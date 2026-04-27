박선원 "윤석열 정권 감사원의 목표는 '문재인 정부 죽이기' '이재명 죽이기'였다"

큰사진보기 ▲박선원 더불어민주당 의원은 27일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 윤석열 정권 감사원의 문제점을 조목조목 지적했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

"윤석열 정권의 감사원은 대통령을 위해 존재하는 기관으로 전락했습니다. 7개월 동안 진행된 포렌식 건수가 문재인 정부 마지막 해의 20배에 달할 정도로 칼춤을 췄습니다."

AD

국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(국조특위)' 위원인 박선원 더불어민주당 의원은 27일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 윤석열 정권 감사원의 문제점을 조목조목 지적했다.박 의원은 "과거 1급 차장이 전결하던 포렌식 승인권을 2급 국장급으로 하향시켜 문턱을 낮췄다"며 "그 결과, 2021년 한 해 동안 84건에 불과했던 포렌식 건수는 윤석열 정부 출범 초기인 2022년 하반기 7개월 동안에만 993건으로 폭증했다"고 꼬집었다.그는 "공무원들을 소환해 기계적인 동의를 강요하며 휴대폰을 통째로 털어갔다"며 "수사의 마지막 단계여야 할 포렌식이 조사의 시작점이 되어 저인망식으로 정보를 훑어 검찰에 제공하는 '검찰 하수인' 역할을 자처했다"고 당시 감사원의 행태를 강도 높게 비판했다.특히 그는 지난 23일 국조특위 감사원 현장조사에서 확인한 조사실 환경도 충격적이었다고 밝혔다. 박 의원은 "조사실 사이에 관찰실이 있어 취조 영화처럼 다른 방의 진술을 보며 인터폰으로 질문을 지시하는 구조였다"며 "변호사도, 교도관도 없는 좁은 공간에서 아침부터 다음 날 새벽까지 이어지는 밤샘 조사는 공무원들에게 극심한 공포감을 줬다"고 전했다.그는 서해 공무원 피격 사건 감사와 관련해서도 중대한 결함이 드러났다고 지적했다. 그는 전문 분야가 아닌 '특수조사국'이 감사를 주도하면서 군사 2급 기밀 문서들을 잠금장치도 제대로 없는 나무 책꽂이에 방치하는 등 보안 관리의 허술함을 지적했다.또한 "비밀취급 인가증이 없는 인원들이 국방부 특수 시설을 드나들며 조사를 강행했다"며 이는 명백한 군사기밀보호법 위반이라고 강조했다. 이어 "해군이 확보한 중국 어선 관련 표류 증거 등 월북 가능성을 입증하는 SI(특수정보) 자료들은 의도적으로 배척하거나 무시했다"고 덧붙였다.그는 "윤석열 정권 감사원의 목표는 딱 두 개였다, 하나는 '문재인 정부 죽이기', 다른 하나는 '이재명 죽이기'였다"며 "감사원이 본연의 직무 감찰 기능을 회복하고, 검찰의 기획 수사를 돕는 조작 기구로 전락하지 않도록 제도적 개혁안을 마련하겠다"고 강조했다.아울러 국민의힘 국조특위 위원들이 이종석 국정원장을 위증 혐의로 고발하겠다고 한 것에 대해 그는 "정치적 쇼"라고 일축했다. 그는 "불리한 자료가 나오자 국정원장을 공격하는 것일 뿐, 실제 위증 고발이 성립되지 않는다는 것을 국민의힘도 잘 알고 있다"고 꼬집었다.이어 그는 "2019년 7월 리호남이 필리핀에 오지 않았다는 국정원의 보고는 이미 문재인 정부 시절 확보된 객관적 첩보에 근거한 것"이라며 국민의힘의 이종석 원장 위증 주장을 반박했다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.