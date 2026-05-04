"임차인 속 타는데, 돈 안 돌려주면 그만? 정책 좀 잘 고안했으면 좋겠어요"

이 연재 기사 시리즈는 제9회 지방선거를 계기로 민달팽이유니온과 서울시전세피해세입자연대가 함께 꾸린 '세입자의 목소리를 찾아서' 팀이 기획·제작했습니다.



제9회 전국동시지방선거가 치러지는 6월 3일은 ‘무주택자의 날’입니다. 지난 제21대 대통령선거 역시 같은 날 치러졌습니다. 선거는 우리가 살아가는 도시와 동네의 미래를 결정하는 시간입니다. 하지만 그동안 ‘세입자의 삶’을 중심에 둔 정책과 선거는 좀처럼 찾아보기 어려웠습니다. 전세사기가 사회적 재난이 되어 대한민국을 휩쓴 이후, 우리가 살고 있는 집과 동네는 어떻게 바뀌어야 할까요?



그 질문에 답하기 위해, 세입자들의 목소리를 한 사람씩 천천히 들어보고자 합니다. 이번 <세입자의 목소리를 찾아서> 인터뷰 시리즈는 6월 3일 지방선거를 앞두고, 집을 잃은 사람들의 이야기가 공약으로 이어질 수 있도록 세입자들의 경험과 목소리를 기록하고 전하고자 합니다.

"결국 집은 사야 하는 것 같다."

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- 사당 코브는 여진님에게 몇 번째 집인가요?

- 듣고 보니 지역 이주자에게 '직주근접'의 필요가 훨씬 크겠네요. 코브는 청년안심주택에 당첨으로 들어간 집인데, 필요에 맞았나요?

큰사진보기 ▲여진 씨가 사당동 청년안심주택의 커뮤니티실에서 인터뷰에 응하고 있다. ⓒ 민달팽이유니온 관련사진보기

- 살아 본 동네 경험은 어떻게 이루어졌는지도 궁금합니다. 이사를 자주 다니셨다고 했잖아요.

- 근데 왜 그 집과 동네를 떠나셨나요?

- 어떤 맥락이었나요?

큰사진보기 ▲여진씨가 인터뷰어에게 등기부등본을 설명하고 있다. ⓒ 민달팽이유니온 관련사진보기

- 시기상 너무 반가웠겠네요.

- 계약은 어떻게 이루어졌나요?

- 사기당한 사실은 어떻게 인지하셨나요?

각주 설명 1) 서울 송파구 청년안심주택 잠실센트럴파크도 임대사업자의 보증보험 미가입 및 채무 불이행으로 약 141세대, 238억 원 규모의 보증금 미반환이 발생했다.

큰사진보기 ▲지난 2025년 12월 12일, 잠실센트럴파크 청년주택 비상대책위원회, 사당코브 청년주택 비상대책위원회, 서울시 전세피해 세입자 연대, 민달팽이유니온 등이 모여 서울시청 앞에서 보증금 미반환이 일어난 청년안심주택에서의 약속된 거주 기간 보장을 촉구하는 기자회견을 진행했다. ⓒ 민달팽이유니온 관련사진보기

- 사태 이후 서울전세피해세입자연대 활동을 하신다고 들었어요.

- 이 인터뷰 프로젝트의 인터뷰어로도 참여하신다면서요?

- 전세사기 피해 때문에 직업을 바꾸셨다고요?

- 돈을 더 많이 벌 방법이라면.

각주 설명 2) 서울시는 지난 2025년 10월 2일, '청년안심주택 임차인 보호 및 재구조화 방안'이라는 이름으로 선순위 및 후순위 피해 임차인 보증금 반환에 관한 지원 내용을 발표했다. 지원 대상은 선순위 임차인의 경우 임차권 등기 설정 후 퇴거를 희망하는 경우, 후순위 임차인은 전세사기피해자로 인정받은 경우로 제한했다. 퇴거를 전제한 피해 보증금 지원 내용에 피해 임차인들은 애초 청년안심주택이 보장한 10년의 거주 기간 약속을 지키라고 요구했다. 그러나 서울시 입장은 변함 없다. 이 상황에서 여진씨가 전세사기 피해자 우선매수권을 사용하는 쪽으로 고민하는 이유는 주거 안정성 때문이다.

- 활동하면서 만나는 다른 피해자 분들과 관계는 어떤가요? 함께 모여 있는 '관계적 효과'라는 것도 있을 거 같아서요.

큰사진보기 ▲여진 씨가 지방선거를 앞두고 정책 입안자들에게 전하고 싶은 이야기를 말하고 있다. ⓒ 민달팽이유니온 관련사진보기

- 지방선거를 앞둔 현실에서 그 사태에 책임이 큰 서울시장 입후보자들, 혹은 정치인들에게 하고 싶은 말이 있나요?

- 그런 운영 관리의 책임이 있는 분들에게 마지막으로 한 마디 한다면.