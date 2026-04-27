김종훈 "단일화 과정 시민참여 보장 않으면 불가피한 선택"

김종훈 진보당 울산광역시장 예비후보가 27일 시의회서 기자회견을 열고 울산광역시장 후보 단일화 방식에 '시민선거인단', '정책배심원제' '정책토론회'를 접목할 것을 제안했다.
또한 정청래 더불어민주당 대표에게 "진보당이 제안한 울산시장, 기초단체장, 광역의원 단일화와 선거연대 기구 구성 등에 대해 답변해 달라"고 요구했다.
우선, 김 후보는 단일화 방식을 두고 "시민 참여를 보장하는 단일화라는 원칙에서 벗어났을 때 불가피한 선택을 검토할 수 있다"라는 입장을 밝혀 민주당이 단일화 방법으로 일반 여론조사 한가지만을 고수할 경우 진통이 있을 것임을 예고했다.
이는 민주당,진보당, 조국혁신당 울산시당이 울산광역시장 후보 단일화 시한을 5월 13일로 합의했지만 단일화 방법과 범위에서는 이견이 있는 가운데 나온 것이라 주목된다.(관련기사 : 김상욱·김종훈·황명필 5월 13일까지 후보단일화 하기로
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김종훈 후보는 "이번 단일화의 목표는 '시민주권 지방정부'가 되어야 한다"며 "시민이 참여하고 시민의 뜻이 반영되는 지방정부, 시민이 제어하는 '시민주권 지방정부'를 울산에서 탄생시키자"고 제안했다.
그 배경으로 김 후보는 "저는 처음부터 시민이 주인이 되는 연대를 주장했다"며 "지방 권력 교체에도 불구하고 시민의 성공으로 이어지지 못하고 결국 내란세력의 재집권을 용인했던 과거에서 교훈을 얻어야 한다"며 시민의 주도적인 참여가 보장되는 단일화를 강조했다.
김 후보는 단일화 방법으로 "여론조사를 포함해, 시민의 의사가 능동적으로 반영되는 '시민선거인단', 정책과 후보의 자질을 심의, 검증, 평가할 수 있는 '정책배심원제', 시민의 숙의를 보장할 '정책토론회'를 제안했다.
김 후보는 "저와 진보당은 시민이 주도하고 검증하는 단일화라는 원칙 아래에서 모든 가능성을 열어두고 신중하고 토론하고 협의하여 울산 시민의 열망을 대변하겠다"며 "하지만 각 당의 입장이 상호적인 단일화, 시민 참여를 보장하는 단일화라는 원칙에서 벗어났을 때 불가피한 선택에 대해서도 제한 없이 검토하고 있음을 밝힌다"고 재차 강조했다.
앞서 진보당은 김재연 상임대표가 지난 19일 '당 대 당' 단일화를 공식 제안했고, 진보당 울산시당은 울산시장 후보를 비롯해 기초단체장, 광역의원까지 1:1 구도를 만들어 승리하자는 입장을 밝힌 바 있다.
김종훈 후보는 "4월 30일까지 선거연대 기구를 구성하자는 진보당의 제안에 대해 민주당 중앙당은 아직까지 공식적인 대답을 하지 않고 있다"며 "함께 내란 세력 청산을 위해 힘쓰는 우당이라 생각했던 민주당으로부터 이번 선거에 대한 공식 입장을 듣는 것이 이렇게 어려운 일일 줄 몰랐다"며 며 정청래 민주당 대표를 소환했다.
김 후보는 "(울산)광역 시장 후보로 출마한 후보자들(김상욱, 김종훈, 황명필)은 소속 정당을 떠나서 절박하게 단일화를 요청하고 있다"며 "광역단체장 선거에 대한 권한을 가지고 있는 중앙당의 공식 입장은 그 출발선이며, 이것을 더 지체하는 것은 무책임"이라고 밝혔다.