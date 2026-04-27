동작구, 연료전지 활용 '냉·난방비 제로' 실험…재개발 단지 확산 추진

큰사진보기 ▲동작구 양녕청년주택 ⓒ 박정길 관련사진보기

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27일 서울 동작구 상도동 양녕청년주택 앞. 겉보기에는 일반적인 공공임대주택이지만 일부 세대가 분산에너지 기술을 검증하는 실증 공간으로 활용된다. 동작구가 해당 청년주택을 냉난방 에너지 절감 기술 실증 대상으로 선정하면서다.이번 실증의 핵심은 도시가스를 활용해 전기와 열을 동시에 생산하는 연료전지 기반 시스템이다. 생산된 전기는 세대 내 사용 또는 전력망 송전에 활용되고, 발생한 열은 축열장치에 저장한 뒤 난방과 온수 등에 사용하는 구조다.동작구 핵심정책추진단 강수정 팀장은 27일 통화에서 "양녕청년주택은 실제 현장 적용에 앞서 기술을 검증하는 실증 공간"이라며 "냉난방비 절감 효과는 가능성을 확인하는 단계로 아직 검증 과정에 있다"고 말했다.설치되는 설비는 1kW급 연료 전지다. 도시가스를 분해해 전기와 열을 동시에 생산하고, 발생한 열을 저장해 필요 시 활용하는 방식이다. 강 팀장은 "발전 과정에서 발생하는 열을 외부로 버리지 않고 활용하는 구조가 핵심"이라며 "이 시스템이 안정적으로 운영될 경우 에너지 사용 효율 개선 효과를 확인할 수 있을 것으로 보고 있다"고 설명했다.실증은 양녕청년주택 내 1개 공실 세대를 중심으로 진행된다. 옥상에는 연료전지와 축열장치가 설치되고, 해당 세대 내부에는 냉난방 설비가 연결된다. 사업은 5월 설치 이후 약 3개월간 여름철을 중심으로 운영될 예정이다.동작구는 필요에 따라 공실 세대를 활용한 추가 실증도 검토하고 있다. 강 팀장은 "입주 세대의 경우 생활 패턴에 따라 냉·난방 사용 시간이 일정하지 않아 데이터 확보 측면에서 공실을 활용하게 됐다"고 말했다.양녕청년주택은 동작구가 민관 협력 방식으로 운영하는 공공임대주택으로, 2024년부터 입주가 시작됐으며 19세부터 39세 무주택 청년을 대상으로 전체 36세대 규모로 운영되고 있고, 청년 입주자는 월 1만 원의 임대료만 부담하는 구조다.동작구는 이번 사업을 단순한 에너지 절감 실험이 아닌 향후 주거단지 적용 가능성을 검토하기 위한 기초 자료 확보 단계로 보고 있다. 강 팀장은 "향후 재개발·재건축 초기 설계 단계에서 분산에너지 시스템 적용 가능성을 검토하는 것이 목표"라고 말했다.그는 "상도동과 사당동 등 개발 예정 지역이 있는 만큼 초기 설계 단계에서 적용할 경우 비용 구조와 에너지 효율 측면에서 검토할 여지가 있다"고 설명했다.이번 사업은 민간 기업이 설비 구축과 기술 개발을 담당하고, 구청이 행정 지원과 데이터 분석을 맡는 민관 협력 방식으로 추진된다.경동나비엔 박노용 LE특판영업부문 부부문장은 27일 통화에서 "연료전지를 통해 전기와 열을 동시에 생산하고 이를 활용하는 구조"라고 설명했다.박 부부문장은 "생산된 전기는 전력망에 판매하고, 발생한 열은 축열탱크에 저장해 난방에 활용한다"며 "필요 시 저장된 열을 사용하는 방식"이라고 말했다.또한 냉방 효율과 관련해 "연료전지에서 발생한 열을 활용해 콘덴싱 하이브리드 에어컨의 제습부품을 재생하는 방식으로 시스템 효율을 높인다"며 "이 구조를 통해 냉방 시 전력 사용량을 일부 줄일 수 있다"고 설명했다.이번 사업은 동작구 요청으로 추진된 민관 협력 시범사업으로 최근 업무협약(MOU)을 체결했다. 경동나비엔을 비롯해 동작주식회사, ㈜유브이씨, ㈜두산모빌리티이노베이션, ㈜에너지서베이 등 6개 기관이 참여하고 있다.박 부부문장은 "현재는 보일러 기반 난방 구조지만 향후 연료전지에서 생산된 열을 통합배관 시스템을 통해 각 세대로 공급하는 방식도 검토될 수 있다"고 말했다.이어 "이번 실증은 약 3개월간 운영되며 에너지 생산과 소비 데이터를 기반으로 기술 효과를 검증하는 단계"라고 설명했다.동작구는 이번 실증 결과를 바탕으로 향후 재개발·재건축 단지 등 신규 주거단지로의 적용 가능성을 검토할 계획이다.이번 실증은 분산에너지 기반 기술이 공공주택을 넘어 향후 재개발·재건축 단지의 에너지 구조 전환 가능성을 가늠하는 시험대가 될 것으로 보인다.