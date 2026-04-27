1980년대생을 둘러싼 '구조적 방치'... 이게 맞습니까

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다.글쓴이 길주희 인권연대 칼럼니스트는 현재 인권연대 연구원으로 활동 중입니다.

한국 사회에서 특정 세대를 두고 "운이 없었다" 혹은 "가장 불쌍하다"라고 말하는 일은 흔하다. 그러나 유독 주목받지 못한 현재 40대, 특히 1980년 전후에 태어난 세대를 둘러싼 조건을 살펴보면, 이는 단순한 운의 문제가 아니라 정책의 공백 속에서 형성된 '구조적 방치'에 가깝다.이들은 국가가 청년을 정책적으로 보호하기 전 교육을 마쳤고, 학자금 대출을 끌어안고 사회에 진입했으며, 이제는 40세 퇴직을 당하며 가장 높은 삶의 부담을 떠안고 있는 연령대가 되었다. 존재 자체로 인정받는 맏이와 귀여운 막내 사이에 낀 둘째 같은 세대로, 그게 '당연'한 줄 알고 모든 우대에서 밀려난 존재가 된 이들은 여전히 정책의 수혜 없이 책임만을 요구받는 존재로 살아가고 있다.이 세대의 비극은 명확하다. 필요한 제도는 늘 한발 늦게 도입되었고, 삶의 부담은 누구보다 먼저 도착했다. 그 결과는 오늘날 40대가 마주한 비참한 통계가 입증하고 있으나, 철저히 외면당하고 있다.한국의 국가장학금 제도는 2012년에야 보편적으로 도입되었다. 지금의 청년들에게는 당연한 권리지만, 1980년 전후에 태어난 세대에게는 용어조차 낯설다. 이들은 대학 등록금이 폭등하던 2000년대에 대학에 다녔던, 국가의 체계적인 지원 없이 교육비를 감당해야 했던 세대다. 최초로 "등록금 1,000만 원 시대"하에 놓였고, 2000년에서 2008년까지 사립대 평균 인상률은 60%가 넘었으며, 국공립대는 90%로 급등했다. 그 상태로 동결이 되었으니, 이걸 웃어야 할지, 울어야 할지 모르는 일이었으나 그래도 2008년 그때는 "우리가 이겼고, 한숨 돌렸다"라는 의견이 다분했다.등록금 문제는 사회 진입 이후의 삶에도 영향을 미쳤다. 당시 많은 대학생이 장학금과 부모님 찬스, 그리고 아르바이트 등 모든 수단을 동원해 등록금 일부를 충당하더라도 당연히 학자금 대출을 껴야만 했다. 이 부담은 당연히 자산 형성의 출발선을 늦추고, 당연히 주거·결혼·출산과 같은 생애 선택 전반에 도미노처럼 영향을 줬다. 2011년경 등장한 N포 세대의 시발점 '3포 세대'의 주축이 바로 이들이었다는 점은 우연이 아니다. 지금의 40대는 그 '청년' 시절부터 과도한 부채를 갚는 것을 생존 목표로 삼아야 했던 세대다.우리 사회가 청년을 정책적 대상으로 명확히 설정하고 법제화한 것은 2020년 '청년기본법' 제정 이후다. 그러나 이 시점에 1980년대생들은 이미 30대 후반과 40대 초반에 접어들었다. 청년 정책의 주요 대상이 19세에서 34세라는 점을 고려하면, 이들은 정책이 본격화할 때 이미 지원 대상에서 벗어난 상태였다.뒤늦게 일부 지자체가 청년 기준을 39세 혹은 45세까지로 확대하고 있으나, 이미 사회적 기반을 닦아야 할 시간을 놓친 40대에게 이러한 조치는 사후약방문(死後藥方文)일 뿐이다. 이들 대부분이 국가장학금 제도 이전에 대학을 다녔고, 청년 정책이 실행되기 직전 그 청년에서 벗어났다. 당시 '청년'은 학자금 대출 다 갚기를 목표로 돈을 벌었다. 고용 불안정과 낮은 초봉(당시 중소기업 기준 1800~2400만 원 선) 속에서 부채 상환에 20대를 바친 이들에게, 청년 정책은 늘 한 발짝 뒤에서 들려오는 남의 나라 이야기였다.현재 한국의 출산·양육 정책은 여전히 다자녀 가구를 중심으로 설계되어 있다. 그러나 현실은 어떠한가. 최근 출산율이 상승세에 들어섰다고 떠들썩했지만, 우리 사회에서 다자녀 가구는 감소하고, 1자녀 또는 무자녀 가구가 증가하는 구조가 나타난 건 너무도 오래된 일이다.