이 대통령의 '대장동 허위보도' 수상 취소 요청, 신문협회 "정해진 바 없다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 엑스를 통해 2023년 한국신문협회의 한국신문상을 수상했던 <동아일보>의 '대장동 개발 및 불법 선거자금 수수 의혹 보도'를 "엄청난 조작"이라고 비판하면서 지금이라도 수상 반납과 사과 및 정정보도 해야 한다고 했다. 2026.4.24 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

큰사진보기 ▲<동아일보>가 2021년 10월 9일자로 보도한 <[단독] 김만배 '천화동인 1호 배당금 절반은 그분 것'> ⓒ 동아일보PDF 관련사진보기

<동아일보>의 '대장동 보도'에 대한 이재명 대통령의 신문상 수상 취소 요구에 한국신문협회가 "정해진 바 없다"고 일축했다.한국신문협회 관계자는 27일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 '동아일보의 대장동 보도와 관련한 수상 취소 여부'와 관련해 "정해진 건 아무것도 없다"고 잘라 말했다. "이번 사안과 관련해 내부 논의가 없는 것이냐"는 질문에 이 관계자는 "네"라고 답했다. 이 관계자는 "전혀 문제가 없다는 인식이냐"는 거듭된 질문에 "아직 정해진 것이 없어서 잘 모르겠다"고 답했다.앞서 이재명 대통령은 지난 24일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 2023년 한국신문협회의 한국신문상을 수상했던 <동아일보>의 '대장동 개발 및 불법 선거자금 수수 의혹 보도'를 거론하며 "이제라도 수상을 취소 반납하고 사과 및 보도 정정하는 게 마땅하지 않을까요"라고 했다.이 대통령은 "한국신문상 심사위원회는 '대장동 이슈 보도에서 지속적으로 파괴력 있는 팩트를 발굴했다'며 수상사유를 밝혔다고 한다"며 "그러나 사실은 팩트 발굴이 아니라 엄청난 조작을 한 것"이라고 했다.이 대통령이 지적한 보도는 2021년 10월 9일 보도된 <동아일보>의 "[단독] 김만배 '천화동인 1호 배당금 절반은 그분 것'" 기사로 추정된다. "대장동 개발 민간사업자 화천대유 대주주 김만배씨가 정영학 회계사·남욱 변호사와 대화하면서 '그(천화동인 1호 배당금) 절반은 그분 것이다. 너희도 알지 않느냐는 취지로 말했다고 한다"는 간접적 전언 형식의 보도다.'그분' 표현은 실제 녹취록에는 없는 표현이었다. <뉴스타파>가 2023년 1월 공개한 녹취록에는 '그 절반은 그분 것'이란 김씨의 발언 자체가 없었다. 민주당 국정조사 특별위원회 위원인 김승원 의원은 지난 17일 TBS라디오 <봉지욱의 봉인해제>와 인터뷰에서 "(해당 보도는) 완벽한 오보다. '그분'이라는 단어 자체가 아예 없었다"고 말했다.