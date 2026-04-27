39년만 개헌 표결 D-10, 우원식 "국힘 반대 당론 열어 소신 투표해야"

큰사진보기 ▲우원식 "장동혁, '윤어게인' 의식해 개헌 반대하나"우원식 국회의장은 27일 기자회견을 열고 내달 7일 국회 본회의에 상정할 예정인 헌법 개정안과 관련, 국민의힘을 향해 '윤어게인(윤석열 전 대통령 옹호세력)'을 의식해 반대하느냐고 따져 묻고 있다. 국민의힘은 개헌 반대 당론을 채택한 상태다. 우 의장은 장 대표를 직접 만나 개헌을 설득하겠다고 밝혔다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲우원식 "장동혁, '윤어게인' 의식해 개헌 반대하나"우원식 국회의장은 27일 기자회견을 열고 내달 7일 국회 본회의에 상정할 예정인 헌법 개정안과 관련, 국민의힘을 향해 '윤어게인(윤석열 전 대통령 옹호세력)'을 의식해 반대하느냐고 따져 묻고 있다. 국민의힘은 개헌 반대 당론을 채택한 상태다. 우 의장은 장 대표를 직접 만나 개헌을 설득하겠다고 밝혔다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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우원식 국회의장이 6·3 지방선거를 앞두고 개헌을 추진하기 위해 막판 국민의힘 설득에 나섰다. 개헌안이 국회를 통과하려면 재적의원의 3분의 2 이상 찬성이 필요한데, 국민의힘은 현재 개헌 반대를 당론으로 정하고 있어 이를 풀고 의원들의 자율 투표를 보장하라는 것이다.우 의장은 27일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "오는 5월 7일 제10차 헌법 개정안에 대한 국회 의결이 열흘 앞으로 다가왔다"라며 "1987년 이후 39년 만에 비로소 개헌의 문이 열릴지, 주권자인 국민이 자신의 의사를 투표로 밝힐 기회가 생길지 5월 7일 국회가 결정하게 된다"라고 운을 뗐다.그러면서 "개헌 반대 당론을 고수하고 있는 국민의힘에게 묻는다. 개헌에 반대하는 진짜 이유가 뭐냐. 개헌은 찬성하지만 지방선거와 함께하는 건 안 된다면 언제 하자는 거냐"라며 "반대를 위한 반대라고 볼 수밖에 없다"라고 지적했다. 그러면서 "국민의힘은 개헌특위 구성조차 거부했다"라며 "개헌 내용에 찬반 논란이 없는데 블랙홀이 대체 어디서 생긴다는 건지 도무지 이해가 되질 않는다"라고 비판했다.우 의장은 "국민의힘 지도부와 의원들께 촉구한다"라며 "최소한 국민의힘 의원들이 자기 양심과 소신에 따라 본회의장에서 개헌안에 투표할 수 있도록 해야 한다"라고 자율 투표 보장을 촉구했다. 이어 "부마민주항쟁과 5·18 민주화운동 정신 계승, 계엄에 대한 국회 통제 강화, 지역 균형발전에 대한 국가 책임 명시에 대다수 국민들이 찬성하고 있다"라며 "당론이란 이름으로 개헌안 투표가 포기돼선 안 된다"라고 덧붙였다.우 의장은 "국민의힘은 그동안 여러 차례 12·3 비상계엄에 반성한다는 뜻을 밝혔고, 그 말이 진심인지 지금 국민이 주시하고 있다"라며 "다시는 그런 불법 비상계엄은 꿈도 못 꾸게 하는 개헌을 끝까지 막는다면 어느 누가 계엄 반대의 진정성을 믿을 수 있는 건지 깊이 생각해 보길 바란다"라고 말했다. 또 "당론으로 막아 개헌이 무산된다면 그 모든 책임 역시 국민의힘이 져야 할 것"이라고 덧붙였다.우 의장은 또 "본회의장에 들어오지 않고 개헌을 무산시키는 국민의힘을 보고 어느 누가 국민의힘이 과거를 반성했다고 생각할 수 있겠나"라며 "2024년 12월 7일 텅 비어 있던 국민의힘 의석처럼 결국 그 모습이 역사에 기록될 것"이라고 말했다. 그러면서 "이번 개헌에 동참하는 건 내란 프레임에서 벗어나 건강한 보수 정당으로 거듭나는 길"이라며 "국민의힘 의원들도 이것이 국민을 위한 길이라 믿고 용기를 내주길 바란다"라고 촉구했다.우 의장은 이후 기자들과 질의응답에서 "제가 뵌 국민의힘 의원들은 개헌안에 반대하는 사람이 없고 당론으로 묶여 있어 부담스럽다는 이야기를 한다"라며 "당론을 열어 의원들이 자기 소신에 맞춰 투표하게 해야 한다"라고 말했다. 그러면서 "국민의힘 장동혁 대표에게 다시 한번 만나자고 요청할 생각이고 송언석 원내대표도 만나자고 요청할 것"이라고 덧붙였다.