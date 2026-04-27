청년 396명에 '반값 임대' 공급… GH , 주거사다리 복원 나선다

큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 청년과 자립준비청년의 주거 안정을 위해 매입임대주택 예비입주자 396명을 모집한다. 사진은 청년 매입임대 모집 포스터. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 청년과 자립준비청년의 주거 안정을 위해 매입임대주택 예비입주자 396명을 모집한다. 사진은 자립준비청년 모집 포스터. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

경기주택도시공사(GH, 사장 김용진)가 청년과 자립준비청년의 주거 안정을 위해 매입임대주택 예비입주자 396명을 모집한다. 시중 시세 대비 최대 절반 수준의 임대료와 장기 거주가 가능한 조건을 내세워, 불안정한 청년 주거 문제에 대응하겠다는 취지다. 이번 공급은, 단발성 대책이 아닌 GH가 지속적으로 추진해 온 주거복지 정책의 연장선이라는 점에서 주목된다.GH는 27일 청년형 매입임대주택 369명과 자립준비청년 대상 27명을 각각 모집한다고 밝혔다. 특히 보호종료 이후 홀로서기에 나서는 자립준비청년을 별도 대상으로 포함하고, 보증금 전액 지원까지 병행하는 등 정책의 촘촘함을 한층 강화했다.청년형 매입임대주택은 GH가 기존 주택을 매입해 공공임대로 공급하는 방식으로, 이미 수년간 이어져 온 대표적인 주거복지 사업이다. GH는 매년 예비입주자를 모집하며 공급을 이어왔고, 물량과 대상 역시 점진적으로 확대해 왔다.이 같은 흐름은 올해도 이어지고 있다. 매입임대뿐 아니라 신축약정형, 전세임대 등 다양한 유형을 병행하며 청년·신혼부부 등 계층별 수요에 대응하는 구조를 갖춰가고 있다. 단순한 '공급 이벤트'가 아니라, 지속적으로 작동하는 정책 체계로 자리 잡은 셈이다.특히 매입임대 방식은 기존 주택을 활용하기 때문에 신규 건설보다 공급 속도가 빠르고, 도심 내 생활 인프라를 그대로 활용할 수 있다는 장점이 있다. 청년층으로서는 교통과 일자리 접근성이 유지된 상태에서 주거비 부담만 낮출 수 있어 체감 효과가 크다는 평가다.이번에 모집하는 청년형 매입임대주택은 다세대·다가구·오피스텔 등을 활용해 공급된다. 임대료는 시세의 30~50% 수준으로 책정되며, 성남·수원·시흥·광명·용인·파주 등 경기도 6개 지역에서 입주자를 모집한다.입주 대상은 무주택 미혼 청년으로, 대학생이나 취업준비생, 또는 만 19세 이상 39세 이하라면 신청할 수 있다. 임대 기간은 최초 2년이지만, 자격 요건을 충족하면 재계약을 통해 최대 10년까지 거주할 수 있다.이는 잦은 이사와 계약 불안에 시달리는 청년층의 현실을 고려한 설계다. 단기 지원에 그치지 않고, 일정 기간 안정적으로 거주할 수 있는 기반을 제공함으로써 취업과 자산 형성 등 중장기 계획을 가능하게 한다는 점에서 의미가 있다.이번 모집에서 특히 눈에 띄는 대목은 자립준비청년에 대한 지원 강화다. GH는 보호종료아동 등을 대상으로 27명을 연중 상시 모집하고, 임대료를 시세의 약 30% 수준으로 낮췄다.여기에 보증금 100% 지원이라는 파격적인 조건이 더해졌다. 초기 자금이 부족한 자립준비청년의 현실을 고려해 주거 진입 장벽을 사실상 없앤 것이다. 또한 올해 계약자 중 희망자에게는 별도의 주거비 지원도 제공할 예정이다.이는 기존의 '주택 공급' 중심 정책에서 나아가, 실질적인 자립 기반을 마련하는 방향으로 정책이 진화하고 있음을 보여준다. 단순히 거주 공간을 제공하는 것을 넘어, 안정적인 사회 정착을 돕는 종합적 지원 체계로 확장되고 있는 셈이다.청년 주거 문제는 취업, 결혼, 출산 등 삶 전반과 직결되는 핵심 사회 이슈다. 특히 전월세 가격 상승과 주택시장 불안이 지속되면서 공공의 역할에 대한 요구는 더 커지고 있다.이런 상황에서 GH의 매입임대주택 사업은 '지속성'이라는 점에서 의미가 있다. 매년 반복 공급을 통해 정책의 예측 가능성을 높이고, 대상별 맞춤 지원을 강화하면서 주거 안전망을 점진적으로 확장하고 있기 때문이다.다만 여전히 과제도 남아 있다. 청년층 수요에 비해 공급 물량이 충분하지 않다는 지적과 함께, 지역 간 편차를 줄이고 다양한 주거 유형을 확보해야 한다는 목소리도 나온다.그럼에도 이번 모집은 공공이 청년 주거 문제 해결에 장기적으로 개입하고 있다는 점에서 큰 의미가 있다. 일회성 지원이 아닌, 반복·확대되는 구조 속에서 청년 주거 사다리를 복원하려는 시도가 이어지고 있는 셈이다.