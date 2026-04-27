[홍성] '고유가 피해지원금' 지급... 비수도권 추가 지원 포함 최대 60만 원 지원

AD

홍성군이 오는 27일부터 '고유가 피해지원금'을 지급한다.오는 27일부터 지급되는 '고유가 피해지원금'은 홍성군 경우 비수도권으로 추가지원금 5만 원이 포함돼 ▲소득하위 70% 계층 15만 원 ▲차상위 및 한부모가족 50만 원 ▲기초생활수급자 60만 원이 차등 지급될 예정이다.지원금 지급은 기준일(2026. 03. 30) 당시 홍성군에 주소를 둔 군민을 대상으로 2차례에 나누어 진행된다. 1차 지급 대상은 기초생활수급자와 차상위·한 부모 계층이며, 지급 기간은 27일부터 다음 달 8일까지다.이어 다음 달 18일부터 7월 3일까지 2차 지급이 시행되며, 지급 대상은 소득하위 70%를 포함한 전체 대상자와 1차 미신청자다.신청은 카드사와 지역화폐 앱을 통한 온라인과 은행 영업점 또는 읍면 행정복지센터를 통한 오프라인을 통해 할 수 있다. 다만, 미성년자의 경우 세대주가 대리 신청할 수 있다.지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 모바일 지역사랑상품권 중 선택할 수 있으며, 사용 기한은 8월 31일까지로 사용 기한 내 사용하지 않은 금액은 자동 소멸된다. 다만, 지류 상품권은 지급하지 않는다.이런 가운데, 홍성군은 고유가 피해지원금 지급을 앞두고 현장점검에 나섰다.홍성군은 지난 24일부터 읍면 행정복지센터를 방문해 고유가 피해지원금 전담 창구 설치와 운영 준비 상황을 점검했다.이번 점검은 지원금 신청 개시를 앞두고 민원인이 한꺼번에 몰릴 것에 대비한 군민 불편 최소화를 위한 것이다.주요 점검 사항은 ▲전담 접수창구 설치 및 접수 동선 ▲신청자 대기 공간 및 편의시설 확보 여부 ▲접수 시스템(PC·네트워크) 정상 작동 여부 ▲전담 인력 및 안내요원 배치 상황 등이다.홍성군에 따르면 '고유가 피해지원금'지급 관련해 군민 불편이 발생하지 않도록 행정력을 집중할 계획으로, 이번 지원금이 고유가로 어려움을 겪는 군민들의 생활 안정과 서민경제 회복에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다.홍성군 관계자는 "1차 신청(차상위·한 부모·기초생활수급자) 대상은 6379명, 금액은 총 37억 원"이라면서 "2차 신청 대상은 다음 달 12일 확정되며, 금액은 추가지원금 포함 15만 원이 지급된다"며 이같이 말했다.한편, 홍성군은 지난 16일부터 신속하고 체계적인 지급을 위해 박성철 부군수를 단장으로 하는 '고유가 피해지원금 지급 TF팀'을 구성해 운영하고 있다.