한국노동패널 자료 분석 결과 2022년 기준, 25∼39세 청년층 맞벌이 부부의 무자녀 부부(딩크족) 비중은 36.3%에 달하며, 결혼하더라도 1자녀에 그치는 가구가 대다수다. 통계청이 발간한 '한국의 사회동향 2024′에 따르면, 40대 남성 미혼 비율 또한 20년 전보다 7배 가까이 급증하며 20%를 상회하고 있다. 그럼에도 정책은 '표준 가족'만을 향해 있다.그렇다고 이 우대 정책이 우리 사회의 저출산을 해결했을까? 2026년 4월 현재, 2월 기준으로 출생아는 7년 만에 최다를 갱신했고, 합계출산율도 0.93명에 달했다는 기사가 연일 쏟아지고 있다. '1981년 집계 이래 2월 기준 역대 최고 증가율'이라며, '20개월째 순풍'이라는 기사들도 실시간으로 보도된다. 가뭄에 단비 같은 반가운 소식이다.그런데 이 통계를 자세히 살펴보자. 출산율 증가는 1991~1995년(혹은 1996년까지)생 여성이 30대 초중반에 들어서며, 이 연령대의 인구가 늘어난 게 주요했다. 전문가들은 1996년생부터 인구가 다시 줄기 때문에 이들이 30대 초중반으로 진입하면 출산율이 높아져도 출생아 수는 늘지 않는 감소세로 예측한다. 그러니 정책의 성공이라 평가할 수 없다. 반면 1인 가구와 소가족이 증가하는 추세인 건 이미 오래도록 분명하니, 다자녀 가구라는 기준은 점점 더 좁은 집단만을 대상으로 하게 된다.-결혼하지 않으(못하)면 제외된다.-결혼했지만 아이가 없으면 제외된다.-결혼했지만 아이를 하나만 낳아도 주요 혜택에서 제외된다.결국 1인 가구, 딩크족, 1자녀 가구가 주를 이루는 1980년대생에게 국가는 다시 한번 '해당 사항 없음'이라는 탈락 서류를 내밀고 있다.이 모든 구조적 방치의 결과는 2025년 통계청이 발표한 '2024년 사망원인통계'에서 가장 비극적으로 드러난다. 40대 사망원인 1위가 1983년 통계 작성 이래 처음으로 '암'을 제치고 '자살(고의적 자해)'이 된 것이다. 심지어 40대는 교통사고 사망의 10배에 달하는 수치다.40대는 부모 부양과 자녀 양육, 그리고 폭등한 주거 비용을 동시에 감당해야 하는 샌드위치 세대다. 부모 돌봄 비용, '4세 고시'로 대표되는 교육비, 그리고 정점을 찍은 부동산값이 연일 보도되는 요즘, 충분한 자산 축적 기회 없이 부채로 시작해 다시 주택담보대출 등의 더 큰 부채로 이어지는 삶의 궤적에서, 이들이 느끼는 사회적 고립감과 경제적 압박은 이미 임계점에 도달했다. 한국은행에 따르면 40대 1인당 가계대출 평균 잔액은 2025년 2분기 기준 1억 2100만 원으로 역대 최고치를 기록했다고 한다. 30대 8450만 원, 50대 9920만 원과 비교해도 지나치게 많다.책임은 가장 무겁고 보호는 가장 빈약한 구조 속에서, 청년도, 다자녀 가구도, 노인도 아닌 이 세대는 모든 '우대 조건'에서 밀렸다. 우대 조건만 밀리면 다행이지, 정책의 혜택을 받는 조건조차 아예 충족되지 않았다. 그 결과, 적어도 20년 이상 성인으로서 책임감 있게 살아왔으나 막다른 골목에 놓인 '어른'만 늘었다.남은 질문은 복잡하지 않다. 청년도, 다자녀 가구도, 노년도 아니라는 이유로 모든 지원에서 '탈락'한 40대는 도대체 어디에서 사회적 존재를 인정받아야 하는가.이들이 바라는 것은 특권이나 우대가 아니다. 그저 숨 쉴 수 있는 구멍이다. 지금 당장, 가구 형태의 변화를 반영하지 못하는 낡은 정책의 틀을 깨고, 생애주기 전반에 걸친 실질적인 자산 형성 지원과 부채 경감, 그리고 무너진 심리적 안전망을 조속히 구축하게 도와줄 지지대다. 지금까지 그랬듯이 앞으로도 이 악물고 참으라는 탈락 메시지가 아니다.'청년'의 시작부터 달랐던 이 세대의 절망을 방치하는 사회는 결코 건강하게 지속할 수 없다. 이 질문에 답하지 않는 한, 40대의 위기는 한국 사회 전체의 구조적 파산을 알리는 전초전이 될 것이다.