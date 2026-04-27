아이들과 먹을 수 있는 꽃잎? 쉽게 구분하는 방법

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큰사진보기 ▲세월호 주간에 하는 들살이 수업. 진분홍 진달래와 노란 세월호 리본의 조화로운 꽃따기 현장이다. ⓒ 김수진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더 많은 꽃소쿠리 사진을 찍었지만 연초록 소쿠리에 진분홍 진달래꽃이 더 잘 어울리는 것 같다. ⓒ 김수진 관련사진보기

큰사진보기 ▲반죽이 조금 아쉽지만 아이들의 소화력은 엄청나기 때문에 별걱정은 없다. 이번 화전의 컨셉은 최대한 예쁘게 만들어 먹기이다. ⓒ 김수진 관련사진보기

큰사진보기 ▲완성된 진달래 화전. 일단 모양은 예쁘게 나왔다. ⓒ 김수진 관련사진보기

봄이 되면 꼭 먹어봐야 하는 것이 있다. 나물 수업을 하다 보면 단계적으로 시간 순서상 먹어야 하는 것들이 딱 정해지게 된다. 아이들이 먹기에 부담스럽지 않은 것으로 데쳤을 때 쓴맛도 나지 않아야 하고 식감도 크게 부담스럽지 않아야 한다. 씀바귀나 고들빼기같이 데쳤어도 물에 충분히 담가놔야 쓴맛이 빠지는 나물이 있는 반면 망촛대나 민들레, 밥보재기나물처럼 데치기만 해도 쓴맛이 많이 사라지는 나물도 있다.애초에 쓴맛이 나지 않는 것들도 있는데 새순이 그렇고 민들레 새잎이나 망촛대 새잎이 그렇다. 하지만 어른들의 입에 그런 것이고 아이들의 입에는 모두가 다 쓴맛이다. 이렇게 쓴 나물들을 가지고 하는 수업 중에서도 봄이 되면 반드시 해야 하는 것이 있는데 바로 화전이다.화전은 찹쌀가루를 걸쭉하게 반죽하여 동그랗게 모양을 만들어 지진 후 꽃 몇 개 예쁘게 얹혀 모양을 내면 완성으로 설탕을 뿌려 먹어도 맛있고, 조청이나 꿀을 찍어 먹어도 맛있다. 주로 들살이 수업 때는 진달래가 필 무렵에 하곤 하는데 그때가 4월 중순부터 말까지의 기간이 된다. 선고리는 4월엔 서늘하고 조금 춥기도 해서 다른 지역에 비해 꽃이 피는 시기가 1~2주 차이를 보인다. 하지만 올해는 평소보다 조금 더 따스한 날이 지속되어 진달래가 생각보다 일찍 폈다. 그래서 화전을 하는 시기도 조금 앞당기기로 했다.4월 16일 제천 간디 아이들과 함께 가벼운 마음으로 꽃따기 나들이를 갔다. 민들레가 즐비한 학교를 떠나 툇골교(툇골로 들어가는 초입의 다리)를 건너자마자 꽃잎 따는 걸 시작한다. 일단 주인이 따로 없는 개복숭아꽃을 딴다. 제천시 어디에서는 복숭아꽃이 엄청나게 펴서 복사꽃 축제도 한다는데 들살이 수업은 이렇게 축제가 아닌데도 복숭아꽃에 둘러싸여 즐기듯 꽃을 채취한다.들살이 수업에는 주인이 없는 것을 채취하는 걸 원칙으로 해서 들이나 산에서 자연적으로 나는 것을 채취한다. 주인이 있는 것은 불법적인 것도 있고 같은 마을에서 산다는 의미도 있어 주민에게 피해를 끼칠 수는 없기 때문이다. 그래서 꽃을 딸 때도 주인이 없는 것을 따야 한다. 가끔 주인이 있는 것을 따기도 하는데 울타리로 꽃나무를 심은 경우가 이에 해당한다.화전용 꽃을 딸 때에는 주의할 것이 있는데 꽃잎이나 꽃대만 먹고 꽃술은 먹지 않는다. 꽃술을 먹지 않는 이유는 알레르기를 일으키는 주요 요인인 꽃가루가 꽃술에 있기 때문이기도 하고 가끔 복통을 일으키는 원인을 갖고 있기 때문이기도 하다.먹을 수 있는 꽃잎과 먹지 못하는 꽃잎도 있는데 그 구분을 쉽게 할 수 있는 방법으로 토끼나 염소가 먹는 것을 보면 알 수 있다. 