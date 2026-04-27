급식실 폐암 산재 승인율 83.6%가 우리 사회에 던진 질문

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큰사진보기 ▲학교급식실본 이미지는 생성형 AI를 활용하여 만들어졌습니다. ⓒ 류지아 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 사회건강연구소 홈페이지에도 게재됩니다. 이 글을 쓴 류지아님은 사회건강연구소 소장, 직업환경의학 전문의입니다.

매일 오전, 전국의 학교 급식실은 거대한 증기와 자욱한 연기로 뒤덮인다. 연기 안에는 수백 명의 학생과 교사들의 식사를 위해 튀기고 볶는 과정에서 주로 발생하는 초미세입자, '조리흄(Cooking fume)'이 가득하다. 오랫동안 이는 그저 '맛있는 냄새', 급식 노동은 '가사 노동의 연장'으로 여겨져 왔다. 그러나 2021년 2월, 12년간 급식실을 지킨 조리사의 폐암이 처음으로 산업재해(업무상 질병)로 인정받으며 급식실은 '노동안전보건'의 영역으로 소환되었다.사회건강연구소의 연구(류지아·김영정·정진주, 2022)와 최근 자료에 따르면, 2021년부터 2025년 6월까지 학교 급식 조리사 213명이 폐암으로 산재를 신청했다. 이 중 178명이 승인되어 승인율은 무려 83.6%에 달하며, 이들 대부분의 근무 경력은 10년을 상회했다. 초기에는 산재 승인까지 상당한 시간이 소요되었으나, 이제는 튀김⋅볶음 식단 빈도, 지하⋅반지하와 같은 조리실 위치, 노후된 환기 시설 등 근무 환경을 종합적으로 판단하여 복잡한 과학적 조사인 역학 조사를 생략하고 신속히 업무상 질병으로 승인함으로써 법적 판단의 문턱이 낮아지는 성과를 거두었다.최근에는 실질적인 제도 변화도 뒤따랐다. 2026년 1월 29일, '학교급식법' 개정안이 국회 본회의를 통과하며 급식 종사자의 건강과 안전을 보호할 국가와 지자체의 책임을 명확히 한 것이다. 특히 2027년에는 종사자 1인당 적정 식수 인원 기준이 제시될 예정이다. 과도한 식수 인원은 노동 강도를 높여 조리흄 노출을 증가시킬 수 있는 요인이었던 만큼, 적정 인력 배치 기준 마련은 실제적인 노출 감소로 이어질 것으로 기대된다.하지만 여전히 과제는 남아있다. 예산을 들여 환기 시설 개선을 마친 학교 중 약 18%는 여전히 고용노동부의 급식실 환기 시설 관련 가이드라인 기준에 미달하고 있다. 조리흄에 관한 공학적 대책의 표준화와 함께 현장에서 지속적인 점검이 이루어져야 하는 이유이다. 이외에도 오븐이나 찜기 사용을 늘리고 튀김 요리 횟수를 제한하는 식단 개선 등 관리적 차원의 대책이 반드시 병행되어야 한다.진전된 법 개정에도 불구하고 현장에는 역설적인 위기가 찾아왔다. 객관적으로 드러난 '위험 수치'가 급식실 기피 현상을 가속화시킨 것이다. 위험이 숫자로 증명되자 신규 인력 유입은 끊겼고 경력자들은 조기 퇴직을 고민한다. 결국 남은 인력이 더 많은 조리를 감당하며 유해 물질에의 노출 시간이 오히려 늘어나는 악순환이 반복된다. 일부 지자체가 대안으로 내놓은 '조리 로봇' 역시 근본적 해결책은 아니다. 로봇의 기름때를 닦고, 로봇이 만들어 낸 음식을 다시 확인하고, 로봇의 부족한 부분을 채우는 업무 또한 조리사의 새로운 업무가 될 뿐이다. 지금 이 순간에도 뜨거운 솥 앞에서 연기를 마시는 노동자들에게 필요한 것은 로봇이 아니라, 안심하고 숨 쉴 수 있는 권리가 보장되는 실질적 보호다.급식 조리사의 폐암 이슈가 우리 사회에 던진 화두는 '여성 노동의 재평가'다. '많은 양의 밥 짓는 일'로 치부되던 급식 노동은 그간 안전보건관리가 필요한 영역으로 여겨지지 않았다. 그러나 학교 급식실은 고도의 직업적 위험이 존재하는 현장이며, 급식 조리사는 아이들의 건강권을 책임지는 '전문 노동자'다. 이들이 건강해야 아이들의 밥상도 안전할 수 있다.최근의 법 개정은 시작일 뿐이다. 변화의 온기는 학교를 넘어 민간으로도 확산되어야 한다. 튀김 및 볶음 요리가 주를 이루는 중식당, 치킨가게, 대규모 위탁 급식업체 등 여전히 법적 보호망 밖에서 숨을 참고 있는 수많은 조리 노동자들에게도 동일한 안전보건 기준과 보상이 적용되도록 나아가야 한다.급식실이 '죽음을 부르는 곳'으로만 기억되는 것은 비극이다. 이 문제가 막 시작될 때 사회건강연구소가 연구를 통해 이 문제를 드러낸 것은 현장을 멈추기 위함이 아니라, 누구나 쾌적한 환경에서 일하며 아이들에게 떳떳한 밥상을 차려줄 수 있는 '지속 가능한 터전'을 만들기 위함이었다. 누군가의 건강을 담보로 차려지는 밥상은 지속 가능하지 않다. 최근의 법안 개정이 마침표가 아닌, 우리 사회 모든 숨겨진 노동을 살피는 시작점이 되기를 바란다.