교차하는 순간이었다.나는 세월호 참사 발생 소식을 2014년 4월 16일 10시 8분, 가족의 전화를 받고 그 사실을 알았다. 당시 직장에서 회의하던 중, 그 소식을 듣고 급하게 단원고등학교로 달려갔다. 그리고 공중파의 계획된 오보 '전원구조' 보도를 보고, 살아있다는 아들을 한시라도 빨리 만나기 위해 진도를 향해 죽음의 질주를 하였다.나는 그곳에서 아들 대신 악마를 봤다. 평생 보지 말아야 할 것을 봤고, 듣지 말아야 할 것을 들었고, 경험하지 말아야 할 것을 경험했다.그날 진도군 실내체육관에 어둠이 내려앉자 서서히 지옥으로 변하기 시작했다. 머리 위로는 플라스틱 의자가 날아다녔고, 평생 들어보지도 못한, 그리고 입에 담지 못할 고성과 욕설이 난무했다. 실내체육관 무대 반대편 관중석에서는 상스러운 욕을 하고 싸움을 부추기는 사람들도 있었다. 그들은 조용해 질만 하면 소리를 지르고 욕을 하며, 경황이 없는 실종자 가족들에게 공포 분위기를 조성했다."아~ 이 세상에 지옥이 있다면 여기가 바로 지옥이로구나!"라는 생각과 "이 사고는 단순한 사고가 아니라 진상규명이 필요한 사건이로구나!. 앞으로 내 인생의 상당한 부분을 이 사건 진상규명에 소모하겠구나!"라고 생각했다.그 예감은 정확히 적중하여 현재 12년째 진상규명을 하고 있고, 이미 내 인생의 ⅙을 소모했다.아들의 장례를 치른 이후 나는 세월호 사건과 관련된 기록을 수집하고 검토하기 시작했다. 12년 동안 수십만 쪽의 기록을 검토했고, 셀 수 없는 정도의 영상을 시청했다. 그 결과 2020년 7월 1103쪽에 달하는 <4·16 세월호 사건 기록 연구 – 의혹과 진실->을 출판했다.또한 2021년 2월 15일 서울중앙지방법원에서 해경청장 김석균 등 해경 지휘부들에게 무죄를 선고했을 때부터 오직 해경 지휘부의 구조 방기만 연구했다.항소심 법원에 360쪽에 달하는 의견서를 제출했고, 스스로 증인으로 신청되어 법정 증언을 통해 진실을 주장하기도 했다.그뿐만 아니라 2026년 3월 10일경에는 두 번째 책인 <해경은 아무것도 하지 않았다 -4·16 세월호 사건 기록 연구(Ⅱ)->를 출판했다.이후 약 40일 동안 이 책을 가지고 진주와 전주, 원주, 천안 등을 다니면서 시민들을 만났고, 유튜브에 출연하여 세월호 참사 진상규명의 실상을 알렸다.'억울하고 원통하게 피지도 못한 꽃'으로 사라져간 아들을 온전하게 저승으로 보내기 위해 이 정도는 참고 견뎌야 했지만, 이렇게 고달프고 상처를 많이 받을 줄 몰랐다.그래도 기약이 없는 나의 투쟁은 '세월호 참사의 진실'이 다 밝혀지는 순간까지 쉬지 않고 계속될 것이다.얼마 전 시민들과 토론하는 자리에서 어떤 시민이 나에게 엄청난 제안을 했다.전문 작가가 아닌 필자가 거칠게 쓴 기록을 대통령께 선물하는 것이 쑥스러운 일이기에 거듭 사양했지만, 거의 모든 시민이 유의미하다고 충고하시기에 용기를 내기로 했다.나의 책은 감사원 감사 기록 및 검찰의 수사 기록, 조사위원회 조사기록 등을 참조했을 뿐만 아니라, 700여 건에 달하는 정보공개 청구를 통해 수집한 자료를 바탕으로 집필되었다.다만 해경과 검찰, 법원의 시각이 아닌, 오직 '객관적 진실'만을 염두에 두고 최대한 진실에 가깝게 다가가려고 노력하였다.비록 졸작이지만 나의 의지를 대통령께 전하기에는 충분하다고 생각했기에 시민들의 제안을 따르기로 했다.이미 세월호 참사와 관련된 대부분 범죄는 공소시효가 완성되어 사실상 '엄중한 책임자 처벌'은 물 건너갔다. 국가가 주도하는 조사위원회의 조사절차도 사실상 마무리되었다.그렇다고 여당이자 다수당인 더불어민주당에서 특별법 제정을 해줄 기미도 없다. 하지만 피해자들은 결코 진상규명과 책임자 처벌을 포기하지 못하고 있다. 결국 이 사건 진상규명은 대통령의 결단밖에 기댈 곳이 없는 서글픈 현실이다.나의 책 한 권으로 피해자들과 인식있는 시민들의 간절한 기도 소리가 청와대대통령 집무실까지 울려 퍼지길 소망한다.