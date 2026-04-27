30년 직장 생활... 처음으로 '출근길의 설렘'을 알아버렸다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲공공근로미니 화단에 물주기 ⓒ 김인철 관련사진보기

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"내가, 나이가 칠십이 넘었어. 이 나이에 새파랗게 어린 놈에게 욕먹어가면서까지 일 못 하겠어.

"내가 언제 욕했어. 난 한 적 없어."

"그만둘 거야."

큰사진보기 ▲공공근로폐기물 처리 민원이 들어오면 대형 공공용 쓰레기 봉투를 가지고 가서 봉투에 담은후 대로변이나 지정된 장소에 내놓으면 수거 차량이 가지고 간다 ⓒ 김인철 관련사진보기

큰사진보기 ▲공공근로눈이내린 후 얼어버린 빙판길에 염화칼슘을 뿌리고 있다. 특히 ？내가 올 1분기 공공근로로 참여한 지역은 경사진 언덕길이 많아서 곳곳에 염화칼슘을 뿌려야 했다. ⓒ 김인철 관련사진보기

"은퇴 하고 집에만 있으려니 우울증 걸리고 무기력했는데, 이렇게라도 일을 할 수 있으니 월매나 좋아."

"그러게 말이에요."

"어떡해요. 공공근로의 맛을 알아버렸어요."

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