이는 다른 나물도 마찬가지인데 토끼나 염소가 먹는 것은 사람이 먹어도 괜찮고 먹지 않는 것은 사람도 역시 먹을 수 없다. 이러한 방법은 나의 나물 스승인 엄마가 알려준 것으로 엄마 역시 어릴 적에 누군가 알려준 방법이라고 한다.오늘은 개복숭아꽃을 시작으로 하늘마루(제천간디학교 기숙사)까지 올라가며 꽃을 채취한다. 툇골에 몇 그루 없는 진달래꽃을 따고 선효쌤(1학년 농사를 짓는 밭을 제공해주시는 졸업생 학부모)에 집 울타리에서 개나리를 딴다. 조금 더 올라가다 제비꽃을 따고 하늘마루 운동장 구석에서 먼지 먹지 않은 깨끗한 민들레꽃을 딴다. 학교 들어가기 전에 앞 밭에서 마지막으로 냉이꽃을 딴다.이로써 길고 긴 꽃따기 일정을 마무리한다. 오가며 이 꽃은 먹을 수 있어요? 꽃 말고 잎으로 화전 하면 안 돼요? 얘는 왜 이렇게 시들었어요? 난 꽃술로 화전하고 싶어요, 꽃부침개도 맛있겠어요 등 수많은 물음에 답해주며 이미 본격적인 수업을 하기도 전에 진을 빼놓긴 했지만 즐거운 시간이었다.화전을 하는 방법으로는 일단 4구짜리 프라이팬이 필요하다. 그게 아니어도 상관은 없지만 아이들의 손으로 음식을 조리하다 보면 4개로 나눠 조리를 시작했어도 결국은 1개로 합체되기 때문이다. 4구짜리 프라이팬에 기름칠을 하고 반죽을 동글동글 굴려 각각의 자리에 위치시킨다. 작은 주걱으로 얇게 눌러 모양을 만든다.지글지글 고소한 냄새가 나며 반죽의 가장자리가 익어간다 싶을 때 뒤집어 주고 재빠르게 원하는 꽃잎을 정 가운데에 위치 시켜준다. 꽃잎에 기름을 살짝 묻힌 후 다시 뒤집어 꽃이 붙은 부분을 익혀주는데 한 5초 정도만 익힌 후 재빠르게 다시 뒤집는다. 이렇게 하는 이유는 꽃이 붙은 부분을 오래 익혀주면 꽃의 색과 모양이 흐트러질 수 있기 때문이다. 그렇게 익히면서 노릇노릇 구워주면 완성이 된다.오늘도 내가 먼저 시범을 보여준 후 완성된 화전을 맛보여준다. 모양도 잘 나왔고 꽃도 예쁘게 나왔다. 조청이 없어 올리고당을 뿌려주었다. 1인에 화전 1장씩. 먹고 나서부터는 '음! 맛있다!'를 외친 후 바로 '야~ 빨리 구워~'로 진행된다. 이때 교사의 역할은 불을 사용함에 따라 조심해야 하는 것을 수시로 알려주고, 조리하는 과정에서 딴짓하는 것을 감시해야 하며, 기름 냄새를 풍김에 따라 학교 곳곳에서 몰려드는 다른 아이들을 주시해야 하고, 지인들에게 끊임없이 나눠 주려고 하는 아이들에게 '어느 정도'를 나눠 줘야 하는지도 알려줘야 한다.그 틈에 쓰레기 정리나 뒷정리도 미리 조금씩 해야 하고, '나는 몇 개 먹었는데 누구는 몇 개 먹었어요~ 쟤가 나한테 뭐라고 했어요~ 나는 이거 했는데 왜 쟤는 안 해요~' 등과 같은 불만에 대한 답도 해줘야 한다. 이것들을 하고 나면 정말 진이 다 빠지는데 그럼에도 뒷정리까지 챙기는 건 교사의 또 다른 역할이기도 하다. 아이들이 뒷정리한다 해도 교사의 손이 필요한 것은 어쩔 수 없기 때문이다.오늘은 반죽이 조금 아쉬웠지만 그래도 열심히 많이 만들어 5학년 선배들도 챙겨주고 다른 수업에도 맛보라며 나누었으며, 처음으로 교장쌤께 나눠 드리기까지 했던 날이었다. 오가며 나방 떼처럼 날아드는 친구들과 선배들에게까지 맛보여주며 어깨 뽕을 가득 채워나가는 제천간디학교의 아이들을 보면 내가 먹는 것만 생각하는 것이 아닌 함께 나눠 먹는 것에 대한 즐거움을 알게 되는 것 같아 뿌듯하기도 하다.오늘은 다른 수업에 비해 조금 늦게 끝났다. 그만큼 치우는 것도 시간이 오래 걸린 수업이었다. 다음 회차 수업엔 좀 쉽게 할 수 있으면 좋겠다는 생각이 들었다. 그런 수업은 없지만 말이다.